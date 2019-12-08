ЛУКАмор • 161 • Аналитика «Куда бежать за российским паспортом?!» – пожалуй, главный предновогодний вопрос, снедающий белорусов. Только и разговоров, что о якобы предстоящем на днях объединении с Россией. Для Москвы же главный вопрос нынче – Украина, а вовсе не Белоруссия, во всяком случае, если судить по эфирной сетке федеральных телеканалов. Так что же, будет оно у нас с белорусами, это самое единое государство? Обещали ведь к 8 декабря. Обещать, как известно, не значит жениться. Александр Лукашенко давеча так и отрезал: «Я не пацан, который отработал три-пять лет президентом. Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России». И тут же белорусские информационные агентства заливают эту ложку дёгтя мёдом из бочки: «Лукашенко не исключил, что на переговорах с Путиным 7 декабря будет принято решение об интеграции». Понимай, стало быть, как знаешь. Нравится думать, что страны объединяются, – думай. А хочешь – думай наоборот. Не успеют договориться 7-го, - договорятся 20-го, на встрече лидеров стран СНГ (глава исполкома Содружества Сергей Лебедев накануне на это прозрачно намекнул). Или на будущий год – уже точно. Вот пройдут президентские выборы в Белоруссии – и тогда. Вот прямо сразу же. «А пока сделайте нам цену на нефть и газ, как в Смоленске», – лепит ценник на вечную дружбу белорусский премьер Сергей Румас. «А вы сначала на российский рубль перейдите», – с медвежьей деликатностью напирает министр финансов России Антон Силуанов. «Любая интеграция – частичная потеря суверенитета, – уговаривает Румаса его коллега Дмитрий Медведев. – Не нужно бояться этого». А пока народ гадает, договорились они или нет, белорусская пресса сообщает занятную новость, не растолковывая её сути: «Новый состав парламента присоединится к работе над обновлением Конституции». Перемены, таким образом, будут точно – иначе в Минске не стали бы переписывать основной закон. Но какие?! «Я не пацан» Встреча двух президентов в Сочи к 20-летию подписания договора о Союзном государстве должна была знаменовать собой некий новый этап отношений Москвы и Минска. Мы-де 20 лет притирались друг к дружке, притёрлись и теперь намерены вступить в брак. Или иначе: не случилось большой любви за 20 лет, и мы решили расстаться. Но снова нет чётких ответов. Будет единый парламент? Полгода назад Медведев уверял всех, что да, будет. И единое правительство. И валюта. Общий рубль. А сейчас Лукашенко идёт на попятную: Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам в рамках интеграции, например о создании единого парламента. На прошлой неделе доверчивых белорусов изводили интригой – не пропусти телевизионное обращение Батьки: он там скажет такое! Такое!!! Как всегда, ничего такого Батька по телевизору не сказал. «Я не пацан» – пожалуй, самое примечательное из сказанного. Так никто, кажется, и не сомневался. На минувшие выходные белорусская оппозиция (не поверите, есть и такая, во всяком случае, если судить по активности в интернете) обещала Батьке устроить майдан. Чтоб не думал даже об интеграции с москалями. Три сотни «штыков» обещали подогнать из Киева. В итоге до Минска не доехало и трети. Нынче в Киеве тоже майданят. «Шатают» Зеленского, вознамерившегося прогнуться под Россию. Так что две главные «грантоедские» конторы – «Рух о́пору капитуляции» и «Свободные люди» – предпочли митинговать у себя дома и таким образом сорвали самостийным белорусам все их революционные начинания. А без поддержки извне Лукашенко «шатать» не с руки. Массы против. Накануне 20-летия Союзного государства Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО провёл опрос белорусов, и почти 90% из них высказались в поддержку союза с Россией. Правда, этот союз мнится нашим соседям немного по-разному: около 58% хотели бы «союзнических» отношений, а 32 – «партнёрских». Ещё 10% – за «нейтральные» отношения. И лишь 0,2% респондентов сочли, что отношения должны быть «враждебными». Как видим, раскачивать по сути-то и нечего. И практически некого. По теме 1116 Японский премьер заявил о желании вывести переговоры с Россией на новый уровень Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что хотел бы откровенно поговорить с президентом России Владимиром Путиным, чтобы вывести переговоры по мирному договору на новый уровень. Белорусские социологи, обслуживающие «альтернативную» сторону, не нашли ничего лучше, как оспорить данные опроса МГИМО, сославшись на исследование Академии наук Белоруссии. Из Минска картина будущего видится иначе – 50% жителей выступают за независимость страны, 36 – за равноправный союз с Россией и лишь 7% – за вхождение в состав РФ. Но упирают незадачливые майданщики не на эти цифры, а вот на что. Мол, за 15 лет число граждан, выступающих за независимость Белоруссии, выросло почти на 15%, в то время как число сторонников союза с Россией снизилось на 13%! Логика подсказывает, что как минимум одно из исследований точно притянуто за уши. Только какое? А если оба? «На хрена нужен такой союз?!» Накануне сочинской встречи бывший посол в Белоруссии, а ныне первый замминистра экономического развития Михаил Бабич признался, что скучает по Минску. Троллинг? Самый тонкий! Этой весной Бабича, регулярно доводившего не терпящего наущений Лукашенко до родимчика, казалось, благополучно спровадили в Москву. Но увы. На новом месте бывший посол активизировал свою деятельность, и не только по Белоруссии, но и по остальным бывшим советским республикам. Включая даже Прибалтику, не говоря уже об Украине. Задуман и реализуется проект «СССР-2» как аналог Общего рынка для 15 бывших союзных республик. А может, и не только для них. Не политический, как подчёркивают в Москве, а исключительно экономический. Знамо дело! Только помните, что из «Общего рынка» вырос нынешний Евросоюз. Без границ и почти без суверенитета значительной части входящих в него стран. Да, так вот, Бабич накануне сочинской встречи заявил: «Скучать коллеги белорусские не дают, в постоянном диалоге находимся – по интеграции». Чтобы вы лучше понимали, что происходит на самом деле, но о чём не трубит пресса. В настоящее время страны Евразийского экономического союза готовят – под чутким присмотром Бабича и ангажированного им экономиста Сергея Глазьева – общую стратегию интеграционного развития. К 2025 году её реализуют. Другими словами, в 2025 году мы будем жить в другой стране, размеры которой примерно будут совпадать с Советским Союзом. Безотносительно трюкачества Лукашенко и его словесной эквилибристики, манипуляций и спекуляций. Не исключено, что спешная доработка белорусской конституции – попытка Батьки противоборствовать судьбе. Но у Лукашенко до президентских выборов осталось значительно меньше года. И если противоборство судьбе станет слишком очевидным, не факт, что на выборах не произойдёт сюрприз. Или даже до выборов. Новый парламент, как мы уже писали, по сути, контролируют два человека – премьер Румас и глава МИДа Макей. Лукашенко как бы над парламентом, но это вовсе не означает, что народные избранники от лица доверившего им власть народа не смогут отправить заигравшегося Батьку в политическое небытие. Что Лукашенко предлагают в Союзном государстве? Кресло главы парламента?! Или – того хуже – премьера?! Один пост – чистой воды синекура, другой – натурально «расстрельный» И Лукашенко это прекрасно понимает. Отсюда – неожиданное назначение новым главой президентской администрации генерал-майора КГБ Игоря Сергеенко. На этом назначении следует остановиться особо. Предшественница генерала, Наталья Кочанова, проработала на этой должности три года. А должность главы АП как бы «компромиссная», на неё Лукашенко, как правило, назначал людей, которых мог бы счесть симпатичными Запад. В частности, глава МИДа Макей, сторонник «европейского вектора», проработал главой АП целых пять лет. Кочанову спровадили как бы на повышение – по президентской квоте в Совет республики. Возможно, она даже станет спикером. Но Лукашенко, как известно, мастерски формулирует свои мысли, следует только прислушаться и услышать, что он на самом деле сказал. Вот он даёт наказ новому руководителю своей администрации: «Никакой гадости в администрации президента быть не должно, там должны быть самые честные люди». А мог бы, как говорится, и в спину Кочановой плюнуть. Развела-де «гадость» в АП! Белорусская пресса, обсуждая назначение Сергеенко, напирает на то, что Лукашенко озабочен грядущими выборами и нуждается в сильном плече, зачищая периметр под себя. Только это далеко не вся правда. Сергеенко участвовал в переговорах с Россией по «углублённой интеграции». Понимающие толк в белорусской политике эксперты указывают: назначение Сергеенко сигнализирует Москве, что Лукашенко «смирился». Он всё сделает так, как надо, только не раскачивайте лодку до президентских выборов. И на выборах тоже. Известно же, что у Бабича были (и есть) альтернативные кандидатуры на пост президента Белоруссии. Тот же Румас. Вот Лукашенко и петляет – ему, впрочем, не привыкать. И, похоже, даже не выбирает выражений: «На хрена нужен такой союз?!» По теме Кто заказал Европу и стоит ли бояться этого России? 1040 Бывший украинский министр рассказал об убытках Киева от конфликта с Россией Украинский специалист рассказал о том, что Киев ежегодно теряет около 30 миллиардов долларов из-за отказа от запуска поездов из Европы в Китай, через территорию России. Зачем Батька позвал американцев? Дожимать Лукашенко Путину с Медведевым приходится в сложный период – накануне тяжёлых переговоров в Париже в «нормандском формате». Всё внимание российского руководства сосредоточено на транзитно-газовой проб­лематике. А между тем график неумолим: 6 декабря – встреча Медведева с Румасом в Сочи, 7-го – встреча Путина с Лукашенко там же. А 9-го Путин летит в Париж. Лукашенко всё правильно рассчитал – в эти дни его почти наверняка не дожмут, а значит, будет время поторговаться как следует до 20 декабря. А после про круглую дату забудут и можно будет манипулировать, как прежде. Сегодня – за интеграцию с Россией, а завтра против – в соответствии с возникающими интересами и возможностями. Нужно только не раздражать Москву лишний раз, не провоцировать. И позаботиться об этом должен Владимир Ильич. Нет, не Ленин – Семашко, белорусский посол в Москве. И Семашко включает успокоительные интонации мурлычущего кота и начинает вещать: Минск и Москва непременно «придут к единому знаменателю по оставшимся интеграционным «дорожным картам», «в ближайшее время будут решены все задачи, которые ставились». Но Лукашенко не был бы Лукашенко, если бы его не «прорывало» в самые неподходящие моменты. Накануне, обращаясь к парламентариям, он объявил, что, во-первых, в состав «братской России» Белоруссия не войдёт, во-вторых, что договорённости по газу с Россией «провалены, и не по вине Минска», а в-третьих, что президент России «испытывает давление» со стороны «антибелорусского окружения». А если Россия закроет свой рынок от белорусских товаров, Лукашенко пообещал «жёсткую реакцию». Интересно, какую? И это накануне сочинской встречи! Буквально за несколько дней. Но слова – это всего лишь слова. А вот вам дела. Накануне Лукашенко нанял американских лоббистов Crowell & Moring. Задача стоит такая: способствовать признанию министерством торговли США белорусской экономики как рыночной. Ежу понятно, что ни о какой интеграции не может быть и речи, если президент Белоруссии намерен развивать свою собственную, не зависимую от России, экономику. И что все эти встречи в сочинском формате лишь досужие словеса, тень на плетень. А реальные усилия – заставить американцев наконец-то повернуться к Минску лицом. Формально, конечно, ни признание экономики рыночной, ни даже членство в ВТО не гарантируют сбыта продукции. А, стало быть, расчёт Лукашенко совсем не на то, чтобы заработать побольше денег, продавая товар за границу. Цели ставятся не экономические, а политические. Ведь не белорусскую экономику по большому счёту должны признать американцы, а самого Батьку. Признают – глядишь, не придётся жертвовать суверенитетом. Экономикой, благосостоянием народа, наконец, его, народа, спокойствием, может, и придётся пожертвовать. В середине 90-х аналогичную задачу ставил перед собой – и благополучно решил! – президент Украины Леонид Кучма. Может, и у Лукашенко получится, и тогда 25 лет спустя Белоруссия всё ещё будет незалежной – хотя, может, и без Витебска, Гомеля и Могилёва. Россия выиграет в войне Греты Тунберг с Китаем Лукашенко «в союз не пролазит» В общем, всё, как и ожидалось. Что-то подписали, чтобы стороны могли сохранить лицо. Что-то отложили на потом. Подписать «дорожную карту»? Да сколько угодно! Много чего уже подписали, а толку-то? Выполнять что-то нужно уже, а не только подписывать. Вот за что Лукашенко так невзлюбил Бабича? Тот так Лукашенко всё время и говорил: время делать, а не собираться. Но Лукашенко не намерен отказываться от власти. Он 25 лет президент. А что ему предлагают в Союзном государстве? Кресло главы парламента?! Или – того хуже – премьера?! Один пост – чистой воды синекура, другой – натурально «расстрельный». Чего не так – сразу в расход. Все уже позабыли, откуда взялась эта дата, 8 декабря 1999 года. Президент России Борис Ельцин как-то пообещал Лукашенко, что тот станет его преемником. Может, и не сразу, но станет. Однажды. Долго умасливал. И Лукашенко в итоге на эти ельцинские посулы «повёлся». Теперь-то понятно, что возглавить Союзное государство ему не светит – волюнтаристский стиль руководства определённо не устроит российскую элиту. Ситуация безвыходная. И если Москва всерьёз и взаправду настроена объединить две страны, выход один-единственный – сделать так, чтобы на президентских выборах будущего года Лукашенко проиграл. Сделать это будет непросто, но почему бы и нет? Тотальной народной поддержки Батька давно лишился, высокие рейтинги скорее инерция и результат тотального отсутствия в поле зрения избирателей иных достойных. Но элиты Батькой всерьёз перепуганы, назначение генерала КГБ главой президентской администрации воспринимается как реальная угроза будущих чисток. А растревоженная элита – самая непредсказуемая и самая склонная к компромиссам. В общем, на президентских выборах нельзя исключать сюрпризов – вот и Бабич как бы «подмигивает». Минск, мол, постоянно «на связи». Так что пока не следует ждать реальных прорывов. Они будут, но позже. В наступающем году. Лев Вершинин, политолог: – Если кто-то и устроит Лукашенко реальный майдан в Минске, то это будут не белорусские националисты. В Москве позиция белорусского президента вызывает искреннюю досаду. Срочно требуется интеграция, ведь это разом решает уйму проблем, в том числе и «проблему-2024». А Батька противится, ибо не видит в рамках предлагаемой интеграции своего места. Остаётся одно – сделать так, чтобы Лукашенко перестал быть президентом. Но гражданам Белоруссии больше не за кого голосовать на выборах. Что подсказывает логика? Один-единственный выход. Позиция Лукашенко, его упрямство, подозреваю, не оставит Москве иного выбора. Ставки серьёзные, игры закончились. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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