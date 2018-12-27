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Лукашенко - "тяжёлый переговорщик": Эксперт оценил предстоящую встречу лидеров России и Белоруссии
27 декабря 2018, 00:39 • 42 • Политика
Белорусский лидер - "тяжёлый переговорщик", заявил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, подчеркнув, что на предстоящих переговорах лидеров двух стран Минск будет ждать некоторых преференций от Москвы в вопросе компенсации убытков из-за налогового манёвра. Однако Россия, по мнению эксперта, не готова больше оплачивать убытки Белоруссии и в этом вопросе будет ориентирована на бизнес.
Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко прокомментировал в беседе с информагентством Nation News решение лидеров России и Белоруссии провести ещё одну встречу до Нового года и отметил, что на предстоящих переговорах, вероятнее всего, будет обсуждаться экономическое взаимодействие двух стран.
По словам эксперта, Минск надеется, что ему, как и раньше, будут предоставлены Москвой некоторые преференции, однако в сложившейся экономической ситуации делать это России всё труднее. Убытки, которые несёт Белоруссия в результате налогового манёвра в нефтяной отрасли, Россия компенсировать не готова, считает Бондаренко.
Позиция России в этом вопросе ориентирована на бизнес, Минск же, по мнению политолога, к подобному не готов. "Переговоры с Лукашенко никогда не проходили легко", - резюмировал эксперт, подчеркнув, что белорусский лидер - "тяжёлый переговорщик".
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