Лучший момент пресс-конференции: Путин божественно опустил на землю "президента" Гуайдо

Говоря в целом о Венесуэле, российский лидер отметил, что по многим причинам события в Боливарианской Республике не безразличны России. Особенно то, каким образом противоборствующие политические силы смогут прийти к согласию и нормализации отношений друг с другом.

Высказал Владимир Путин и свое отношение к способу, при помощи которого Хуан Гуайдо, глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы, самоназначил себя президентом страны.

"Господин Гуайдо вышел на площадь, поднял глаза к небу и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом. Ну хорошо. Но Господь нам не сообщил о том, как он отреагировал на это обращение, никакого сигнала нам не подал. Поэтому, думаю, что нужно вернуться на нашу грешную, бренную землю и руководствоваться демократическими процедурами и правилами, которые сводятся к одному — к диалогу, к обращению к народу, к избирателям, нужно идти на выборы и на выборах решать вопросы будущего развития", - подчеркнул он.

Сейчас в Венесуэле законные власти страны и оппозиционный блок пытаются наладить цивилизованный диалог. И этот процесс приветствуют в Москве, надеясь на то, что стороны смогут найти решения, благодаря которым кризис будет преодолен, добавил Владимир Путин.

Напомним, президент России в настоящее время находится с визитом в Италии. Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, а ранее российский лидер встретился с папой Римским Франциском и итальянским президентом Серджо Маттареллой.