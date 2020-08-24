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Лукашенко бежит из дворца: Вертолёт в центре Минска вызвал панику
24 августа 2020, 01:20 • 105 • Политика
Вертолёт в центре Минска вызвал панику. Лукашенко бежит из дворца. Царьград опубликовал кадры с места событий.
На кадрах хорошо виден вертолёт, пролетающий над центральной частью Минска.
В оппозиционных телеграм-каналах нагоняют истерику, что Лукашенко готовится к эвакуации из президентского дворца. Например, NEXTA Live утверждает, что прямо в эти секунды Александр Лукашенко покидает свою резиденцию.
Ранее ко дворцу президента приблизились толпы митингующих, но они почти сразу же развернулись и ушли. Причиной стал призыв координаторов не устраивать провокаций. По улицам в направлении площади, где начинались сегодня митинги, люди передвигались не стройными рядами, как раньше, а небольшими разрозненными группами.
Обновлено: очень быстро выяснилось, что Александр Лукашенко не сбежал, а, напротив, прибыл в президентский дворец вместе с сыном Николаем. Больше деталей в нашей прямой трансляции из Минска.
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