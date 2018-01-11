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«Лучше сотрудничать с Россией»: Трамп заявил о преимуществах хороших отношений с Москвой

11 января 2018, 20:24  •  107 • В мире
Для США было бы выгодно иметь хорошие отношения с Россией. Без её участия решение некоторых международных вопросов невозможно. Такое мнение высказал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг. При этом он признал, что многое в политике Вашингтона может не устраивать российскую сторону. Глава норвежского правительства, в свою очередь, поддержала идею сотрудничества с Москвой, подчеркнув, что антироссийские санкции Запада наносят заметный ущерб экономике скандинавской страны.
 
Эрна Сульберг и Дональд Трамп на пресс-конференции Reuters © Jonathan Ernst
 

Президент США Дональд Трамп в четверг, 11 января, заявил о важности сотрудничества с Москвой, а также о том, что есть сферы в международной политике, в которых развитие без России невозможно.

«Полагаю, что лучше сотрудничать с Россией. Это намного лучше, когда приходится иметь дело с Северной Кореей... Что я хочу сказать, так это то, что лучше сотрудничать с другими государствами», — заявил Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг.

Today, it was my great honor to welcome Prime Minister Erna Solberg of Norway to the @WhiteHouse - a great friend and ally of the United States! Joint press conference: https://t.co/qWR1BhfQZIpic.twitter.com/PJvwznjRCO

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 10, 2018

При этом он признал, что многие аспекты его политики могут не устраивать Москву. 

«Я за то, чтобы было много нефти и газа, за всё прочее, за большое количество энергии. Путину это не может нравиться. Я за самую сильную армию, которая когда-либо была», — пояснил глава Белого дома.

По его словам, сотрудничество с зарубежными странами — это предпочтительная стратегия для США. 

«Работать с другими странами, будь это Россия, Индия или другие государства по всему миру, — это хорошо, а не плохо», — отметил Трамп.

Кроме того, Дональд Трамп прокомментировал слова коменданта Корпуса морской пехоты США Роберта Неллера о том, что якобы в Европе «грядёт большой бой».

«Возможно, он знает что-то, чего не знаю я», — пошутил президент США, опровергая слова военного, о которых ему до пресс-конференции, как он утверждает, не было известно.

Напомним, 21 декабря 2017 года командующий морскими пехотинцами США генерал Роберт Неллер, выступая перед Корпусом морской пехоты в составе 300 человек на территории гарнизона Вэрнес в Норвегии, призвал военных быть готовыми к борьбе в любое время, так как на горизонте — «большой бой». При этом он подчеркнул, что пехотинцам в ближайшее время надо будет переключиться на Россию и Азиатско-Тихоокеанский регион. Позже официальный представитель Неллера подполковник Эрик Дент отметил, что генерал хотел мотивировать личный состав.

Санкции и вмешательство в выборы

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, со своей стороны, отметила на пресс-конференции, что антироссийские санкции Запада наносят ущерб экономике скандинавской страны.

«И мы также испытываем определённые экономические сложности в некоторых районах Норвегии из-за этих санкций», — заявила Сульберг.

При этом она подчеркнула, что если опустить санкционный вопрос, то у Норвегии налажены «очень хорошие отношения с Россией», особенно на приграничных территориях. Например, в сфере рыболовства.

  • Эрна Сульберг
  • globallookpress.com
  • © Ron Sachs
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«Мы работаем вместе. Поэтому мы считаем, что важно делать одновременно два дела... Россия — важный игрок на международной арене, и я не думаю, что с ней можно не работать и не говорить», — подчеркнула норвежский премьер-министр.

Отвечая на вопрос журналистов о якобы вмешательстве России в выборы в зарубежных странах, Сульберг подчеркнула, что в Норвегии подобных случаев зафиксировано не было.

«Мне кажется, все европейские государства, у которых были выборы в этом (2017-м. — RT) году, смотрели, будет ли какого-либо рода вмешательство других. У нас состоялись собственные выборы, и мы не смогли найти никакого доказательства того, что кто-то пытался сделать на этом какой-либо акцент из стран за пределами Норвегии. Считаю, что это были очень норвежские выборы с норвежскими участниками», — заключила она.

Антироссийская кампания

Напомним, что обвинения о вмешательстве России в президентские выборы в последнее время часто звучали в США, в основном со стороны политических оппонентов  Трампа. 

Дональд Трамп не раз заявлял, что подобные обвинения не подкреплены никакими доказательствами. Выступая на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг, он ещё раз подчеркнул, что в его штабе никогда не было никакого сговора с Россией.

Между тем официальное расследование якобы существовавших связей республиканца с Кремлём пока не завершилось. До сих пор следствие не смогло представить никаких подтверждений обвинениям. Глава Белого дома при этом сам выступает за скорейшее завершение расследования, говоря о том, что это следствие плохо сказывается на репутации Соединённых Штатов. 

В Москве же повторяют, что нацелены на сотрудничество с США, но вынуждены отвечать зеркально на все недружественные действия Вашингтона. Это касается как экономических отношений, так и вопросов дипломатической собственности Москвы в США, а также притеснения российских СМИ, в частности RT и Sputnik.

«В данном случае мы будем действовать только зеркально и достаточно быстро. Как только мы увидим конкретные шаги, ограничивающие деятельность наших средств массовой информации, тут же последует зеркальный ответ», — заявил ранее по этому вопросу президент России Владимир Путин.

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