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Лукашенко - «КП»: Новым генсеком ОДКБ станет белорус

06 декабря 2018, 18:24  •  75 • В России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после окончания саммита ЕЭС рассказал журналистам, что в Питере разрешилась еще одна интрига постсоветского пространства. В Астане Лукашенко и Никол Пашинян буквально поругались из-за кандидатуры нового генсека ОДКБ. Настолько, что Армения попросила отменить назначенный в Питере саммит ОДКБ. Но Лукашенко поделился сразу несколькими секретами: что они с Путиным встретятся на следующей неделе, чтобы снять все вопросы по взаимным претензиям в экономике и что вопрос с генсеком все же разрешился.

- Неожиданно мы провели заседание ОДКБ и в принципе решили проблему назначения генерального секретаря. Положительно!

- Кто будет генсеком? - спросил я у Лукашенко.

- Белорусский представитель, как Нурсултан Назарбаев и говорил, - ответил президент Белоруссии. - Мы договорились по схеме и системе, как произойдет это назначение. Индивидуальное собеседование с каждым руководителем ОДКБ и они подписывают это решение.

- А Армения поддержала?

- Не могу за Армению говорить.

- Ваша встреча с Путиным на следующей неделе где будет?

- Скорее всего в Москве.

Лукашенко - о новом генсеке ОДКБ.Дмитрий СМИРНОВ

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