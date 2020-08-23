Лучше сразу "Градами"? Зеленский "научил" Лукашенко мирному решению проблем

По словам украинского президента, Лукашенко важно найти мирный диалог с протестующими. На фоне продолжающихся обстрелов ВСУ Донбасса Зеленский заявил, что кровопролития в Белоруссии ни в коем случае допустить нельзя.

"Как бы то ни было, что бы ни происходило, власть и общество должны найти формат диалога", - сказал он в беседе с украинскими журналистами.

При этом он уточнил, что неважно, какой диалог, "но не "дубинками".

"Спокойный формат диалога и выйти из этой сложной ситуации, которая продолжается в Беларуси", - сказал он.

Тем временем Донбасс продолжает жить под "мирными" обстрелами. Ранее военный корреспондент Александр Сладков раскрыл истинную ситуацию в Донбассе. Мирной жизни в ближайшее время не предвидится - Украина отказала в перемирии.

По словам Сладкова, "Украина готовится к дальнейшим, обоюдным с Донбассом, мирным шагам", но по-своему, "своеобразно".

"Ребята (украинские боевики. - Ред.) копают по всей линии фронта и особенно там, где ожидается отвод войск. Вопреки требованиям перемирия залезают вперёд и копают", - отметил он.

Находящийся почти всё время на фронтах военкор объяснил, что украинские военные, используя перемирие, создают новые фронтальные позиции.