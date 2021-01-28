Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что...
Сбитая с ног омоновцем выставила условия для прощения
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась см...
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, пры...
Главная / Политика

Лукашенко амнистирует политзаключенных при одном условии

28 января 2021, 16:40  •  120 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Бацька призвал оппонентов прекратить "всякую болтовню" и вернуть народу деньги
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов амнистировать политзаключенных уже хоть "завтра", если таковые будут найдены согласно УК Республики. Об этом глава государства заявил в ходе по вопросам совершенствования законодательства.
От отметил, что сегодня "некоторые стонут и рыдают" насчет политической амнистии в стране.
"Если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем уголовном кодексе, по которой они были осуждены, задержаны или арестованы по политическим мотивам, завтра же помилую", – сказал бацька.
Лукашенко призвал прекратить "всякую болтовню" по данному вопросу. По его словам, когда он посещал 10 октября 2020-го в следственном изоляторе КГБ в Минске задержанных по разным статьям граждан (часть из этих людей некоторые СМИ называют оппозиционерами), они задавали ему вопрос, когда их отпустят.
"Я им изложил свое видение: все, что украдено у народа, верни, тогда я постараюсь ответить на вопрос – когда. Жду-с. До сих пор жду-с", – отметил Александр Григорьевич.

Он добавил, поскольку является осведомленным человеком, точно знает, что участники той беседы разговаривали со своими родственниками. Но этим "главарям протестунов денег жалко", считает президент. Лукашенко сказал, судьбу арестованных по статьям за экономические преступления решит суд.
Напомним, что среди тех, кто встречался тогда с бацькой, в частности, был экс-банкир Виктор Бабарико и муж нынешней беглянки, экс-кандидата на пост президента Светланы Тихановской Сергей Тихановский.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



120
Источник
Похожие новости
28 января 2021, 05:40
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебатах
28 января 2021, 07:30
"Все будут думать, что меня отравили": Как на самом деле умер "отравленный Кремлём" Исаев
28 января 2021, 07:30
Три факта про "гульфик фюрера": Гаспарян раскрыл Западу глаза на Навального
28 января 2021, 01:05
Чёрный лебедь Сбера. России – сгоревшие вклады, миру – новый Google
28 января 2021, 09:20
"Цинизм Навального и Ко даже не скрывается": Депутат предупредил о провокациях и "махаче" 31 января
28 января 2021, 13:00
Госсекретарь США объявил Навального "голосом русских". Русские не промолчали: "Чё не так-то?"
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 января 2021, 05:40
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебатах
28 января 2021, 05:40
«Сколько ж можно позориться?» Зеленский угодил в скандал из-за незнания истории
28 января 2021, 07:30
"Все будут думать, что меня отравили": Как на самом деле умер "отравле...
28 января 2021, 01:05
Русский побывал в Африке и сбежал, "роняя тапки": "Они кладут под поез...
28 января 2021, 02:55
Космос убивает. Главная катастрофа NASA и её последствия
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 января 2021, 05:40
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебатах
25 января 2021, 19:55
Избившего полицейских на акции в Петербурге настигло возмездие: Его судьбу определил суд
22 января 2021, 01:10
"У нас что, 30% инфляция?": Два региона России не выдержали роста цен. Протесты не стихают
23 января 2021, 16:35
Жителей Якутска вывели на митинг в -51 °С. Часть сторонников Навального уже "греется" в полиции
25 января 2021, 10:45
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
24 января 2021, 11:50
В Германии испугались последствий заморозки "Северного потока - 2"
26 января 2021, 09:40
На Западе назвали имя нового преемника Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.