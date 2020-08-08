Лукашенко безмолвствует: почему президент РБ не комментирует раскрытие провокации СБУ с россиянами • 34 • Аналитика

Как только выяснилось, что прибытие в Белоруссию 33 «российских наемников» было следствием провокации Службы безопасности Украины, президент Александр Лукашенко и подконтрольные ему белорусские СМИ предпочли замолчать. Ведь и правда, неудобно как то получилось. Так почему Лукашенко оставляет ситуацию без комментариев. Разбираемся в материале.





Как в СБУ «развели» Лукашенко

Не секрет, что в последнее время отношения Минска и Москвы оставляли желать лучшего. У Александра Лукашенко накопилось множество претензий к российскому руководству, он заметно тяготился необходимостью прислушиваться во всем к мнению «старшего брата». Этот настрой белорусского лидера и его окружения был прекрасно известен и на Украине. В итоге спецслужбы Украины решили «подлить масла в огонь»: организовать грандиозную провокацию с приездом в Белоруссию группы российских граждан с боевым прошлым. Среди них были участники частных военных компаний и ветераны боевых действий на Донбассе.



Александр Лукашенко, как только белорусская контрразведка задержала россиян, сразу же подчеркнул, что отправить наемников могли из России, якобы для дестабилизации политической обстановки в стране накануне выборов. Белорусские СМИ активно поддержали эту версию. Хотя с самого начала было понятно: что-то здесь не так, Москве, при всех претензиях к Александру Лукашенко, просто не на кого менять «батьку». Поэтому и смысла в переброске тридцати боевиков в республику не было никакого. А вот для Украины смысл был.



Конечно, Лукашенко не столь наивен, чтобы поверить в то, что «вагнеровцы» прибыли свергать его самого, но вот использованием белорусской территории как перевалочной базы для действий российских наемников в третьих странах он мог весьма оскорбиться. На это и делался расчет в Киеве: повлиять на дальнейшее изменение курса Белоруссии в отношениях с Россией в худшую сторону.



Что делать белорусскому президенту и почему он пока никак не реагирует

Возможно, сейчас Александру Григорьевичу не по себе. Начиная с 2014 года, Лукашенко пытался придерживаться нейтралитета, балансируя между Москвой и Киевом (читай – Западом, стоящим за современной Украиной).





Он не признал республики Донбасса, а затем и вовсе стал карать возвращавшихся к себе домой белорусских добровольцев, повоевавших на стороне ДНР и ЛНР. Лукашенко не забывал демонстрировать показное дружелюбие по отношению к Киеву, сочетавшееся с регулярными колкостями в адрес Москвы. И вот результат – такая некрасивая подстава, которая и самого Лукашенко выставила чересчур эмоциональным персонажем, начинающим гневные речи еще до детальной проверки ситуации.



Тем не менее, просить извинений у России Александр Григорьевич и его окружение не будут. Вряд ли последуют какие-то извиняющиеся статьи и в белорусской прессе. Хотя, с другой стороны, вполне возможно, что какая-то реакция от главы союзного государства последует, но несколько позже. День тишины всё-таки...



Наиболее вероятный сценарий, о котором сегодня говорят многие аналитики, - задержанных россиян в течение ближайших недель все же отпустят, и они вернутся в Россию. Потом появятся уже другие громкие информационные поводы и о данной истории потихоньку забудут. Неприятным осадком останется она лишь для самих бойцов частных охранных предприятий, которых выдернули в Белоруссию и сделали пешками в политической игре.



Но самому Лукашенко, безусловно, стоит задуматься не только над поведением своих соседей – Украины, но и над компетентностью белорусских спецслужб, которые «проморгали» такую масштабную провокацию и легко проглотили украинскую наживку. Или же КГБ Белоруссии был в курсе этого странного сценария? Тогда это уже совсем другая история... Как только выяснилось, что прибытие в Белоруссию 33 «российских наемников» было следствием провокации Службы безопасности Украины, президент Александр Лукашенко и подконтрольные ему белорусские СМИ предпочли замолчать. Ведь и правда, неудобно как то получилось. Так почему Лукашенко оставляет ситуацию без комментариев. Разбираемся в материале.Не секрет, что в последнее время отношения Минска и Москвы оставляли желать лучшего. У Александра Лукашенко накопилось множество претензий к российскому руководству, он заметно тяготился необходимостью прислушиваться во всем к мнению «старшего брата». Этот настрой белорусского лидера и его окружения был прекрасно известен и на Украине. В итоге спецслужбы Украины решили «подлить масла в огонь»: организовать грандиозную провокацию с приездом в Белоруссию группы российских граждан с боевым прошлым. Среди них были участники частных военных компаний и ветераны боевых действий на Донбассе.Александр Лукашенко, как только белорусская контрразведка задержала россиян, сразу же подчеркнул, что отправить наемников могли из России, якобы для дестабилизации политической обстановки в стране накануне выборов. Белорусские СМИ активно поддержали эту версию. Хотя с самого начала было понятно: что-то здесь не так, Москве, при всех претензиях к Александру Лукашенко, просто не на кого менять «батьку». Поэтому и смысла в переброске тридцати боевиков в республику не было никакого. А вот для Украины смысл был.Конечно, Лукашенко не столь наивен, чтобы поверить в то, что «вагнеровцы» прибыли свергать его самого, но вот использованием белорусской территории как перевалочной базы для действий российских наемников в третьих странах он мог весьма оскорбиться. На это и делался расчет в Киеве: повлиять на дальнейшее изменение курса Белоруссии в отношениях с Россией в худшую сторону.Возможно, сейчас Александру Григорьевичу не по себе. Начиная с 2014 года, Лукашенко пытался придерживаться нейтралитета, балансируя между Москвой и Киевом (читай – Западом, стоящим за современной Украиной).Он не признал республики Донбасса, а затем и вовсе стал карать возвращавшихся к себе домой белорусских добровольцев, повоевавших на стороне ДНР и ЛНР. Лукашенко не забывал демонстрировать показное дружелюбие по отношению к Киеву, сочетавшееся с регулярными колкостями в адрес Москвы. И вот результат – такая некрасивая подстава, которая и самого Лукашенко выставила чересчур эмоциональным персонажем, начинающим гневные речи еще до детальной проверки ситуации.Тем не менее, просить извинений у России Александр Григорьевич и его окружение не будут. Вряд ли последуют какие-то извиняющиеся статьи и в белорусской прессе. Хотя, с другой стороны, вполне возможно, что какая-то реакция от главы союзного государства последует, но несколько позже. День тишины всё-таки...Наиболее вероятный сценарий, о котором сегодня говорят многие аналитики, - задержанных россиян в течение ближайших недель все же отпустят, и они вернутся в Россию. Потом появятся уже другие громкие информационные поводы и о данной истории потихоньку забудут. Неприятным осадком останется она лишь для самих бойцов частных охранных предприятий, которых выдернули в Белоруссию и сделали пешками в политической игре.Но самому Лукашенко, безусловно, стоит задуматься не только над поведением своих соседей – Украины, но и над компетентностью белорусских спецслужб, которые «проморгали» такую масштабную провокацию и легко проглотили украинскую наживку. Или же КГБ Белоруссии был в курсе этого странного сценария? Тогда это уже совсем другая история... Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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