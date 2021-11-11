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Лукашенко бьёт тревогу: На границе с Польшей вооружают провокаторов
11 ноября 2021, 13:25 • 228 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в лагерь мигрантов, который располагается на границе Белоруссии с Польшей, предпринимаются попытки перебросить оружие и боеприпасы для провоцирования конфликта.
В лагерь мигрантов, находящийся на границе Белоруссии с Польшей, пытаются перебросить оружие и боеприпасы для провоцирования конфликта. Об этом информирует БелТА.
Также сообщается, что Лукашенко поручил Минобороны, КГБ и пограничным войскам республики обеспечить контроль за передвижением войск Польши на границе.
Ранее в компании "Аэрофлот" заявили, что сообщения о её участии в массовой перевозке мигрантов в Белоруссию не соответствует действительности, и пригрозили полякам судом.
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