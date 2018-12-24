Лукашенко будет шантажировать Россию. "Его требования - настоящее хамство", уверен эксперт

Россия отказалась платить компенсацию Белоруссии. Лукашенко будет шантажировать Москву угрозой выхода из союзного государства и евразийского экономического союза, чтобы добиться своего, полагает эксперт по межнациональным отношениям Богдан Беспалько. "Его требования - настоящее хамство", - считает эксперт.

Москва отказывается выплачивать Минску компенсацию за проведение в России налогового маневра в нефтяной отрасли, пожаловался президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ситуацию для Царьграда прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько.

По его словам, требование компенсации от России со стороны президента Белоруссии - это настоящее хамство. С какой стати Москва должна что-то платить Минску за изменение своего внутреннего законодательства? И почему Лукашенко не требует компенсаций от того же Казахстана, Венесуэлы или Азербайджана, задает риторические вопросы эксперт. Богдан Беспалько почему Россия должна тратить деньги на удержание Лукашенко у власти, а не на развитие своих внутренних регионов.

"На том же самом газе зарабатывает больше белорусское государство, перепродавая его потребителям, физическим и юридическим лицам у себя, в Белоруссии. То есть по сути Россия выступает как сырьевой придаток Белоруссии в данном ключе", - отмечает Богдан Беспалько в интервью Царьграду.

Эксперт считает, что Белоруссия привыкла жить на дотации и преференции от России, поэтому будет требовать их и далее. Также нельзя забывать, что в 2019 году в стране проходят выборы президента. Лукашенко наверняка попытается использовать переговоры с Россией для набора политических очков.

"Белорусский президент будет, наверное, по-прежнему шантажировать тем, что он выйдет из союзного государства, выведет своё государство из этого союзного государства, выведет его из евразийского экономического союза, что, он соответственно, будет препятствовать каким-либо другим процессам на постсоветском пространстве, которые выстраивает Российская Федерация", - предполагает Богдан Беспалько.

При этом он сомневается, что президент Белоруссии воплотит свои угрозы в реальность. У Белоруссии просто нет каких-либо альтернативных источников пополнения своего бюджета. Она сильно зависит в долговом отношении от России, от российского рынка сбыта. Также страна довольно плотно сидит на энергетической игле, потому что хоть Лукашенко и требует цену на газ по внутрироссийским тарифам, тем не менее цены на газ для Белоруссии существенно ниже, чем для всех остальных стран пост-советского пространства.