″Лучше соврать президенту″: Сатановский объяснил, почему в США боятся Трампа

Политолог Евгений Сатановский в эфире у Владимира Соловьева объяснил ситуацию, которая сегодня сложилась в Америке, и почему в США боятся главу государства Дональда Трампа. ″Лучше соврать президенту″, - отметил Сатановский поведение чиновников администрации в Вашингтоне.

В радиоэфире у Владимира Соловьева гость программы политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский обсудил ситуацию, которая сейчас сложилась в администрации Белого дома. В частности, он объяснил, почему в США боятся главу государства Дональда Трампа.

″Трамп все больше напоминает Хрущева, - отметил эксперт, указав на то, что разница между ними лишь в шевелюре на голове. - Как Никита Сергеевич обещал коммунизм, а вместо этого пришлось вести войну в Афганистане. Трамп всю эту пургу несет, исходя из его политических представлений″.

Сатановский добавил, что сейчас в Америке сложилась сейчас особая система отношений с главой Белого дома.

″Лучше соврать президенту, - указывает политолог. - Чем его импульсивный характер испытать на своих пенсионных выплатах″.

По словам специалиста, внезапное увольнение сегодня не грозит лишь одному человеку - зятю Трампа.

″Кроме зятя все остальные под угрозой″, - резюмирует эксперт.