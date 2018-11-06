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Луганская ТЭС вынужденно перешла с угля на газ

06 ноября 2018, 18:25  •  84 • Украина
Луганская тепловая электрическая станция вынужденно перешла с угля на газ, сообщил заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко.
 
© wikimedia.org
 

«Сегодня Луганская ТЭС вынужденно перешла с угля на газ. Счастинская ТЭС переведена на переработку газа из-за невозможности поставок угля железнодорожным транспортом по территории России. По этому поводу есть соответствующее решение правительства и «Нафтогаза», — написал он в Facebook.

Он добавил, что станция может работать «как на угле, так и на газе, но уголь дешевле».

«Это, разумеется, стоимость энергоносителей. Населения области это не коснётся, тарифы останутся неизменными», — рассказал Клименко.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что энергонезависимость страны связана с использованием украинского угля на ТЭС.

В мае сообщалось, что Россия стала главным экспортёром угля на Украину за первые четыре месяца 2018 года, продав стране угля на $640 млн.

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