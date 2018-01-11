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«Лучше сотрудничать с Россией»: Трамп заявил о преимуществах хороших отношений с Москвой
11 января 2018, 20:24 • 107 • В мире
Для США было бы выгодно иметь хорошие отношения с Россией. Без её участия решение некоторых международных вопросов невозможно. Такое мнение высказал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг. При этом он признал, что многое в политике Вашингтона может не устраивать российскую сторону. Глава норвежского правительства, в свою очередь, поддержала идею сотрудничества с Москвой, подчеркнув, что антироссийские санкции Запада наносят заметный ущерб экономике скандинавской страны.
Эрна Сульберг и Дональд Трамп на пресс-конференции Reuters © Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп в четверг, 11 января, заявил о важности сотрудничества с Москвой, а также о том, что есть сферы в международной политике, в которых развитие без России невозможно.
При этом он признал, что многие аспекты его политики могут не устраивать Москву.
По его словам, сотрудничество с зарубежными странами — это предпочтительная стратегия для США.
«Работать с другими странами, будь это Россия, Индия или другие государства по всему миру, — это хорошо, а не плохо», — отметил Трамп.
Кроме того, Дональд Трамп прокомментировал слова коменданта Корпуса морской пехоты США Роберта Неллера о том, что якобы в Европе «грядёт большой бой».
«Возможно, он знает что-то, чего не знаю я», — пошутил президент США, опровергая слова военного, о которых ему до пресс-конференции, как он утверждает, не было известно.
Напомним, 21 декабря 2017 года командующий морскими пехотинцами США генерал Роберт Неллер, выступая перед Корпусом морской пехоты в составе 300 человек на территории гарнизона Вэрнес в Норвегии, призвал военных быть готовыми к борьбе в любое время, так как на горизонте — «большой бой». При этом он подчеркнул, что пехотинцам в ближайшее время надо будет переключиться на Россию и Азиатско-Тихоокеанский регион. Позже официальный представитель Неллера подполковник Эрик Дент отметил, что генерал хотел мотивировать личный состав.
Санкции и вмешательство в выборы
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, со своей стороны, отметила на пресс-конференции, что антироссийские санкции Запада наносят ущерб экономике скандинавской страны.
При этом она подчеркнула, что если опустить санкционный вопрос, то у Норвегии налажены «очень хорошие отношения с Россией», особенно на приграничных территориях. Например, в сфере рыболовства.
«Мы работаем вместе. Поэтому мы считаем, что важно делать одновременно два дела... Россия — важный игрок на международной арене, и я не думаю, что с ней можно не работать и не говорить», — подчеркнула норвежский премьер-министр.
Отвечая на вопрос журналистов о якобы вмешательстве России в выборы в зарубежных странах, Сульберг подчеркнула, что в Норвегии подобных случаев зафиксировано не было.
«Мне кажется, все европейские государства, у которых были выборы в этом (2017-м. — RT) году, смотрели, будет ли какого-либо рода вмешательство других. У нас состоялись собственные выборы, и мы не смогли найти никакого доказательства того, что кто-то пытался сделать на этом какой-либо акцент из стран за пределами Норвегии. Считаю, что это были очень норвежские выборы с норвежскими участниками», — заключила она.
Антироссийская кампания
Напомним, что обвинения о вмешательстве России в президентские выборы в последнее время часто звучали в США, в основном со стороны политических оппонентов Трампа.
Дональд Трамп не раз заявлял, что подобные обвинения не подкреплены никакими доказательствами. Выступая на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг, он ещё раз подчеркнул, что в его штабе никогда не было никакого сговора с Россией.
Между тем официальное расследование якобы существовавших связей республиканца с Кремлём пока не завершилось. До сих пор следствие не смогло представить никаких подтверждений обвинениям. Глава Белого дома при этом сам выступает за скорейшее завершение расследования, говоря о том, что это следствие плохо сказывается на репутации Соединённых Штатов.
В Москве же повторяют, что нацелены на сотрудничество с США, но вынуждены отвечать зеркально на все недружественные действия Вашингтона. Это касается как экономических отношений, так и вопросов дипломатической собственности Москвы в США, а также притеснения российских СМИ, в частности RT и Sputnik.
«В данном случае мы будем действовать только зеркально и достаточно быстро. Как только мы увидим конкретные шаги, ограничивающие деятельность наших средств массовой информации, тут же последует зеркальный ответ», — заявил ранее по этому вопросу президент России Владимир Путин.
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