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Лукашенко боится санкций: польский эксперт о влиянии ЕС на Белоруссию

12 августа 2021, 17:10  •  11 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Alexei Nikolsky/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Варшаве призвали сильнее надавить на Минск с помощью полного эмбарго на экспорт из РБ
Западные санкции нанесли чувствительный удар по Белоруссии, и странам Евросоюза нужно усилить нажим. Об этом заявил эксперт польского Центра восточных исследований Камиль Клысинский.
Какие потери понесла белорусская экономика после введения Евросоюзом санкций против ключевых предприятий республики, эксперт сказать затруднился – данных из Минска нет. Да и вряд ли в денежном выражении они большие, ведь все контракты, заключенные до 25 июня 2021 г. между членами ЕС и РБ, остались в силе.
Однако сам президент Белоруссии Александр Лукашенко не просто так испытывает страх перед санкциями, убежден Клысинский.
"По опыту многолетнего наблюдения за режимом можно сделать вывод, что чем громче Лукашенко говорит о своем хорошем состоянии и отсутствии проблем, тем больше их на самом деле",
– приводит слова эксперта польское издание BiznesAlert.
На этом фоне Клысинский предлагает ЕС не останавливаться на достигнутом, а усиливать меры против Белоруссии. В частности, запретить поставки всех видов удобрений и других белорусских товаров. Именно этого, по мнению эксперта, ждет Литва, столкнувшаяся по вине Лукашенко с серьезным миграционным кризисом.
В ходе пресс-конференции 9 августа президент Белоруссии заверил журналистов, что республика отлично справляется с последствиями западных санкций, а некоторых мер и вовсе не чувствует. Там же, где влияние ощутимо, Минск просит о помощи Москву. Речь, к примеру, о кредите: Белоруссия рассчитывала получить 1 млрд долларов от МВФ, но из-за козней оппозиционеров фонд республике отказал. Теперь вся надежда на Россию.
В июне страны ЕС согласовали секторальные санкции против Белоруссии. По замыслу европейцев, эти меры помогут истощить правительство республики.

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