Лучше вам не знать

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15 февраля 2018, 15:09  •  243 • Карикатуры

Россия не будет делиться с НАТО информацией о размещении ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. По словам депутата, Москва имеет право делать на своей территории то, что считает нужным.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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