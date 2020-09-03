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Лучшего американского пилота сбили всего за 18 секунд

03 сентября 2020, 21:40  •  157 • В мире
18 августа стартовало трёхдневное симуляционное мероприятие DARPA AlphaDogfight. В результате 5:0 в пользу компьютера после серии виртуальных боёв. Искусственному интеллекту понадобилось всего 18 секунд, чтобы сбить лучшего американского пилота.
Мероприятие проводилось в рамках масштабной программы Air Combat Evolution (ACE), нацеленной на внедрение искусственного интеллекта (ИИ) с целью автоматизировать воздушные бои. В программе сгенерировали условия реального поединка в небе для двух самолётов F-16 Vipers. За штурвалом одного из них был лучший пилот-инструктор США, второго - компьютер.
Причём отбор компьютерной программы, которая будет конкурировать с человеком, был весьма строгим. Между собой соревновались разработки таких гигантов, как Lockheed Martin, Aurora Flight Sciences от Boeing, EpiSys Science, Технологический исследовательский институт Джорджии, Perspecta Labs, PhysicsAI и SoarTech. В результате победителем оказался ИИ, разработанный Heron Systems. Кстати, над его созданием и обучением работали всего 30 человек.
Итоги состязания - 5:0 в пользу компьютера, пишет EurasianTimes. ИИ понадобилось лишь 18 секунд, чтобы сбить лучшего американского пилота. Он потом объяснил, что система не следовала тем правилам и ограничениям, которые обычно применяются в боях между пилотами-людьми. Кроме того, компьютеру легче прицеливаться, но в целом бой был почти идентичен обычному, с которым военные сталкиваются во время тренировок на симуляторе.

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