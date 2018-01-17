Лучше всех: как могла бы выступить сборная СССР на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане

Международный олимпийский комитет заявил, что может рассмотреть вопрос об участии российских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане под советским флагом. Ранее пользователи интернета предложили использовать такую символику в связи с отстранением национальной команды от ОИ-2018 и запретом флагов и гимна России на Играх. RT решил представить, как могла бы в наши дни выглядеть сборная, составленная из граждан бывших республик СССР, и какого результата она бы добилась.

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) по атлетам из России может рассмотреть вопрос о выступлении спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане под советским флагом. Об этом агентству «Р-Спорт» заявили в пресс-службе МОК. Ранее в связи с отстранением от ОИ-2018 сборной России и запретом национального флага и гимна на Играх пользователи интернета предложили использовать советскую символику.

Однако если разрешать россиянам пользоваться флагом с серпом и молотом, то такое же право должно быть и у всех бывших советских республик. В некоторых из них зимние виды спорта достаточно хорошо развиты, чтобы они усилили воображаемую сборную СССР, сформированную на базе российской. Если бы это было возможно, то такая команда однозначно бы стала лучшей на грядущей Олимпиаде в Пхёнчхане. Расклад в отдельных дисциплинах выглядел бы следующим образом.

Биатлон

Мужской сборной России по биатлону практически не требуется усиление — хотя в нынешнем сезоне она выступает далеко не так, как мечтают болельщики, всё-таки это самодостаточная команда. Разве что присутствие Андрея Расторгуева из Латвии усилило бы внутреннюю конкуренцию, а у него самого прибавилась бы мотивация, чтобы проявить себя в эстафете. Мужская половина биатлонной команды от этого только бы выиграла.

А вот женскую придётся комплектовать преимущественно из украинских и белорусских девушек. Разве что Екатерина Юрлова-Перхт дотягивает до уровня Юлии Джимы, Виты и Вали Семеренко, Дарьи Домрачевой и Ирины Кривко. Выбирать из этих девушек состав на эстафету было бы настоящим удовольствием для тренеров, и в победе советского квартета можно было бы не сомневаться.

Дарья Домрачева

РИА Новости

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Лыжные гонки

В мужской сборной России по лыжным гонкам есть только один изъян — ей не хватает сильного дистанционщика, бегающего классическим стилем. Но такой есть у Казахстана. Алексей Полторанин был бы бесценным членом советской команды и принёс бы ей как минимум две медали — в эстафете и 50-километровом забеге. Остальную работу за него могут сделать Сергей Устюгов и молодая поросль, успевшая заявить о себе в нынешнем сезоне. Увы, но для женской половины сборной усиления ждать неоткуда, и в лучшем случае придётся надеяться на шальную бронзу в командном спринте.

Фристайл

В сборной СССР по фристайлу российским спортсменам очень бы пригодилась помощь двух соседних республик. Специалиста по могулу Дмитрия Рейхерда из Казахстана рада была бы принять любая команда. Белорусские акробаты Анна Гуськова и Антон Кушнир вместе с россиянами Максимом Буровым и Кристиной Спиридоновой тоже могли бы претендовать на любые награды, и как минимум одна из них должна быть золотой.

Сноуборд

Российская сборная по сноуборду в поворотных дисциплинах сильна и без помощи других республик. Можно не сомневаться, что за медали в параллельном гигантском слаломе будут сражаться восемь отлично подготовленных сноубордистов, и каждому будет по силу подняться на пьедестал почёта. У мужчин так и вовсе можно надеяться на золото — Андрей Соболев, Вик Уайлд и Дмитрий Логинов не должны подвести.

Бобслей и скелетон

На всей территории бывшего СССР условия для тренировок в бобслее и скелетоне есть только в России и Латвии, так что эти две страны и составили бы костяк сборной. Правда, в связи с последними дисквалификациями МОК прибалтийские спортсмены были в большинстве. Братья Мартинс и Томас Дукурсы боролись бы за медали в скелетоне, а пилоты Оскарс Мельбардис и Оскарс Киберманис — в бобслее. К ним разве что могут присоединиться скелетонист Никита Трегубов и кто-то из российских разгоняющих. Такой состав точно бы собрал неплохой урожай наград.

Мартинс Дукурс

globallookpress.com

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Санный спорт

В санном спорте, как и в бобслее со скелетоном, не обойтись без латвийских спортсменов. Если в мужских одиночных санях места зарезервированы за россиянами Семёном Павличенко, Романом Репиловым и Степаном Фёдоровым, то в остальных дисциплинах потребуется усиление, чтобы побороться за медаль в эстафете. Команде пригодилась бы помощь опытных братьев Андриса и Юриса Шицсев, выступающих в двухместных санях, и Элизы Цауце. На её месте могла бы быть и россиянка Татьяна Иванова, но вопрос с её допуском пока не решён. В таком российско-латвийском составе сборная СССР могла бы выиграть две медали в санном спорте, если не три.

Кёрлинг

За пределами России кёрлинг пока не получил распространения, так что альтернатив петербургским командам нет. Коллектив Виктории Моисеевой и дуэт Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого боролись бы за медали, даже если бы выступали под советским флагом.

Фигурное катание

Сборная по фигурному катанию тоже бы получится чисто российской. Хотя Миша Ге из Узбекистана и казахстанцы Элизабет Турсынбаева и Денис Тен известны болельщикам во всём мире, отбор в советскую команду они бы не прошли. Российские же фигуристы могут положить в общую копилку все медали женского одиночного катания и золото в командном турнире, а также постараться проявить себя в парных выступлениях.

Конькобежный спорт

Сборная СССР по конькобежному спорту в основном бы комплектовалась за счёт российских атлетов. На Олимпиаду в её составе также бы поехали стайер из Белоруссии Марина Зуева и сосредоточившийся на масс-старте Харальдс Силовс из Латвии. Но медальные перспективы были бы в основном связаны с российскими конькобежцами. Пока по поводу Павла Кулижникова и Дениса Юскова МОК не сказал окончательного «нет», будем надеяться на то, что они принесут родине золото. И не забывать о таких хороших спортсменах, как Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Ангелина Голикова, Алексей Есин, Юлия Скокова и Наталья Воронина.

Шорт-трек

Помимо России шорт-трек ещё развивается в Казахстане, но пока недостаточно хорошо, чтобы местные спортсмены серьёзно усилили общую команду. Пожалуй, только спринтер Абзал Ажгалиев мог бы присоединиться к эстафетной команде, чтобы в нужный момент отрываться от соперников. С ним у сборной появляется шанс на бронзу, на которую также вправе замахнуться девушки. В личных видах программы остаётся уповать преимущественно на опыт Виктора Ана, за которого в Пхёнчхане будут болеть, как за своего.

Хоккей

Хоккей в постсоветских республиках сейчас переживает непростые времена. Ни Белоруссии, ни Латвии, ни Казахстану с Украиной отобраться на Олимпиаду в мужском турнире не удалось. И тем не менее, к отдельным игрокам бывших республик Олегу Знарку стоило бы приглянуться. Речь идёт о Миксе Индрашисе, Владимире Денисове и натурализованном казахстанце Кевине Даллмане. Вряд ли бы они кардинально усилили сборную СССР, но в расширенную заявку попали бы. Советская команда, состоящая из российских игроков КХЛ, и так будет бороться за олимпийские медали.

Итог

Мы намеренно не стали расписывать подробно, сколько медалей в каждом виде спорта смогут добыть атлеты гипотетической сборной СССР. Но итоговый результат назвать можем — 14 золотых, 15 серебряных и 14 бронзовых медалей. Это повторение рекорда Канады, одержавшей столько же побед в 2010 году, и новое достижение по сумме всех наград, превзошедшее 36 немецких медалей 2002 года. Каким бы успешным ни казался результат российской сборной на Олимпиаде в Сочи, но советская сборная в Пхёнчхане выглядела бы ещё мощнее.