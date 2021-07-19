Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети

Служба безопасности Украины вызвала на допрос главу Минобороны России Сергея Шойгу. Пользователи соцсетей со смехом восприняли такой шаг.

СБУ Украины вызвала на допрос министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщило украинское издание "Главком" со ссылкой на повестку, приложенную к публикации.

В соцсетях новость заставила многих улыбнуться, и в Twitter появился анекдот:

"Украинцы прочитали статью Путина и поняли, что надежд на агрессию нет. Поэтому вызвали Армию России повесткой".

Ранее президент России Владимир Путин написал историческую статью, в которой отметил, что русские и украинцы всегда были братскими народами.

Служба безопасности Украины ожидает Шойгу в Мариуполе.

Судя по тексту повестки, он подозревается по ч.3 ст.27 и ч.5 ст.260 Уголовного кодекса Украины (cоздание не предусмотренных законом военизированных вооружённых формирований, что привело к гибели людей). Она подписана старшим следователем главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарасом Бутенко.