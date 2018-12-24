Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему оборзели чиновники? И что с этим делать? (Романов Роман)
Первое место в мире: Россия вышла на беспрецедентный уровень оснащенности армии ...
Трамп собирает союзников! Злобин заявил о разборках в Пентагоне! Воскресный вече...
По стопам «Миротворца»: Ответят ли либералы за составление «расстрельных списков...
Главная / Политика

Лукашенко будет шантажировать Россию. "Его требования - настоящее хамство", уверен эксперт

24 декабря 2018, 23:54  •  130 • Политика
Россия отказалась платить компенсацию Белоруссии. Лукашенко будет шантажировать Москву угрозой выхода из союзного государства и евразийского экономического союза, чтобы добиться своего, полагает эксперт по межнациональным отношениям Богдан Беспалько. "Его требования - настоящее хамство", - считает эксперт.
Москва отказывается выплачивать Минску компенсацию за проведение в России налогового маневра в нефтяной отрасли, пожаловался президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ситуацию для Царьграда прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько.
По его словам, требование компенсации от России со стороны президента Белоруссии - это настоящее хамство. С какой стати Москва должна что-то платить Минску за изменение своего внутреннего законодательства? И почему Лукашенко не требует компенсаций от того же Казахстана, Венесуэлы или Азербайджана, задает риторические вопросы эксперт. Богдан Беспалько почему Россия должна тратить деньги на удержание Лукашенко у власти, а не на развитие своих внутренних регионов.
"На том же самом газе зарабатывает больше белорусское государство, перепродавая его потребителям, физическим и юридическим лицам у себя, в Белоруссии. То есть по сути Россия выступает как сырьевой придаток Белоруссии в данном ключе", - отмечает Богдан Беспалько в интервью Царьграду.
Эксперт считает, что Белоруссия привыкла жить на дотации и преференции от России, поэтому будет требовать их и далее. Также нельзя забывать, что в 2019 году в стране проходят выборы президента. Лукашенко наверняка попытается использовать переговоры с Россией для набора политических очков.
"Белорусский президент будет, наверное, по-прежнему шантажировать тем, что он выйдет из союзного государства, выведет своё государство из этого союзного государства, выведет его из евразийского экономического союза, что, он соответственно, будет препятствовать каким-либо другим процессам на постсоветском пространстве, которые выстраивает Российская Федерация", - предполагает Богдан Беспалько.
При этом он сомневается, что президент Белоруссии воплотит свои угрозы в реальность. У Белоруссии просто нет каких-либо альтернативных источников пополнения своего бюджета. Она сильно зависит в долговом отношении от России, от российского рынка сбыта. Также страна довольно плотно сидит на энергетической игле, потому что хоть Лукашенко и требует цену на газ по внутрироссийским тарифам, тем не менее цены на газ для Белоруссии существенно ниже, чем для всех остальных стран пост-советского пространства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

130
Источник
Похожие новости
24 декабря 2018, 07:39
"Фамилию можно не запоминать": Политолог ожидает от нового главы Пентагона дилетантства и клоунады
24 декабря 2018, 10:54
Анти-Санта и его "олени": Порошенко готовит к празднику военные "подарки"
24 декабря 2018, 07:39
Мэй пообещала британским военным "новые вызовы" и похвалила за "защиту от России"

24 декабря 2018, 20:39
Лукашенко перестал считать Россию братским государством из-за отказа в дешевом газе
24 декабря 2018, 23:54
Трамп заявил, что не хочет субсидировать богатых союзников США
24 декабря 2018, 23:54
Лукашенко будет шантажировать Россию. "Его требования - настоящее хамство", уверен эксперт
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
21 декабря 2018, 19:24
Коломойский — о Порошенко: Он аморальный тип. Вот нахрена он послал туда наши корабли?!
22 декабря 2018, 13:24
"Цэ остаточнэ прощевай": Гаспарян о позоре и предательстве ″Нафтогаза″
24 декабря 2018, 01:09
Перед обещанной провокацией Порошенко заговорил о "сигнале" России
21 декабря 2018, 01:39
Министр обороны Украины Полторак призвал военных и моряков готовиться к войне
19 декабря 2018, 00:39
Американцы сдаются и оставляют Сирию Асаду
21 декабря 2018, 14:39
Ответ Шойгу будет незамедлительным и неотразимым: Киеву прямо объяснили, чем закончится его провокация
18 декабря 2018, 05:09
Урвать напоследок: Тимошенко вскрыла "эпохальные авантюры" Порошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.