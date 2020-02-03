Лучшие средства РЭБ в мире: Россия давно обогнала США • 82 • Аналитика

Сложно представить современные боевые действия без радиоэлектронной борьбы. Россия уверенно держит первое место в списке стран с лучшими системами РЭБ. Это признают даже в США.



«Красуха»

В настоящее время средства радиоэлектронной борьбы находятся на вооружении всех видов вооруженных сил РФ. В 2012 г. на эксплуатацию в войска поступили комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха-2», а чуть позже – комплексы «Красуха-4». Возможности станции позволяют противодействовать всем современным радиолокационным системам, радиоканалам управления БПЛА противника. При этом станции действуют на внушительное расстояние: так, «Красуха-4» покрывает территорию до 300 км.







Применение системы «Красуха-4» в Сирии, при обороне российской авиабазы «Хмеймим», заставило американского генерала в отставке Дона Бэкона, считающегося одним из ведущих специалистов мира по радиоэлектронной борьбе, признать отставание американцев от россиян в плане систем радиоэлектронной борьбы.



Новейшие комплексы РЭБ, по словам генерала Бэкона, не позволяют американским вооруженным силам использовать свои системы против российской противовоздушной обороны. Наличие у России таких систем РЭБ как «Красуха-4» заставило американское руководство в ускоренном порядке принять решение о разработке новейших беспилотных летательных аппаратов. Уже потрачено 6 миллиардов долларов, но пока преодолеть возможности российских комплексов РЭБ американцам так и не удается.





Приоритет российских средств радиоэлектронной борьбы признает и Алан Шаффер – другой авторитетный специалист по вооружениям. Он считает, что секрет эффективности РЭБ России в том, что, в отличие от США и НАТО, российская оборонная промышленность никогда не прекращала разработки новых средств радиоэлектронной борьбы. И Россия давно обогнала США в плане разработок систем РЭБ.



«Дивноморье» и «Самарканд»

В 2018 году началась эксплуатация и новейшего комплекса РЭБ «Дивноморье». Он разработан тем же ВНИИ «Градиент» в Ростове-на-Дону, что и «Красуха», только способен действовать на несколько сотен километров, закрывая своим «зонтиком» командные пункты и войсковые объекты. При этом в боевое положение «Дивноморье» разворачивается за считанные минуты. По замыслам разработчиков, «Дивноморье» заменит в войсках комплексы РЭБ «Красуха», «Красуха-2» и «Красуха-4».





Практически ничего неизвестно еще об одном новейшем комплексе РЭБ «Самарканд», который развернут на стратегическом западном направлении и на объектах Северного флота ВМФ России.



Мурманск-БН

В 2014 г. в вооруженные силы поступил еще один новейший комплекс радиоэлектронной борьбы – «Мурманск-БН». Он предназначен для радиоразведки, перехвата и подавления сигналов противника на расстоянии до 500 км и используется береговыми частями ВМФ России. В 2014 году комплекс поступил на вооружение Северного флота, в 2017 – Черноморского, а в конце 2018 г. прибыл на Балтийское море.





Система монтируется на 7 автомобилях КамАЗ, развертывается за 72 световых часа и монтируется на 4 телескопических опорах высотой до 32 метров.



Американские средства РЭБ

Значительное отставание от России в плане технологий и средств радиоэлектронной борьбы, как уже отмечалось выше, признают сами американские специалисты. Причина тому – в отсутствии новейших разработок в 1990-е – 2000-е годы. Поэтому американская армия в основном использует системы глушения сигналов AN/ULQ-19 (V). Они разрабатывались еще в 1980-е годы и находятся на вооружении нескольких подразделений, входящих в состав Корпуса морской пехоты.



В составе сухопутных войск США систем РЭБ нет, а основное внимание командование вооруженных сил уделяет развитию авиационных систем РЭБ, в частности систем EA-18 Growler или Compass Call EC-130H ВВС США. Считается, что F-35 сможет применяться не только как истребитель, но и как самолет радиоэлектронной борьбы.



Китай догнал и перегнал Америку?

О системах радиоэлектронной борьбы, находящихся на вооружении Народно-освободительной армии Китая, известно очень мало. Но факт в том, что в НОАК считают радиоэлектронную борьбу одним из наиболее важных и перспективных направлений и уделяют огромное внимание развитию технологий средств РЭБ, старательно перенимая российский опыт. Не так давно Китай слил войска радиоэлектронной борьбы, космические войска и кибервойска в Силы стратегической поддержки.



Китайская пресса очень высоко оценивает потенциал российских средств радиоэлектронной борьбы, также как и американская ставя Россию на первое место среди стран, обладающих наиболее совершенными системами РЭБ в мире.



Сложно представить современные боевые действия без радиоэлектронной борьбы. Россия уверенно держит первое место в списке стран с лучшими системами РЭБ. Это признают даже в США.В настоящее время средства радиоэлектронной борьбы находятся на вооружении всех видов вооруженных сил РФ. В 2012 г. на эксплуатацию в войска поступили комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха-2», а чуть позже – комплексы «Красуха-4». Возможности станции позволяют противодействовать всем современным радиолокационным системам, радиоканалам управления БПЛА противника. При этом станции действуют на внушительное расстояние: так, «Красуха-4» покрывает территорию до 300 км.Применение системы «Красуха-4» в Сирии, при обороне российской авиабазы «Хмеймим», заставило американского генерала в отставке Дона Бэкона, считающегося одним из ведущих специалистов мира по радиоэлектронной борьбе, признать отставание американцев от россиян в плане систем радиоэлектронной борьбы.Новейшие комплексы РЭБ, по словам генерала Бэкона, не позволяют американским вооруженным силам использовать свои системы против российской противовоздушной обороны. Наличие у России таких систем РЭБ как «Красуха-4» заставило американское руководство в ускоренном порядке принять решение о разработке новейших беспилотных летательных аппаратов. Уже потрачено 6 миллиардов долларов, но пока преодолеть возможности российских комплексов РЭБ американцам так и не удается.Приоритет российских средств радиоэлектронной борьбы признает и Алан Шаффер – другой авторитетный специалист по вооружениям. Он считает, что секрет эффективности РЭБ России в том, что, в отличие от США и НАТО, российская оборонная промышленность никогда не прекращала разработки новых средств радиоэлектронной борьбы. И Россия давно обогнала США в плане разработок систем РЭБ.В 2018 году началась эксплуатация и новейшего комплекса РЭБ «Дивноморье». Он разработан тем же ВНИИ «Градиент» в Ростове-на-Дону, что и «Красуха», только способен действовать на несколько сотен километров, закрывая своим «зонтиком» командные пункты и войсковые объекты. При этом в боевое положение «Дивноморье» разворачивается за считанные минуты. По замыслам разработчиков, «Дивноморье» заменит в войсках комплексы РЭБ «Красуха», «Красуха-2» и «Красуха-4».Практически ничего неизвестно еще об одном новейшем комплексе РЭБ «Самарканд», который развернут на стратегическом западном направлении и на объектах Северного флота ВМФ России.В 2014 г. в вооруженные силы поступил еще один новейший комплекс радиоэлектронной борьбы – «Мурманск-БН». Он предназначен для радиоразведки, перехвата и подавления сигналов противника на расстоянии до 500 км и используется береговыми частями ВМФ России. В 2014 году комплекс поступил на вооружение Северного флота, в 2017 – Черноморского, а в конце 2018 г. прибыл на Балтийское море.Система монтируется на 7 автомобилях КамАЗ, развертывается за 72 световых часа и монтируется на 4 телескопических опорах высотой до 32 метров.Значительное отставание от России в плане технологий и средств радиоэлектронной борьбы, как уже отмечалось выше, признают сами американские специалисты. Причина тому – в отсутствии новейших разработок в 1990-е – 2000-е годы. Поэтому американская армия в основном использует системы глушения сигналов AN/ULQ-19 (V). Они разрабатывались еще в 1980-е годы и находятся на вооружении нескольких подразделений, входящих в состав Корпуса морской пехоты.В составе сухопутных войск США систем РЭБ нет, а основное внимание командование вооруженных сил уделяет развитию авиационных систем РЭБ, в частности систем EA-18 Growler или Compass Call EC-130H ВВС США. Считается, что F-35 сможет применяться не только как истребитель, но и как самолет радиоэлектронной борьбы.О системах радиоэлектронной борьбы, находящихся на вооружении Народно-освободительной армии Китая, известно очень мало. Но факт в том, что в НОАК считают радиоэлектронную борьбу одним из наиболее важных и перспективных направлений и уделяют огромное внимание развитию технологий средств РЭБ, старательно перенимая российский опыт. Не так давно Китай слил войска радиоэлектронной борьбы, космические войска и кибервойска в Силы стратегической поддержки.Китайская пресса очень высоко оценивает потенциал российских средств радиоэлектронной борьбы, также как и американская ставя Россию на первое место среди стран, обладающих наиболее совершенными системами РЭБ в мире. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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