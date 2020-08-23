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Лучше сразу "Градами"? Зеленский "научил" Лукашенко мирному решению проблем

23 августа 2020, 03:20  •  139 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский решил "научить" белорусского коллегу Александра Лукашенко мирному решению проблем. Учитывая опыт "мирных диалогов" Киева, возникает вопрос: имеется в виду, что лучше сразу "Градами"?
По словам украинского президента, Лукашенко важно найти мирный диалог с протестующими. На фоне продолжающихся обстрелов ВСУ Донбасса Зеленский заявил, что кровопролития в Белоруссии ни в коем случае допустить нельзя.
"Как бы то ни было, что бы ни происходило, власть и общество должны найти формат диалога", - сказал он в беседе с украинскими журналистами.
При этом он уточнил, что неважно, какой диалог, "но не "дубинками".
"Спокойный формат диалога и выйти из этой сложной ситуации, которая продолжается в Беларуси", - сказал он.
Тем временем Донбасс продолжает жить под "мирными" обстрелами. Ранее военный корреспондент Александр Сладков раскрыл истинную ситуацию в Донбассе. Мирной жизни в ближайшее время не предвидится - Украина отказала в перемирии.
По словам Сладкова, "Украина готовится к дальнейшим, обоюдным с Донбассом, мирным шагам", но по-своему, "своеобразно".
"Ребята (украинские боевики. - Ред.) копают по всей линии фронта и особенно там, где ожидается отвод войск. Вопреки требованиям перемирия залезают вперёд и копают", - отметил он.
Находящийся почти всё время на фронтах военкор объяснил, что украинские военные, используя перемирие, создают новые фронтальные позиции.

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