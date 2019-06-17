Луи Блан и "Медуза", "А у нас во дворе есть девчонка одна", необратимый Чубайс и сердце красавицы склонно к измене

Как отмечал император Наполеон, "на войне ситуация меняется с каждым мгновением". Похоже, что к борьбе неравнодушных людей это также относится. По состоянию на 10 июня все были единодушны в борьбе, а возглавляли борьбу гендиректор рижской "Медузы" Г. В. Тимченко с главным редактором И. С. Колпаковым. Целью борьбы было освобождение внештатного сотрудника "Медузы" И. В. Голунова, облыжно обвиненного в торговле препаратами.

Но уже 11 июня И. В. Голунов был освобожден, а И. С. Колпаков отметил, что победа достигнута и предложил выпить и успокоиться. Действительно, проводить 12 июня несанкционированную акцию с требованием освобождения уже освобожденного И. В. Голунова было не вполне осмысленно. С другой стороны, не пропадать же было заготовленным в большом количестве агитационным футболкам с надписью на груди "Свободу Голунову!".

Журналист Иван ГолуновФото: REUTERS

Коллизия привела к тому, что по модели, описанной в "Золотом теленке" И. С. Колпакова стали спрашивать: "А ты кто такой?" и только что за грудки не хватали. Но, впрочем, советовали главному редактору лучше пойти и ухватить кого-нибудь за ягодицы (к чему, по мнению оппонентов, он крайне склонен), чем давать советы неравнодушным людям.

Ошибка Колпакова-Тимченко и примкнувшего к ним Голунова была в игнорировании опыта буржуазной революции 1848 года во Франции. Тогда либерал Луи Блан, выйдя на балкон своей квартиры, увидел, что по бульвару идет толпа неравнодушных людей, выкрикивающих лозунги. Луи Блан, сказав: "Я должен идти за ними, потому что я их вождь", тут же присоединился к шествию, хотя, возможно, ему этого совершенно не хотелось и он предпочел бы выпить и успокоиться. Или ухватить кого-нибудь за ягодицы.

Но в 1848 г. либералы понимали, что положение обязывает, а руководители и сотрудники "Медузы" этого не поняли и были причислены к социал-предателям.

На фоне таких страстей особенно приятно смотрится всеобщий примиритель Д. С. Песков. На приеме в Кремле по случаю вручения госпремий пианист-лауреат Н. Л. Луганский был одет по протоколу в пиджачную пару, тогда как дочь лауреата А. Н. Луганская на церемонии частично разоблачилась: сняла верхнюю блузку, оставшись в футболке с надписью "Свободу Голунову!".

Будучи спрошенным, как на смелый поступок отреагировал В. В. Путин, пресс-секретарь отвечал: "Конечно, было замечено. Она сидела на первом ряду. Но в этом ничего такого, говоря по-русски. Здесь нету поводов для каких-то вопросов или изумлений".

Очевидно, Д. С. Песков с В. В. Путиным вспомнили шлягер 1962 года:

"А у нас во дворе есть девчонка одна,

Я гляжу ей вслед:

Ничего в ней нет".

Так и советская эстрада на что-нибудь сгодится.

Вспомнив слова М. С. Горбачева "Посмотрите, как разгулялись, какие силы!", решил поддать жару и порядком подзабытый А. Б. Чубайс. Подобно тому, как в "Мертвых душах" "Показался какой-то Сысой Пафнутьевич и Макдональд Карлович, о которых и не слышно было никогда", так вдруг явился и Анатолий Борисович. Он рассказал, какую силу имеют нанотехнологии в ветроэнергетике (ветряки с нанотрубками могут работать и на Крайнем Севере при температурах -50 и еще ниже) после чего предложил обложить промышленность специальным углеводородным налогом. С тем, чтобы производства, использующие ископаемое топливо, вносили свой вклад в развитие зеленой энергетики, а также, чтобы Россия была во всеоружии, если когда-нибудь совсем позеленевшая Европа введет антидемпинговые пошлины на импорт из тех стран, которые недостаточно позеленели.

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс.Фото: Тимур ХАНОВ

Предложение А. Б. Чубайса пока не встретило должного энтузиазма ни в правительстве, ни в олигархическом РСПП. Все-таки до идеологически-экологического налога, вводимого к тому же впрок, даже А. Г. Силуанов оказался недостаточно сознателен. К тому же перед глазами пример Франции. Там ввели зеленый налог на солярку и получили буйство желтых жилетов. Устрашившись, Макрон отменил налог, но жилеты все равно продолжают буйствовать. К тому же, когда экономика и так находится в мертвенном гипнозе, как утопленник на дне, только нового налога еще недоставало. Это уже напоминает превентивную обработку грядок гербицидом, чтобы точно ничего не выросло.

А чтобы подчеркнуть, что он не шутки пришел шутить, А. Б. Чубайс указал: "У меня есть вредное свойство характера, я стараюсь заниматься только теми проектами, которые необратимы. Обратимые проекты мне неинтересны".

Саморекомендация сильная, но при этом несколько двусмысленная. Наиболее необратимым действием является умерщвление. Палач тоже занимается только теми проектами, которые необратимы – отрубленную голову назад не приставишь. Что, однако, не добавляет общественной симпатии к заплечных дел мастеру.

Гораздо спокойнее публика отнеслась к другому высокотехнологичному начинанию. В. В. Путин подписал распоряжение, согласно которому правительство РФ до 30 ноября с. г. должно рассмотреть "вопрос о создании в г. Москве территории, на которой устанавливается экспериментальный правовой режим и создаются необходимые условия для разработки и внедрения технологий в области искусственного интеллекта".

Из распоряжения не вполне ясно, что такое экспериментальный правовой режим с искусственным интеллектом и что это сулит москвичам, а равно будет ли режим действовать на всей территории Москвы или же только в отдельных районах, т. е. искусственно интеллектуальными будут только жители, допустим, Патриарших прудов или же Капотни. При такой неясности даже и непонятно, всем бежать селиться в Капотню или же, напротив, немедленно бежать, в чем есть, из Капотни. Впрочем, скорее всего ничего страшного не будет, а просто появится еще одно Сколково –

"Да не робей за отчизну любезную,

Вынес достаточно русский народ.

Вынес и эту дорогу железную,

Вынесет все, что Господь ни пошлет".

Не менее загадочным оказалось интервью К. А. Собчак с К. Ю. Богомоловым по случаю его назначения худруком в театр. Пытливая дама интересовалась не только жизнью Богомолова в искусстве, но и вопросами интимной жизни режиссера, на что тот отвечал: "Я не комментирую свою личную жизнь".

Поскольку совсем недавно К. Ю. Богомолов и М. Э. Виторган (тогдашний муж К. А. Собчак) бились в питейном заведении на кулачках, и рогатый Виторган разил режиссеру лицо и сломал нос, нынешнее отчужденное любопытство К. А. Собчак заставляет задаться вопросом, за что Богомолов кровь проливал.