Луганская тепловая электрическая станция вынужденно перешла с угля на газ, сообщил заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко.

«Сегодня Луганская ТЭС вынужденно перешла с угля на газ. Счастинская ТЭС переведена на переработку газа из-за невозможности поставок угля железнодорожным транспортом по территории России. По этому поводу есть соответствующее решение правительства и «Нафтогаза», — написал он в Facebook.

Он добавил, что станция может работать «как на угле, так и на газе, но уголь дешевле».

«Это, разумеется, стоимость энергоносителей. Населения области это не коснётся, тарифы останутся неизменными», — рассказал Клименко.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что энергонезависимость страны связана с использованием украинского угля на ТЭС.

В мае сообщалось, что Россия стала главным экспортёром угля на Украину за первые четыре месяца 2018 года, продав стране угля на $640 млн.