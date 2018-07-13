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"Лучший ЧМ в истории"
13 июля 2018, 19:09 • 39 • Карикатуры
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира 2018 года в России стал лучшим в истории проведения турнира.
© Виталий Подвицкий
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