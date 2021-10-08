Лучше ввести диктатуру или развалить страну, чем это терпеть • 80 • Аналитика © AFP 2021 / Olivier Douliery В американских СМИ уже не первый месяц идет перекличка материалов с похожими заголовками, начинающимися со слова "радуйтесь". Радоваться должны демократы, потому что победили: получили все, чего хотели. Радоваться должны и республиканцы (консерваторы), потому что демократы на деле чувствуют себя ужасно, их иллюзии разбиты. В общем, все должны быть в восторге — но всем почему-то очень погано. Сейчас эта перекличка вспыхнула заново по вполне очевидному поводу: появились данные опроса, из которых следует, что обе половины Америки ненавидят друг друга так, что нормальной страны и нормальной жизни все равно что больше нет. В общем, мы и так знали это, но тут подоспели совсем уж впечатляющие цифры. В результате заново началась перекличка заголовков: радуйтесь, ребята, на самом-то деле у всех все хорошо. Сначала о данных опроса — чтобы было понятно, насколько оно "хорошо". Проводил его университет штата Вирджиния по всей стране, выстроив примерно равные группы респондентов, голосующих за ту или другую партию. И получилось, что более 80 процентов тех и других считают, что выбранные народом чиновники администраций (соответственно, Дональда Трампа и Джо Байдена) — это "четкая и ясная угроза американской демократии". Более 75 процентов с каждой стороны полагают, что избиратели "с другой стороны" угрожают американскому образу жизни. Обе группы считают, что стране нужен сильный лидер, который бы уничтожил заразу по ту сторону баррикад. Наконец, 41 процент либералов и 52 процента консерваторов полагают, что ситуация настолько острая, что разумно было бы разделить страну. Ладно, если бы последнюю идею принимала только одна группа избирателей, а тут обе. Кстати, демократы в США тяготеют к восточному и западному побережью двух океанов, а консерваторы — к югу и центру. То есть разделенная Америка в точности бы напоминала Индостан после ухода англичан — с Западным Пакистаном и отдельно от него Восточным (ныне вполне независимая Республика Бангладеш). Не говоря о том, что во многих "красных" штатах столица голосует за "синих", а за ее пределами начинается другая страна. Это так и в Калифорнии, и в ее антиподе — Техасе. Как же и почему такой ситуации должны радоваться консерваторы? Аргументация демократической The Washington Post тут предсказуемо ехидная, но что-то в ней есть. Публикация на эту тему была еще в апреле, и описывает она агонию либералов. Они ощущают, что их цель — тотальная трансформация общества — далека как никогда. Вдобавок они увидели, как консерваторы сейчас мобилизуют свой электорат, и поняли, что враг не побежден. Главное же, что идеи демократов несбыточны изначально (и это, повторим, признает издание — их верный рупор). Равенство доходов? Открытый мир, в том числе для каких угодно беженцев? "Зеленое" уничтожение экономики? Ну вот администрация Байдена вроде как на месте, но как только пытается что-то подобное продвинуть, так самим же демократам становится ясно, что это развалит немалую часть мира — и Америку прежде всего. Счастье, как известно, это не только когда тебе хорошо, а когда нехорошим людям плохо. Этот аргумент и предлагают в данном случае консерваторам. А что преподносится другой стороне? Тут есть только что вышедший комментарий другого демократического издания, The NewYork Times. И это жестокая акция, по большей части направленная против неумеренных либеральных радикалов. Им говорят: вы этого хотели, вы это получили, радуйтесь (идею, что нет ничего хуже полной сбычи мечт, тут не упоминают). Вспомните то, о чем мечтали демократы году этак в 2000-м, — вы все это уже имеете. Общество, где каждый шестой считает себя секс-меньшинством, где более-менее легализована марихуана, где в целом сильно потемнел среднеарифметический цвет кожи, — радуйтесь, радуйтесь. Ну а то, что многие демократы сейчас погружены в тоску, — это оттого, что они обнаружили: вообще-то, много их желаний ведут к такому обществу и миру, что лучше не надо. Супериндивидуализм, который обеспечивало бы мощное государство, раздающее деньги даже не лопатой, а ковшами экскаватора, — этого не просто не получится, это развалит какую угодно страну. И тут радикалам подсказывают: увлеклись, давайте научимся держаться середины. Вот же великие американцы типа Эндрю Джексона умели сшивать расколотое общество, создавать центристские коалиции и держать их долго. Джексон? Но демократы же ненавидят историю своей страны и страну в целом — потому что они за открытый мир. И вместо того чтобы думать о примирении, они (смотри выше) думают о том, что половина их соотечественников — враги и что лучше расколоть страну, чем терпеть рядом людей с другими взглядами. Очень понятно и человечно. Но чему в этой ситуации надо радоваться нам в России? Просто тому, что в США (как, впрочем, и в Европе) все очень плохо? Реакция-то вполне понятная — с учетом того, что мы уже много десятилетий привыкли догонять и перегонять Америку, — мы по-прежнему меряем свои успехи и провалы именно американской меркой. Понятная, но большой пользы (кроме мелких злорадных удовольствий) не приносящая. Лучше, конечно, быть умнее: подумать, например, что произошло бы, если у нас в каком-нибудь 1917-м или 1918 году были социологические опросы. Может быть, нашлись бы посмотревшие их — и испугавшиеся. Которые не допустили бы до власти одну силу, так люто ненавидящую другую, а нашли бы какой-то средний вариант. Может быть, начали бы объяснять быстро расходящемуся на две стороны обществу, что силовой выход из такой ситуации только один: миллионы жертв и тотальное разрушение всего (что в итоге и произошло). Или, может, надо посмотреть, какие идеи демократов (и консерваторов тоже) настолько страшны для какой-то существенной части населения, что лишают людей смысла жизни — и подталкивают к мысли, что лучше ввести диктатуру или развалить страну, чем терпеть. Тем более что идей там накопилось на удивление много, больших и маленьких, и изучать их можно и нужно долго и всерьез. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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