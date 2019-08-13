Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Запад начинает и проигрывает: 5 симптомов конца однополярного мира
Путин подписал закон, разрешающий фанатам въезжать в Россию без виз
Что за секретная ракета на самом деле взорвалась под Северодвинском
Зеленский освободил от должности представителя Киева в политической подгруппе
Главная / В мире

Лучший в истории: ЧМ-2018 в России оценили во всем мире

13 августа 2019, 21:39  •  27 • В мире
Совет Международной федерации футбола (FIFA), который 26 октября собрался в городе Кигали, признал чемпионат мира по футболу 2018 года в России лучшим за всю историю проведения подобных мундиалей. Об этом рассказал член совета Алексей Сорокин.
По словам спортивного функционера, в рамках мероприятия был заслушан подробный отчет о проведении ЧМ-2018.
«В целом чемпионат мира единодушно признан успешным во всех отношениях, самым лучшим в истории. Об этом говорилось в отчете, который был принят советом», - пояснил он*.
Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, а второе и третье места достались командам из Хорватии и Бельгии соответственно. Что касается сборной Российской Федерации, то она также выступила на весьма достойном уровне, хоть и уступила в четвертьфинале хорватам.
Как добавил Сорокин, руководство федерации намерено создать фонд наследия ЧМ-2018, который будет передан национальной федерации для дальнейшего развития спорта. Сейчас стороны обсуждают то, какие именно инициативы планируется реализовать в дальнейшем.
«Что касается его размера, то мы сейчас обсуждаем с FIFA сумму, но она будет весьма приличной», - добавил функционер.
На ситуацию положительно отреагировали пользователи соцсетей.
«Опять зрада! Cовет FIFA признал чемпионат мира по футболу в России лучшим в истории», - написал публицист Армен Гаспарян, комментируя решение.
Напомним, в июле 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о том, что приехавшие на чемпионат мира по футболу болельщики смогли разрушить множество стереотипов о стране, которые засели в головах у иностранцев. Положительную роль сыграло и благожелательное отношение граждан России к гостям.
«Они сами своими глазами видят, как радушно их здесь принимают, как рады граждане нашей… Россия - это гостеприимная страна, доброжелательно настроенная к тем, кто к нам приезжает», - подчеркнул президент.
Российский лидер не обошел вниманием и проблему использования спортивной инфраструктуры после завершения турнира. В будущем должен быть разработан детальный план по эксплуатации футбольного наследия и развитию физкультуры в стране.
Непосредственно Ассоциация туроператоров РФ отчиталась о том, что благодаря ЧМ-2018 страна заработала порядка 850 миллиардов рублей и отбила затраты, оцениваемые в 683 миллиарда рублей. Более того, мундиаль позволил создать 220 тысяч рабочих мест. Турнир посетили 5,7 миллиона болельщиков, из которых половина - иностранные граждане.
Как уточнил оргкомитет «Россия-2018», положительный экономический эффект от ЧМ-2018 для ВВП Российской Федерации за следующие пять лет может составить 150-210 миллиардов рублей (за период с 2013 по 2018 год он оценивается в 952 миллиарда рублей). Это превышает аналогичные показатели других стран - хозяек чемпионата (Бразилия, ЮАР и Южная Корея).
* ТАСС

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
13 августа 2019, 11:54
Атамбаев планировал совершить госпереворот – ГКНБ Киргизии
13 августа 2019, 02:09
Отбросит ли Brexit Ольстер на 50 лет назад?
12 августа 2019, 22:54
Задержан мэр Нефтеюганска: ФСБ проводит обыски - СМИ
13 августа 2019, 01:54
«При желании задержим любое судно»: Иран ответил на намерение США сопровождать корабли в Персидском заливе
13 августа 2019, 08:24
Голос Варшавы: в Польше предложили ЕС усилить борьбу с «российской дезинформацией»
13 августа 2019, 11:39
«Взрыв позволил США многое узнать» : Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2019, 05:24
Ученые раскрыли тайну испытаний Супер-Оружия Путина (Telegram. обзор)
09 августа 2019, 07:09
Встретились, расцеловались, но что-то пошло не так: Зеленский не подписал заявление с Варфоломеем
11 августа 2019, 01:24
Золотая афера «хозяев денег» близка к своему концу
11 августа 2019, 14:24
Сбежавший с Украины депутат посоветовал Зеленскому не воевать с Россией
11 августа 2019, 07:54
"Самый большой начальник": В Раде рассказали, без встречи с кем Зеленский не сможет быть полноценным президентом
10 августа 2019, 02:39
"Зеленскому немного обидно": Скабеева посмеялась над "забытым" президентом Украины
08 августа 2019, 11:24
Трое погибли и 44 пострадали: что известно о ДТП с участием автобуса в Краснодарском крае
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.