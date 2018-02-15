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Лучше вам не знать
15 февраля 2018, 15:09 • 243 • Карикатуры
Россия не будет делиться с НАТО информацией о размещении ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. По словам депутата, Москва имеет право делать на своей территории то, что считает нужным.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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