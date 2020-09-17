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Лукашенко: Белоруссия закрывает границу с Украиной

17 сентября 2020, 22:05  •  177 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Батька сделал новое заявление на женском форуме "За Беларусь"
Президент РБ Александр Лукашенко заявил, что вынужден закрыть границу с Украиной. Также перестанут работать погранпункты на западе страны – с Литвой и Польшей. Охрана этих территорий будет усилена.
Об этом передает телеграм-канал "Раньше всех.Ну почти". Батька также объявил о том, что государству придется отвести войска с улиц, а пол-армии поставить под ружье, пишет издание Tut.by. Лукашенко отметил, что он вынужден отстроить защиту Союзного государства.
В ходе своего выступления Лукашенко также обратился к украинцам, литовцам и полякам и призвал их остановить своих политиков, не дать им "развязать горячую войну". Лидер белорусов объяснил свое решение тем, что не хочет, чтобы его страна воевала, а Польша и Литва стали театром военных действий, где будут решаться "не наши вопросы", цитирует его телеграм-канал "Пул №3".
Президент Белоруссии также прокомментировал результаты прошедших в августе выборов главы государства. По его словам, 80% голосов нельзя фальсифицировать. Поэтому, отметил Батька, Белоруссия не нуждается в признании выборов – они состоялись. А блицкригу по захвату власти в Республике общественности не видать.
Погранслужба Белоруссии поспешила выполнить указание своего главы. Так, телеграм-канал "СМИ ли" сообщил со ссылкой на свои источники из приграничных областей, что граница с Литвой и Польшей уже закрыта, с Украиной пока работает. Однако пускать будут лишь тех, у кого есть достаточные основания на пересечение границы Белоруссии с Незалежной. Транспортно-торговое и транзитное сообщение остановлено.
Отношения Белоруссии с Украиной обострились после выборов президента в первой стране. Рада не признала итоги голосования. Также поступили Литва и Польша. В самой Республике после выборов начались протесты. При этом на Западе утверждают, что за всеми действиями Минска стоит президент России Владимир Путин.

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