Лучший русский в Берлине • 60 • Аналитика







Самого Александра Рара, имеющего русские корни, хорошо знающего нашу культуру и язык, всегда выступающего за российско-германское сближение, можно назвать «лучшим русским в Берлине». Поэтому его мнение о событиях в Европе, в Германии и политических перспективах оных имеют для нас особенное значение как субъективный, но честный анализ происходящего.





Давний друг России, он не скрывал и не скрывает неприятных новостей из Европы, за что имеет неприятности в Берлине, а для многих в России является вестником, приносящим плохие новости, что тоже оборачивается иногда неприятностями. Вот и на этот раз Александр Рар совсем нас не обрадовал.



По его мнению, России не стоит возлагать большие надежды на серьёзное улучшение отношений с Европой и даже с отдельно взятой Германией. И дело здесь не только в давлении Америки и в экономике Европы, весьма зависимой от трансатлантических отношений. Сами элиты Европы и Германии глубоко пропитаны американской пропагандой: они долгие годы воспитывались на преклонении перед Америкой и сегодня по преимуществу являются проамериканскими.



Президент Дональд Трамп начал ломать глобализационный проект, осуществлявшийся американскими демократами-неоконами при Обаме, считает Рар, чтобы построить свою империю Pax Americana на других, а именно национальных основаниях и с позиции грубой силы, вместе со своими единомышленниками. Последних оказалось достаточно много, поэтому неоконам не удалось свалить Трампа.



Элиты Европы сегодня просто ждут, что Трамп уйдёт, вернее, его «уйдут» неоконы на будущих президентских выборах. И многие видные немецкие политики, например, Ишингер, организатор Мюнхенских конференций по безопасности, открыто говорят: осталось потерпеть совсем немного, каких-то два с половиной года.



Но удастся ли неоконам убрать Трампа? Совсем не факт. Кстати, подогревание темы «неизбежного вмешательства России» в будущие американские выборы говорит о том, что неоконы сомневаются в своей победе над Трампом, поэтому готовы вновь использовать старые грязные методы борьбы с ним.



Факт, что Дональд Трамп со товарищами сумел существенно укрепиться. Новый, уже трамповский посол США в Германии грубо, по-трамповски, буквально приказывает немецкому бизнесу: уходите немедленно из Ирана! Рар возмущается: а завтра он может приказать: немедленно уходите из России!



Экс-президент Обама издал недавно книгу, в которой поделился демократическими планами неоконов превратить Россию в американский форпост против Китая, но пришёл Путин и «закрыл Россию для американцев», делится своими мыслями Рар. Запад не любит проигрывать, и так просто не откажется от своих планов. И с Трампом тоже. Поэтому европейские элиты продолжат прогибаться под Трампа, несмотря на то, что он делает им больно. Они надеются, что Трамп не будет «раздевать их совсем уж догола, удержится в рамках приличий». Ещё больше надеются, что его «уйдут» неоконы. Откуда такое безволие и такие надежды?



Европейские элиты долгие годы обучались, стажировались и культурно отдыхали в Америке или по-американски, объясняет нам Александр Рар. Добавим одну существенную деталь, о которой в телеэфире не может сказать Рар: и покупались американскими спецслужбами, коих аж семнадцать штук, банально за деньги и создание условий для карьерного роста в Европе.



Вообще, это секрет Полишинеля, и странно, что мы его до сих пор боимся его открывать. Всё политкорректничаем. Европейские элиты пропитаны цэрэушной агентурой со времён холодной войны между США и СССР, когда и элиты просоветских народных демократий были, аналогично, пропитаны штатными и внештатными сотрудниками КГБ, которыми были и Лех Валенса и, скорее всего, Даля Грибаускайте, впоследствии выпускник Джорджтаунского университета, и многие другие бывшие руководящие советские товарищи. Развал СССР освободил их от старых обязательств, но их заменили другие, данные американским кураторам. Записки Колорадского Таракана. Европа, говорите? Бантустан во всей красе!



Сегодня ситуация в этом плане в Европе может быть только хуже. Грубо говоря, очень многие политики и прочие европейские деятели, включая премьеров и президентов, являются просто агентами ЦРУ. Поэтому мы видим такую иррациональную преданность интересам атлантического партнёрства, исключительную исполнительность слишком многих европейских деятелей, часто переходящие здравый смысл. А они просто выполняют приказы из ЦРУ.



Ярким примером президентов – агентов ЦРУ является, по мнению многих, Михаил Саакашвили, в этом причина его неуязвимости и в Европе, и на Украине. Он, что называется, «засветился», слишком много и грубо его использовали, а вообще, агентов такого уровня спецслужбы стараются беречь ввиду их особой ценности.



Новый армянский премьер Никол Пашинян, выросший на американских грантах, использовавший западные НКО, методы и приёмы «оранжевой революции» для продвижения во власть, сменивший вдруг антироссийскую риторику на «государственную», в этом смысле вызывает большую тревогу. Его история общественника и «борца с коррупцией» очень напоминает начало политической карьеры Саакашвили. И регион тот же. Возможно, ввиду пророссийских настроений армянского общества ЦРУ временно перевело Пашиняна в «спящий режим».



Многие европейские политики и медиа находятся в "спящем режиме" и включаются ЦРУ по мере необходимости, и тогда как гром среди ясного неба разворачиваются вдруг антироссийские кампании вроде «дела Скрипалей», гибели малайзийского «Боинга», допингового скандала ВАДА. Разоблачения экс-агента ЦРУ Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа о глобальном колпаке ЦРУ над Европой и миром, который либеральные элиты и все «западные ценности» совсем не замечают, о чём говорят? Они о цэрэушном оперативном влиянии говорят. Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок



Александр Рар не всегда может называть вещи своими настоящими именами, но если вдуматься в то, что он говорит о европейских элитах, медиа, обществе, напрашивается один вывод. За «демократическим» фасадом и якобы «либеральными ценностями» в Европе утвердилась тотальная демократия, то есть тотальная власть демагогов, проплачиваемых и подконтрольных спецслужбам и теневым властным структурам, преимущественно из США.



Правда, в Европе есть экс-канцлер Герхард Шрёдер, и он даже ездит в Россию, есть "друг Путина" Сильвио Берлускони, Меркель и Макрон не боятся часто встречаться с российским президентом. События вокруг выхода Трампа из иранской ядерной сделки и строительства «Северного потока – 2» покажут, чего стоят европейские друзья Путина, или правоту Александра Рара. Владимир Путин, похоже, тоже ждёт, чем закончится «персидский бунт Европы», да и новые стратегические вооружения только пошли в серию. В программе Дмитрия Куликова «Право знать!» выступил известный немецкий политолог Александр Глебович Рар. Он известен также тем, что написал книгу «Владимир Путин, лучший немец в Кремле», намекая на годы работы Путина в Германской Демократической Республике, позволившие будущему президенту России хорошо понять немецкий характер и блестяще выучить язык.Самого Александра Рара, имеющего русские корни, хорошо знающего нашу культуру и язык, всегда выступающего за российско-германское сближение, можно назвать «лучшим русским в Берлине». Поэтому его мнение о событиях в Европе, в Германии и политических перспективах оных имеют для нас особенное значение как субъективный, но честный анализ происходящего.Давний друг России, он не скрывал и не скрывает неприятных новостей из Европы, за что имеет неприятности в Берлине, а для многих в России является вестником, приносящим плохие новости, что тоже оборачивается иногда неприятностями. Вот и на этот раз Александр Рар совсем нас не обрадовал.По его мнению, России не стоит возлагать большие надежды на серьёзное улучшение отношений с Европой и даже с отдельно взятой Германией. И дело здесь не только в давлении Америки и в экономике Европы, весьма зависимой от трансатлантических отношений. Сами элиты Европы и Германии глубоко пропитаны американской пропагандой: они долгие годы воспитывались на преклонении перед Америкой и сегодня по преимуществу являются проамериканскими.Президент Дональд Трамп начал ломать глобализационный проект, осуществлявшийся американскими демократами-неоконами при Обаме, считает Рар, чтобы построить свою империю Pax Americana на других, а именно национальных основаниях и с позиции грубой силы, вместе со своими единомышленниками. Последних оказалось достаточно много, поэтому неоконам не удалось свалить Трампа.Элиты Европы сегодня просто ждут, что Трамп уйдёт, вернее, его «уйдут» неоконы на будущих президентских выборах. И многие видные немецкие политики, например, Ишингер, организатор Мюнхенских конференций по безопасности, открыто говорят: осталось потерпеть совсем немного, каких-то два с половиной года.Но удастся ли неоконам убрать Трампа? Совсем не факт. Кстати, подогревание темы «неизбежного вмешательства России» в будущие американские выборы говорит о том, что неоконы сомневаются в своей победе над Трампом, поэтому готовы вновь использовать старые грязные методы борьбы с ним.Факт, что Дональд Трамп со товарищами сумел существенно укрепиться. Новый, уже трамповский посол США в Германии грубо, по-трамповски, буквально приказывает немецкому бизнесу: уходите немедленно из Ирана! Рар возмущается: а завтра он может приказать: немедленно уходите из России!Экс-президент Обама издал недавно книгу, в которой поделился демократическими планами неоконов превратить Россию в американский форпост против Китая, но пришёл Путин и «закрыл Россию для американцев», делится своими мыслями Рар. Запад не любит проигрывать, и так просто не откажется от своих планов. И с Трампом тоже. Поэтому европейские элиты продолжат прогибаться под Трампа, несмотря на то, что он делает им больно. Они надеются, что Трамп не будет «раздевать их совсем уж догола, удержится в рамках приличий». Ещё больше надеются, что его «уйдут» неоконы. Откуда такое безволие и такие надежды?Европейские элиты долгие годы обучались, стажировались и культурно отдыхали в Америке или по-американски, объясняет нам Александр Рар. Добавим одну существенную деталь, о которой в телеэфире не может сказать Рар: и покупались американскими спецслужбами, коих аж семнадцать штук, банально за деньги и создание условий для карьерного роста в Европе.Вообще, это секрет Полишинеля, и странно, что мы его до сих пор боимся его открывать. Всё политкорректничаем. Европейские элиты пропитаны цэрэушной агентурой со времён холодной войны между США и СССР, когда и элиты просоветских народных демократий были, аналогично, пропитаны штатными и внештатными сотрудниками КГБ, которыми были и Лех Валенса и, скорее всего, Даля Грибаускайте, впоследствии выпускник Джорджтаунского университета, и многие другие бывшие руководящие советские товарищи. Развал СССР освободил их от старых обязательств, но их заменили другие, данные американским кураторам.Сегодня ситуация в этом плане в Европе может быть только хуже. Грубо говоря, очень многие политики и прочие европейские деятели, включая премьеров и президентов, являются просто агентами ЦРУ. Поэтому мы видим такую иррациональную преданность интересам атлантического партнёрства, исключительную исполнительность слишком многих европейских деятелей, часто переходящие здравый смысл. А они просто выполняют приказы из ЦРУ.Ярким примером президентов – агентов ЦРУ является, по мнению многих, Михаил Саакашвили, в этом причина его неуязвимости и в Европе, и на Украине. Он, что называется, «засветился», слишком много и грубо его использовали, а вообще, агентов такого уровня спецслужбы стараются беречь ввиду их особой ценности.Новый армянский премьер Никол Пашинян, выросший на американских грантах, использовавший западные НКО, методы и приёмы «оранжевой революции» для продвижения во власть, сменивший вдруг антироссийскую риторику на «государственную», в этом смысле вызывает большую тревогу. Его история общественника и «борца с коррупцией» очень напоминает начало политической карьеры Саакашвили. И регион тот же. Возможно, ввиду пророссийских настроений армянского общества ЦРУ временно перевело Пашиняна в «спящий режим».Многие европейские политики и медиа находятся в "спящем режиме" и включаются ЦРУ по мере необходимости, и тогда как гром среди ясного неба разворачиваются вдруг антироссийские кампании вроде «дела Скрипалей», гибели малайзийского «Боинга», допингового скандала ВАДА. Разоблачения экс-агента ЦРУ Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа о глобальном колпаке ЦРУ над Европой и миром, который либеральные элиты и все «западные ценности» совсем не замечают, о чём говорят? Они о цэрэушном оперативном влиянии говорят.Александр Рар не всегда может называть вещи своими настоящими именами, но если вдуматься в то, что он говорит о европейских элитах, медиа, обществе, напрашивается один вывод. За «демократическим» фасадом и якобы «либеральными ценностями» в Европе утвердилась тотальная демократия, то есть тотальная власть демагогов, проплачиваемых и подконтрольных спецслужбам и теневым властным структурам, преимущественно из США.Правда, в Европе есть экс-канцлер Герхард Шрёдер, и он даже ездит в Россию, есть "друг Путина" Сильвио Берлускони, Меркель и Макрон не боятся часто встречаться с российским президентом. События вокруг выхода Трампа из иранской ядерной сделки и строительства «Северного потока – 2» покажут, чего стоят европейские друзья Путина, или правоту Александра Рара. Владимир Путин, похоже, тоже ждёт, чем закончится «персидский бунт Европы», да и новые стратегические вооружения только пошли в серию. Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 60 Источник Похожие новости Найдём ответ на британский ультиматум! Американский агент Путин Записки Колорадского Таракана. Европа, говорите? Бантустан во всей красе!

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