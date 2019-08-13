Лучший в истории: ЧМ-2018 в России оценили во всем мире

По словам спортивного функционера, в рамках мероприятия был заслушан подробный отчет о проведении ЧМ-2018.

«В целом чемпионат мира единодушно признан успешным во всех отношениях, самым лучшим в истории. Об этом говорилось в отчете, который был принят советом», - пояснил он*.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, а второе и третье места достались командам из Хорватии и Бельгии соответственно. Что касается сборной Российской Федерации, то она также выступила на весьма достойном уровне, хоть и уступила в четвертьфинале хорватам.

Как добавил Сорокин, руководство федерации намерено создать фонд наследия ЧМ-2018, который будет передан национальной федерации для дальнейшего развития спорта. Сейчас стороны обсуждают то, какие именно инициативы планируется реализовать в дальнейшем.

«Что касается его размера, то мы сейчас обсуждаем с FIFA сумму, но она будет весьма приличной», - добавил функционер.

На ситуацию положительно отреагировали пользователи соцсетей.

«Опять зрада! Cовет FIFA признал чемпионат мира по футболу в России лучшим в истории», - написал публицист Армен Гаспарян, комментируя решение.

Напомним, в июле 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о том, что приехавшие на чемпионат мира по футболу болельщики смогли разрушить множество стереотипов о стране, которые засели в головах у иностранцев. Положительную роль сыграло и благожелательное отношение граждан России к гостям.

«Они сами своими глазами видят, как радушно их здесь принимают, как рады граждане нашей… Россия - это гостеприимная страна, доброжелательно настроенная к тем, кто к нам приезжает», - подчеркнул президент.

Российский лидер не обошел вниманием и проблему использования спортивной инфраструктуры после завершения турнира. В будущем должен быть разработан детальный план по эксплуатации футбольного наследия и развитию физкультуры в стране.

Непосредственно Ассоциация туроператоров РФ отчиталась о том, что благодаря ЧМ-2018 страна заработала порядка 850 миллиардов рублей и отбила затраты, оцениваемые в 683 миллиарда рублей. Более того, мундиаль позволил создать 220 тысяч рабочих мест. Турнир посетили 5,7 миллиона болельщиков, из которых половина - иностранные граждане.

Как уточнил оргкомитет «Россия-2018», положительный экономический эффект от ЧМ-2018 для ВВП Российской Федерации за следующие пять лет может составить 150-210 миллиардов рублей (за период с 2013 по 2018 год он оценивается в 952 миллиарда рублей). Это превышает аналогичные показатели других стран - хозяек чемпионата (Бразилия, ЮАР и Южная Корея).

* ТАСС