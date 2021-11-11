Лукашенко бьёт тревогу: На границе с Польшей вооружают провокаторов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в лагерь мигрантов, который располагается на границе Белоруссии с Польшей, предпринимаются попытки перебросить оружие и боеприпасы для провоцирования конфликта.

В лагерь мигрантов, находящийся на границе Белоруссии с Польшей, пытаются перебросить оружие и боеприпасы для провоцирования конфликта. Об этом информирует БелТА.

Также сообщается, что Лукашенко поручил Минобороны, КГБ и пограничным войскам республики обеспечить контроль за передвижением войск Польши на границе.

Ранее в компании "Аэрофлот" заявили, что сообщения о её участии в массовой перевозке мигрантов в Белоруссию не соответствует действительности, и пригрозили полякам судом.