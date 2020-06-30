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Лучше валить памятники, чем праздновать победу? Французы пристыдили критиков парада в Москве

30 июня 2020, 23:00  •  114 • Политика
Жители Франции пристыдили своих соотечественников, которые бросились критиковать проведение парада Победы в Москве.
Французская газета Le Figaro ранее опубликовала большую статью, посвящённую параду в Москве. Автор жёстко критикует российские власти за демонстрацию "милитаризма", а в конце и вовсе приходит к неожиданному выводу о том, что Россия приурочила парад к "победе над коронавирусом".
Некоторые читатели в комментариях встали на сторону журналиста и начали говорить о том, что Москва якобы пытается присвоить себе победу. Но нашлись и те, кто счёл российские торжества более чем заслуженными, пишет "Политическое обозрение".
"Честно говоря, я бы тоже с удовольствием вспоминал даже через тысячу лет, как из мощнейшей армии рейха сделали "отбивную котлету". Есть чем гордиться. Но, увы, это были не мы, а русские", - пишет Anand.
Он подчеркнул, что русские помнят о своей победе, за что их ненавидят американцы, явившиеся на войну под занавес, чтобы заставить французов целовать себе ноги. С этим мнением согласен французский пользователь с ником JdA1429. Он обратил внимание на то, что Советский Союз разгромил гитлеровскую Германию и дошёл до Берлина, в то время как США могут записать в свои заслуги разве что высадку в Нормандии.
Некий Vieille Canaille 84 признался, что завидует русским, поскольку их парад получился невероятно зрелищным и монументальным, тогда как во Франции всё прошло очень скромно и блёкло, будто Париж стесняется быть на стороне победителей.
Читательница Anna в свою очередь отмечает, что лучше праздновать победу парадами, чем валить памятники по всей Европе в ходе массовых беспорядков.
"Вандалы валят памятники и в унитаз смывают историю: это и есть "модное" течение? Действительно, куда патриархальной России до "прогрессивного" Запада!" - отмечает она.

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