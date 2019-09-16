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Лучше заплатить за С-400, чем нести убытки: Атака на Саудовскую Аравию сулит выгоду Россию?

16 сентября 2019, 14:54  •  42 • Политика
Эксперт Рустам Танкаев предсказал выгоду России от атак на Саудовскую Аравию. Он считает, что лучше заплатить за С-400, чем нести убытки.
Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии может сыграть на руку России. Об этом Ura.ru заявил ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.
Ранее стало известно о том, что беспилотники хуситов атаковали компанию Saudi Aramco, в результате чего начался пожар.
Как отметил Танкаев, Эр-Рияд вел переговоры с Москвой о возможности поставок С-400. Инцидент с атакой БПЛА может подстегнуть диалог, ибо саудитам не нужны репутационные и финансовые потери, связанные со срывом поставок нефти.
"Лучше заплатить, может быть, не такие уж и маленькие деньги за такую защиту, чем потом исправлять репутацию", - пояснил он.
Кроме того, приостановка работы сразу двух нефтеперерабатывающих заводов может спровоцировать небольшой рост цен на нефть. Однако всплеск будет наблюдаться в течение нескольких дней.
Согласно последним данным, мировые цены на нефть подскочили сразу на 10%. Это связано со снижением добычи нефти в Саудовской Аравии сразу на 50% (5% глобального рынка).

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