Лукашенко был так зол, что наплевал на протокол: Китай дал "ценные указания" Минску, заявил Безпалько

Президент Белоруссии Александр Лукашенко блефует, когда говорит, что Минск способен выйти на другие рынки сбыта, сделав российский вариант второстепенным. Подобные заявления Лукашенко делает только для внутренней аудитории, а реального основания сказанное под собой не имеет, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Пока Минск располагает лишь одним востребованным товаром в своей линейке, который с удовольствием будут брать зарубежные игроки, пишет "Украина.ру" со ссылкой на Безпалько. Это нефтепродукты. Однако всем ясно, что производятся они из российской нефти. И если не договориться с Россией о поставках, торговля просядет. Белоруссия могла бы продавать тракторы и грузовики, однако сегодня иностранным покупателям они не нужны, считает Безпалько. Даже сельскохозяйственная продукция - невостребованный товар. Лишь Россия поддерживает эту линию. А Китай, например, отказался от сотрудничества как раз из-за хороших отношений с Россией, пишет "Утро.ру".

"У Китая хорошие отношения с Россией, которые китайское руководство, в отличие от белорусского, очень ценит", - говорит Безпалько.

По словам эксперта, Александр Лукашенко уже пробовал по-тихому договориться с председателем КНР Си Цзиньпином, однако в ответ ему озвучили "ценные указания" - это была своего рода инструкция о том, что "эти вопросы лучше согласовывать с Москвой напрямую", отмечает Безпалько. По неофициальной информации, тогда Лукашенко был так зол, что покинул мероприятие раньше срока, наплевав на протокол, настаивает собеседник журналистов. Однако после всё равно стал делать заявления, что Минск готов переориентировать республику на экспорт в Китай.