Лучше вам не знать

• 243 • Карикатуры

Россия не будет делиться с НАТО информацией о размещении ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. По словам депутата, Москва имеет право делать на своей территории то, что считает нужным.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий