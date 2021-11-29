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Лукашенко боится плана оппозиции по референдуму – Латушко

29 ноября 2021, 09:05  •  10 • Политика
Фото: president.gov.by
Лидер НАУ призвал белорусов к протестному голосованию
Александр Лукашенко прекрасно понимает, что большинство жителей Белоруссии выступает против него. Лишь небольшая часть граждан готова поддерживать "узурпатора, который продолжает силой удерживать власть". Об этом заявил оппозиционный политик Павел Латушко.
По его словам, белорусский правитель боится плана противников режима по конституционному референдуму, потому что идет на риск, совершая "двойное преступление". К нему основатель НАУ отнес как само назначение всенародного голосования со стороны Лукашенко, якобы не имеющего на это права, так и потенциальную фальсификацию результатов голосования по его приказу.
В то же время оппозиционер призвал сограждан к протестному голосованию. По мнению политика, бойкот референдума не даст результата, соответствующего интересам граждан Белоруссии. Он подчеркнул, что только противодействие режиму может привести к изменению ситуации в республике, в ином случае сохранится статус-кво.
"Лукашенко использует этот референдум для дополнительной легитимности, по крайней мере, в его собственных глазах", - заявил Латушко.
Лидер НАУ добавил, что глава государства постарается "продать" итоги голосования Западу, но белорусы не должны быть "статистами" в этой истории, поэтому они должны пойти на участки и сделать бюллетени недействительными.
Напомним, неделю назад Светлана Тихановская, Павел Латушко и их политические соратники представили единую стратегию по конституционному референдуму. Оппозиционеры призвали превратить его в голосование о недоверии Александру Лукашенко.
Позже президент Белоруссии назвал план противников режима смешным и подчеркнул, что его целью является получение иностранного финансирования. Глава государства также заявил, что оппозиционеры хотят организовать акции протестов для дестабилизации ситуации в стране.

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