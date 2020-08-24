Лукашенко бежит из дворца: Вертолёт в центре Минска вызвал панику

На кадрах хорошо виден вертолёт, пролетающий над центральной частью Минска.

В оппозиционных телеграм-каналах нагоняют истерику, что Лукашенко готовится к эвакуации из президентского дворца. Например, NEXTA Live утверждает, что прямо в эти секунды Александр Лукашенко покидает свою резиденцию.

Ранее ко дворцу президента приблизились толпы митингующих, но они почти сразу же развернулись и ушли. Причиной стал призыв координаторов не устраивать провокаций. По улицам в направлении площади, где начинались сегодня митинги, люди передвигались не стройными рядами, как раньше, а небольшими разрозненными группами.

Обновлено: очень быстро выяснилось, что Александр Лукашенко не сбежал, а, напротив, прибыл в президентский дворец вместе с сыном Николаем. Больше деталей в нашей прямой трансляции из Минска.