Лучше служишь - меньше платишь: Как будут работать банковские «скидки для награжденных»

Министр обороны Сергей Шойгу и представители ведущих банков России (в частности, ВТБ и Промсвязьбанка) подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Что оно дает? Например, преференции военнослужащим. А конкретно - люди в погонах смогут получать скидки в магазинах «Военторг» и «Армия России» при расчете зарплатными картами.

Причем, такие скидки будет действовать по всей стране в сети этих магазинов. А там продают не только «погоны да кальсоны» - то есть, военную амуницию. Это давно уже магазины, где продают и продукты, и хозяйственные товары, и даже детские игрушки - все-все. В некоторых гарнизонах и военных городках это единственные торговые точки.

Но как же устроена эта система? Все военнослужащие, которые смогут ею воспользоваться, разделены на три категории. Наибольшие преференции получат служивые, имеющие государственные награды. Это, например, Герои России, кавалеры Ордена Мужества и других «статусных» наград.

В магазинах «Военторг» скидка составит 5%, в магазинах «Армия России» - 10, 15 и 20%.

Все эти категории будут четко разделены кадровыми и финансовыми органами Минобороны, что найдет отражение в специальных «кодах» на зарплатных картах. Так что ни удостоверений личности, ни военных билетов, ни наградных книжек военным покупателям предъявлять у касс не придется. А другой человек, помимо владельца карты, воспользоваться ею без специального кода не сможет.

- Мы к такой системе преференций начали готовиться еще года два назад, - сказал корреспонденту «КП» Гендиректор «Военторга» Владимир Павлов. - Такой подход может существенно повысить престиж военной службы и улучшить материальное положение военнослужащих. Потому всячески приветствуем решение руководства Минобороны о стратегическом партнерстве армии с банками России. Думаю, что защитники Родины и члены их семей будут таким решением довольны.