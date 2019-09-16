Лучше заплатить за С-400, чем нести убытки: Атака на Саудовскую Аравию сулит выгоду Россию?

Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии может сыграть на руку России. Об этом Ura.ru заявил ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.

Ранее стало известно о том, что беспилотники хуситов атаковали компанию Saudi Aramco, в результате чего начался пожар.

Как отметил Танкаев, Эр-Рияд вел переговоры с Москвой о возможности поставок С-400. Инцидент с атакой БПЛА может подстегнуть диалог, ибо саудитам не нужны репутационные и финансовые потери, связанные со срывом поставок нефти.

"Лучше заплатить, может быть, не такие уж и маленькие деньги за такую защиту, чем потом исправлять репутацию", - пояснил он.

Кроме того, приостановка работы сразу двух нефтеперерабатывающих заводов может спровоцировать небольшой рост цен на нефть. Однако всплеск будет наблюдаться в течение нескольких дней.

Согласно последним данным, мировые цены на нефть подскочили сразу на 10%. Это связано со снижением добычи нефти в Саудовской Аравии сразу на 50% (5% глобального рынка).