Луганск и Донецк отменили полную боевую готовность. Неужели перемирие? • 54 • Аналитика

Славная победа!



Проявив человеколюбие и милосердие, 4 июня власти ЛНР и ДНР приняли решение не обрушивать на ВСУ всю мощь своего гнева и отменить режим полной боевой готовности, введённый 19 мая. Насладившись смятением и паникой в стане врага, вызванной непоколебимой суровостью данной меры, правительство республик осталось довольным смирением и покорностью украинских силовиков, объявив о наступлении отныне эры миролюбия и взаимоуважения.



Глава ЛНР Леонид Пасечник торжественно заявил в отношении данного события:



«Украина выполнила требования Луганской Народной Республики и прекратила обстрелы нашей территории. На протяжении почти недели мы не фиксируем нарушения режима прекращения огня и другие виды провокаций. В связи с этим мною принято решение о снижении уровня боевой готовности подразделений народной милиции».



А если серьёзно…

Согласно официальной версии, вооружённым силам ЛДНР, находящимся на передовой, было дано указание «не жалеть патронов». После нескольких дней полномасштабных ответных действий украинская сторона дрогнула и на линии разграничения воцарилось перемирие, которое, правда, украинский Генштаб не подтверждает, традиционно обвиняя народную милицию в обстрелах и нарушении минских договорённостей.



Такое впечатление, что кураторы в очередной раз поставили власти в Луганске и Донецке в щекотливое положение. После триумфального объявления о полной боевой готовности и решимости идти на обострение вплоть до переноса линии фронта, после весьма неожиданного прекращения всей этой эпопеи и якобы наступления перемирия Леонид Пасечник и Денис Пушилин будут выглядеть весьма и весьма жалко в случае, если завтра на передовой вновь начнутся активные обстрелы.



Причём в этой ситуации нет их вины: понятно, что самостоятельно принимать подобные решения они не уполномочены, хотя все шишки общественного порицания, разумеется, упадут именно на их головы. Урон авторитету будет нанесён критический.



Что произошло?

Никакой официальной конкретики, разумеется, нет и не может быть, однако исходя из опыта наблюдений за пятью с лишним годами страстей по Минским договорённостям, можно предположить два варианта. Возможно (и в это хотелось бы верить), что постоянные обстрелы со стороны ВСУ действительно разозлили вышестоящие инстанции, которые приняли решение донести до Киева: либо вы ведёте себя корректно и тихо, либо все ограничения на «ответку» будут сняты и на каком-то отдельном участке фронта произойдёт небольшое победоносное наступление народной милиции, в спину которой будет дуть северный ветер. Памятуя об уже пережитых котлах, Зеленский решил не уподобляться своему предшественнику и дал команду существенно снизить интенсивность обстрелов. Возможно, какое-то время вдоль линии разграничения будет спокойно.



Вторая версия: всё произошедшее является одним из элементов сложных дипломатических пассов, сопровождающих переговоры по Минску, «формуле Штайнмайера» и прочим существующим исключительно на бумаге форматам взаимодействия. В этой ситуации «перемирие» продлится очень и очень недолго, и уже в скором будущем интенсивность боевых действий достигнет прежних показателей.



Вероятно, главное, на что теперь нужно обращать внимание для понимания происходящего, — интенсивность обстрелов со стороны ВСУ. Хотя что-то в душе уже сейчас подсказывает, что очередное перемирие долго не продлится. Результаты, конечно, будут для имиджа республик и НМ ЛДНР плачевными и весьма воодушевляющими для врага. Остаётся надеяться на лучшее. Проявив человеколюбие и милосердие, 4 июня власти ЛНР и ДНР приняли решение не обрушивать на ВСУ всю мощь своего гнева и отменить режим полной боевой готовности, введённый 19 мая. Насладившись смятением и паникой в стане врага, вызванной непоколебимой суровостью данной меры, правительство республик осталось довольным смирением и покорностью украинских силовиков, объявив о наступлении отныне эры миролюбия и взаимоуважения.Глава ЛНР Леонид Пасечник торжественно заявил в отношении данного события:Согласно официальной версии, вооружённым силам ЛДНР, находящимся на передовой, было дано указание «не жалеть патронов». После нескольких дней полномасштабных ответных действий украинская сторона дрогнула и на линии разграничения воцарилось перемирие, которое, правда, украинский Генштаб не подтверждает, традиционно обвиняя народную милицию в обстрелах и нарушении минских договорённостей.Такое впечатление, что кураторы в очередной раз поставили власти в Луганске и Донецке в щекотливое положение. После триумфального объявления о полной боевой готовности и решимости идти на обострение вплоть до переноса линии фронта, после весьма неожиданного прекращения всей этой эпопеи и якобы наступления перемирия Леонид Пасечник и Денис Пушилин будут выглядеть весьма и весьма жалко в случае, если завтра на передовой вновь начнутся активные обстрелы.Причём в этой ситуации нет их вины: понятно, что самостоятельно принимать подобные решения они не уполномочены, хотя все шишки общественного порицания, разумеется, упадут именно на их головы. Урон авторитету будет нанесён критический.Никакой официальной конкретики, разумеется, нет и не может быть, однако исходя из опыта наблюдений за пятью с лишним годами страстей по Минским договорённостям, можно предположить два варианта. Возможно (и в это хотелось бы верить), что постоянные обстрелы со стороны ВСУ действительно разозлили вышестоящие инстанции, которые приняли решение донести до Киева: либо вы ведёте себя корректно и тихо, либо все ограничения на «ответку» будут сняты и на каком-то отдельном участке фронта произойдёт небольшое победоносное наступление народной милиции, в спину которой будет дуть северный ветер. Памятуя об уже пережитых котлах, Зеленский решил не уподобляться своему предшественнику и дал команду существенно снизить интенсивность обстрелов. Возможно, какое-то время вдоль линии разграничения будет спокойно.Вторая версия: всё произошедшее является одним из элементов сложных дипломатических пассов, сопровождающих переговоры по Минску, «формуле Штайнмайера» и прочим существующим исключительно на бумаге форматам взаимодействия. В этой ситуации «перемирие» продлится очень и очень недолго, и уже в скором будущем интенсивность боевых действий достигнет прежних показателей.Вероятно, главное, на что теперь нужно обращать внимание для понимания происходящего, — интенсивность обстрелов со стороны ВСУ. Хотя что-то в душе уже сейчас подсказывает, что очередное перемирие долго не продлится. Результаты, конечно, будут для имиджа республик и НМ ЛДНР плачевными и весьма воодушевляющими для врага. Остаётся надеяться на лучшее. Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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