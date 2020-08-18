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"Лучше знать, чем догадываться". Зачем США сохранять договоры с Россией

18 августа 2020, 12:20  •  36 • Аналитика
© AP Photo / Ronald Zak
В Вене замглавы МИД Сергей Рябков и спецпред США Маршалл Биллингсли обсуждают Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в феврале 2021-го. Дискуссии продлятся три дня. Каковы шансы прийти к соглашению, разбиралось РИА Новости.

Стучат в открытую дверь

Еще пару месяцев назад в том, что американцы не продлят СНВ-3, не было никаких сомнений. "Судя по всему, решение уже принято", — констатировал министр иностранных дел Сергей Лавров. Вскоре после этого, 22 июня, состоялась первая встреча Рябкова с Биллингсли.
США недовольны документом в его нынешнем виде. У Вашингтона три ключевых условия. Первое — более строгий механизм верификации. Второе — учет всех ядерных боеголовок. Еще одно пожелание — похоже, невыполнимое — участие в договоре Китая.
Американцы добиваются включения в СНВ-3 новейших российских вооружений, то есть, по словам Сергея Лаврова, "стучатся в открытую дверь". Глава российской дипломатии не раз отмечал, что своими претензиями США разваливают систему контроля над вооружениями, пытаются развязать себе руки и избавиться от международных обязательств.
© Фото : Посольство России в Австрии
Переговоры по СНВ-3 в Вене, Австрия

Угроза из Китая

Что касается привлечения Пекина, заинтересованность в этом американцы выразили на переговорах в июне. Они демонстративно поставили на стол флаги КНР, чьи представители якобы проигнорировали мероприятие.
Вашингтон призывает Россию повлиять на партнера. В Москве неоднократно подчеркивали: уговаривать никого не будут, в Пекине сами решат, присоединяться к договору или нет.
В Китае к этой перспективе относятся по меньшей мере со скепсисом. Ядерная мощь КНР не идет в сравнение с американской или российской. "США нам до сих пор не сказали, что они имеют в виду: чтобы мы увеличили ядерный арсенал до их уровня или что они готовы сократить свои вооружения до паритета с нами", — пояснил представитель МИД Фу Цун.
По мнению посла КНР в России Чжан Ханьхуэя, американцы понимают невыполнимость этого требования, но настаивают на своем, чтобы хоть как-то оправдать выход из СНВ-3.
В России считают, что к договоренностям следует подключить Великобританию и Францию. Хотя и участие Пекина для Москвы желательно, уточняет Вадим Козюлин, директор программы ПИР-Центра по новым технологиям и международной безопасности, научный сотрудник Дипломатической академии МИД России.
"Не в наших интересах, чтобы китайцы разворачивали ракеты у российских границ, а они как раз почему-то это делают (Пекин официально опроверг информацию о размещении баллистических ракет "Дунфэн" в приграничной провинции Хэйлунцзян. — Прим. ред.). Россию это, конечно, беспокоит, хотя по политическим причинам мы не можем об этом громко говорить. Однако военные это учитывают", — пояснил он в разговоре с РИА Новости.
Вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский указывает еще на один важный аспект. "Чтобы китайцев куда-то вовлечь, они должны сами открыться, а КНР в этом отношении совершенно нетранспарентна", — говорит он.
© AFP 2020 / Joe Klamar
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков перед переговорами в Вене, 22 июня 2020 года

Надежда на подвижки

Нынешние переговоры в Вене вселяют надежду на то, что США все же подойдут к вопросу конструктивно. Судя по высказываниям Биллингсли, нежелание Пекина присоединяться к договору учли, поэтому в Вашингтоне готовы сначала разработать новые рамки взаимодействия с Москвой, а затем искать способы заинтересовать третью сторону.
В прошлом году США отказались от Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а в мае Дональд Трамп объявил о выходе из Соглашения по открытому небу. Договор СНВ-3 — по сути, последний в системе контроля над вооружениями. И нежелание его продлевать — очень плохой симптом, уверен Вадим Козюлин.
"Это говорит о том, что система (контроля. — Прим. ред.) разрушена, она никому не нужна и ничто не останавливает гонку вооружений в тот момент, когда она начинает разворачиваться. Появляются новые технологии, которые и увеличивают потенциалы, и создают новые риски. Это и гиперзвук, и ядерные боеприпасы малой мощности, и подводные (аппараты. — Прим. ред.), и дроны, и самолеты сопровождения — так называемые беспилотники-партнеры, — перечисляет он. — И на этом фоне две крупнейшие ядерные державы, создававшие этот режим, посылают миру сигнал, что он утрачен, его нет".
Особенно важный фактор — транспарентность. "Меры верификации даже ценнее, чем сама система контроля, — добавляет собеседник агентства. — Мы друг друга можем уничтожить многократно, и мы об этом прекрасно знаем, а когда договор будет расторгнут, мы перестанем владеть информацией о том, что происходит в этой области". Кризис не наступит в одночасье, однако недоверие и подозрительность усилятся.
С этим согласен Евгений Бужинский. Договор, по его словам, — это прежде всего предсказуемость. "Лучше знать, чем догадываться, — говорит Бужинский. — Технические средства не смогут полностью заменить инспекции, особенно для американцев. У нас 300 дней в году центральная часть страны закрыта облаками, поэтому космическая разведка не столь эффективна. К тому же любая сторона всегда склонна переоценивать риски. А общем, лучше бы договор продлить".
© Фото : Посольство России в Австрии
Переговоры по СНВ-3 в Вене, Австрия

Договоры в пользу слабых

Опрошенные РИА Новости эксперты напоминают: времени на переговоры осталось мало.
Подписанный десять лет назад СНВ-3 был символом перезагрузки в отношениях России и США. В Москву даже приезжала госсекретарь Хиллари Клинтон — Белый дом выражал интерес к сотрудничеству с Россией в сфере безопасности. Сергею Лаврову Клинтон подарила запомнившийся всем сувенир — кнопку с надписью по-русски "перегрузка" (американцы перепутали это слово с "перезагрузкой").
Соглашение заключили на десять лет с возможностью продления еще на пять. Документ предусматривал, в числе прочего, регулярные инспекции, создание двусторонней консультативной комиссии, сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.
Истекает СНВ-3 в феврале 2021 года, и часы тикают все громче. "Чтобы все процедуры прошли внутри России, американцы должны официально уведомить нас о своих намерениях в сентябре. Если они этого не сделают, дальше у них начнутся выборы, инаугурация", — уточняет Евгений Бужинский.
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Примечательно, что кандидат от Демократической партии Джо Байден обещал в случае победы продлить СНВ-3 и сделать его основой новых соглашений по контролю над вооружениями.
Однако если выиграет нынешняя администрация, это нереально, полагает Бужинский. "У республиканцев всегда была такая позиция: для них контроль над вооружениями, особенно после распада СССР, — это все в пользу слабого. Россия не Советский Союз, экономически несопоставима с США, поэтому, по их мнению, любой договор выгоден только Москве. Вот такая у них философия", — поясняет Бужинский.
© Фото : Ambassador Marshall S. Billingslea
Подготовка к старту переговоров по СНВ-3 в Вене
Вадим Козюлин, напротив, считает, что США все же намерены продлить соглашение: "Это типичная стратегия Трампа: сперва поднять ставки, попугать, потом согласиться на компромисс. Создается впечатление, что они добились всего, чего могли, и пошли на попятную".
Для Москвы это соглашение важно еще и потому, что сохраняет за Россией статус великой державы, равной Соединенным Штатам. И для Вашингтона это дополнительная возможность надавить на партнера.
Как бы то ни было, стороны, судя по всему, в последний момент подготовились к конструктивному диалогу. Маршалл Биллингсли в твиттере написал, что в Вену направилась одна из самых представительных делегаций США, в которую вошли высокопоставленные военные. Уровень российского представительства, по словам Сергея Рябкова, соответствующий. А значит, СНВ-3 не обречен.
© РИА Новости / Эдуард Песов
Первая полноформатная встреча глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Хиллари Клинтон в отеле "Интерконтиненталь" в Женеве

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