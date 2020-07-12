Лукашенко: Белорусы никогда и ни перед кем не становились на колени

Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Белорусский лидер отметил, что граждане живут в развитой стране, построенной после развала Советского Союза

Жители Белоруссии никогда ни перед кем не преклонялись, несмотря на пройденные несчастья и беды. Такую мысль озвучил президент страны Александр Лукашенко в ходе выступления на празднике "Александрия собирает друзей", сообщает БелТА.

Глава республики отметил, что граждане прекрасно знают цену своим действиям и получили законное право на жизнь в Белоруссии с самостоятельным определением выбора своего будущего в родной стране, созданной "практически с нуля, на обломках великой империи", имея в виду Советский Союз.

Белорусский лидер отметил, что путь развития государства был нелегким, и стране предстоит еще много работы. Ключевым фактором в таких условиях остается внутреннее единство перед любыми испытаниями и трудностями. Истинная любовь к своей Родине, добавил он, строится вокруг созидания, что вполне актуально в современных реалиях: ведущие державы стремятся подстроить мир под себя и "навязать слабым" свои устои. В таких условиях необходимо придерживаться единственного верного пути для будущего своих соотечественников.



Ранее белорусский лидер прокомментировал заявление главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова о том, что якобы между ним и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся диалог о возможном объединении России и Белоруссии. Глава республики отметил, что такого рода информация не соответствует действительности, так как государственная независимость бесценна.

"Утро.ру" писало ранее, что после окончания коронавирусной пандемии рейтинг главы белорусского государства вырос, несмотря на прогнозируемое экспертами падение популярности. По словам главного редактора "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрия Жука, причина заключается в грамотных действиях Лукашенко во время эпидемии.