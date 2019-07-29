Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"С радостью ездили на бесплатные тренинги": Уроженка Донбасса рассказа...
Минобороны: инструкторы США готовят в Сирии террористов-диверсантов
Псевдоаллергия? Навального выписали из больницы на следующий день после госпитал...
Су-57 пошел в серию
Главная / Украина

Луганская ТЭС перешла с угля на газ

29 июля 2019, 20:39  •  89 • Украина
Луганская теплоэлектростанция перешла на использование газа, сообщил глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий.
 
©wikimedia.org
 

«Сегодня в 09:00 Луганскую ТЭС перевели с потребления угля на газ. Всё прошло в штатном режиме, перебоев не было», — написал Комарницкий в Facebook.

26 июля Интерфакс-Украина сообщало, что Луганская ТЭС 29 июля может приостановить работу из-за отсутствия поставок угля из России. Как отмечало агентство, об этом свидетельствовали данные протокола заседания Луганской администрации и региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



89
Источник
Похожие новости
29 июля 2019, 01:24
Американский политолог предупреждает: возвращать Приднестровье сейчас не время
29 июля 2019, 17:24
«Трамп переходит в наступление»: как могут повлиять на политику США перестановки в руководстве Национальной разведки
29 июля 2019, 07:39
Избирательное наблюдение: в США обвинили Россию во «влиянии» на украинский электорат
29 июля 2019, 14:09
СМИ: На Украине прекратили обновлять реестр коррупционеров
29 июля 2019, 10:54
На Украине решили реформировать СБУ
29 июля 2019, 20:39
Луганская ТЭС перешла с угля на газ
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 июля 2019, 07:54
Недооценка пропаганды. Кто пустил под откос «трюхан-мобиль»?
29 июля 2019, 07:54
Соратник Зеленского раскритиковал "Московию" и напомнил о "единственно...
29 июля 2019, 01:24
Пушков ответил на возмущение Украины по поводу визита Медведева в Крым
29 июля 2019, 04:39
Казнь Путина на Керченском мосту и мечта "пройтись по руинам ГУМа": Корчинс...
29 июля 2019, 04:24
«Флот мощной океанской державы»: как в ближайшие годы усилятся боевые возможности рос...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 июля 2019, 03:54
"Люстрировать запросто": Военный эксперт предупредил, что грозит швырнувшему землю из Дебальцева Трюхану
27 июля 2019, 03:54
Американский "убийца субмарин" пошёл на хитрость при приближении к базе ВМФ России в САР
25 июля 2019, 19:24
"Чтобы не было иллюзий": Бабченко "сдал" истинную причину захвата Украиной российского танкера
24 июля 2019, 07:39
"Унижение", но не от России: Украина в глазах генсека СЕ скатилась в "недогосударство"
26 июля 2019, 11:39
"А что же это вы так быстро?" Журналист задал сбежавшему в Израиль соратнику Порошенко неудобный вопрос
29 июля 2019, 04:39
Казнь Путина на Керченском мосту и мечта "пройтись по руинам ГУМа": Корчинский описал сценарий "русского майдана"
23 июля 2019, 11:54
«Ребёнок ещё не знает»: как заключённая в мордовской колонии провожает трёхлетнюю дочь в детдом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.