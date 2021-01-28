Лукашенко амнистирует политзаключенных при одном условии

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Бацька призвал оппонентов прекратить "всякую болтовню" и вернуть народу деньги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов амнистировать политзаключенных уже хоть "завтра", если таковые будут найдены согласно УК Республики. Об этом глава государства заявил в ходе по вопросам совершенствования законодательства.

От отметил, что сегодня "некоторые стонут и рыдают" насчет политической амнистии в стране.

"Если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем уголовном кодексе, по которой они были осуждены, задержаны или арестованы по политическим мотивам, завтра же помилую", – сказал бацька.

Лукашенко призвал прекратить "всякую болтовню" по данному вопросу. По его словам, когда он посещал 10 октября 2020-го в следственном изоляторе КГБ в Минске задержанных по разным статьям граждан (часть из этих людей некоторые СМИ называют оппозиционерами), они задавали ему вопрос, когда их отпустят.

"Я им изложил свое видение: все, что украдено у народа, верни, тогда я постараюсь ответить на вопрос – когда. Жду-с. До сих пор жду-с", – отметил Александр Григорьевич.





Он добавил, поскольку является осведомленным человеком, точно знает, что участники той беседы разговаривали со своими родственниками. Но этим "главарям протестунов денег жалко", считает президент. Лукашенко сказал, судьбу арестованных по статьям за экономические преступления решит суд.

Напомним, что среди тех, кто встречался тогда с бацькой, в частности, был экс-банкир Виктор Бабарико и муж нынешней беглянки, экс-кандидата на пост президента Светланы Тихановской Сергей Тихановский.

