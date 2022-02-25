Лучшее наказание. Россия благодарит за такие "адские санкции"

В течение дня мы узнали о том, что России можно не страдать на Евровидении и не слышать ложь на Совете Европы. Но есть ещё один шаг, которого все ждут: пора освободить русских от давления ВОЗ. Ну почему бы и нет?

В течение восьми лет всё сообщество стран Запада не замечало геноцида русских в Донбассе. А теперь, когда Россия начала спецоперацию на Украине, решило устроить геноцид русских уже другого характера и на нашей территории. Большая игра ведётся с помощью санкций. Впрочем, целый ряд из них - просто подарок.

Например, решение Великобритании вернуть наши российские капиталы в Россию. Олигархам решено запретить хранить средства на британских офшорах. Ну не чудо ли? Дальше - больше. Наконец-то Россия может не участвовать в Евровидении.

Евровидение? Нет, спасибо

О том, что нашим артистам давно пора перестать участвовать в Евровидении, Царьград говорит уже давно. В конце концов, соседствовать на одной сцене с бородатыми женщинами как минимум странно для консервативного большинства. Тем не менее свои правила диктовал рынок, и от конкурса мы не отказывались. А теперь придётся, и это прекрасно.

Против России ввели музыкальные санкции из-за Украины. Евровидение - всё. Страну исключили из песенного конкурса, который должен пройти в этом году.

Об этом в пятницу сообщил Европейский вещательный союз (EBU). Он заявил, что "ни одна российская группа не будет участвовать в конкурсе" из-за военной операции на Украине. Такое решение EBU принял после совещания со своими странами-партнёрами.

При этом организация подчеркнула, что она является сугубо аполитичной, но отстаивает общие ценности.

В свете беспрецедентного кризиса в Украине включение российской работы в конкурс этого года нанесёт ущерб репутации конкурса,

- говорится в сообщении.

Писатель Захар Прилепин признался, что его насмешили музыкальные санкции от EBU. "Всё. Это удар в спину", - иронизирует он, добавляя: ну где, мол, теперь нам искать площадку для "бородатых женщин" страны. Высказалась и актриса Ольга Будина:

Ура!!! Полгода назад я впервые сказала в эфире, что России не место на нынешнем Евровидении! И тогда почти все косились на меня, это казалось труднодостижимым предприятием, а теперь организаторы Евровидения заявили, что Россия не примет участия в конкурсе в этом году.

Совет Европы? Тоже до свидания

Из этой странной организации, где России то и дело не давали слово, следовало выйти давным-давно. И сегодня вице-спикер Госдумы Пётр Толстой сообщил, что нам дали такую возможность.

Впрочем, после выяснилась досадная деталь. До конца нас всё же не исключили. Разрешили сидеть и слушать других, но не говорить о своей позиции. Видимо, за это мы ещё и взносы будем платить? Хочется верить, что нет.

Ну, и к слову об "адских санкциях"

США обещали ввести против нас такие ограничения, которых ранее не было. Президент США Джо Байден говорил о так называемых "адских санкциях". Помнится, в своё время и президент США Барак Обама обещал "разорвать экономику России в клочья". Все мы помним, чем это кончилось. Страны-изгоя из нас не получилось тоже. Так стоит ли волноваться?

Если риторический вопрос вас не успокоил, предлагаем присмотреться и к аргументам, высказанным учредителем "Первого русского" Констатином Малофеевым.

А теперь все вместе продолжим наблюдать за ситуацией, сказав спасибо за уже введённые лучшие ограничения. Не прося худших. Напомним, все новости о ситуации на Украине и введённых против нас ограничениях доступны в специальном разделе "Первого русского", а также в прямой трансляции.