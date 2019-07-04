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Лучший момент пресс-конференции: Путин божественно опустил на землю "президента" Гуайдо
04 июля 2019, 22:54 • 178 • Политика
В ходе пресс-конференции с главой правительства Италии Джузеппе Конте президент России коснулся ситуации в Венесуэле, в частности, того момента, как Хуан Гуйдо самопровозгласил себя президентом. "Господин Гуайдо поднял глаза к небу и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом. Но Господь никакого сигнала нам не подал", - сказал Путин.
Говоря в целом о Венесуэле, российский лидер отметил, что по многим причинам события в Боливарианской Республике не безразличны России. Особенно то, каким образом противоборствующие политические силы смогут прийти к согласию и нормализации отношений друг с другом.
Высказал Владимир Путин и свое отношение к способу, при помощи которого Хуан Гуайдо, глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы, самоназначил себя президентом страны.
Сейчас в Венесуэле законные власти страны и оппозиционный блок пытаются наладить цивилизованный диалог. И этот процесс приветствуют в Москве, надеясь на то, что стороны смогут найти решения, благодаря которым кризис будет преодолен, добавил Владимир Путин.
Напомним, президент России в настоящее время находится с визитом в Италии. Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, а ранее российский лидер встретился с папой Римским Франциском и итальянским президентом Серджо Маттареллой.
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