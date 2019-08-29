Лучше Синица в СИЗО, чем Соболь в Мосгордуме • 122 • Аналитика Снафф-видео для борцов за идеалы

Говорят, что лучше синица в руке, чем журавль в небе. Это изречение основано на опыте множества поколений, и его можно, наверное, признать верным. Хотя кто-то все-таки предпочтет журавля… Но что, на мой взгляд, совершенно бесспорно, так это то, что Синица в руках российского правосудия – дело замечательное. И если вы пока не совсем понимаете, о чем идет речь, я сейчас вам расскажу…









3 августа был задержан некий Владислав Синица – активный участник различных акций протеста, а в свободное от протестов время ещё и финансовый менеджер какой-то крупной московской консалтинговой компании. Задержали его за «чириканье» в Твиттере, где он, со своего фейкового аккаунта, написал некое сообщение. Речь шла о том, необходимо ли добиваться деанонимизации сотрудников правоохранительных органов. То есть, того, чтобы у них на видном месте была некая персональная информация, позволяющая четко идентифицировать сотрудника МВД или Росгвардии даже во время подавления массовых беспорядков.



В твитте содержалось следующее:



Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео.



На всякий случай уточню: снафф-видео - это видео с реальными убийствами, сценами казней, истязаний. Уточняю потому, что сам был не очень в курсе, пришлось загуглить этот вопрос. Думаю, большинство здоровых людей тоже было бы в затруднении, что за гадость прячется за очередным импортным термином.



То есть, Владислав Синица на вопрос о том, зачем нужна деанонимизация сотрудников правоохранительных органов, ответил так (перевод): для того, чтобы можно было вычислить членов их семей, в том числе малолетних, и убить. Правда, сам он на суде отрицает это: по его словам, он просто предположил, что такое может быть. И судя по построению фразы, суду будет сложно принять какое-то однозначное решение – действительно, прямого призыва типа «давайте пойдем и сделаем» в заявлении нету.



Массовое запугивание как путь в светлое будущее

Но пока давайте оставим сложности следствия, тем более, что Синица все-таки получил адекватную меру пресечения (содержание под стражей) до 3 октября. Возможно, лично для него будет вполне достаточно «понюхать камеру из-под нар» пару месяцев, чтобы навсегда избавиться от озвученных им фантазий. Тем более, что фактическую составляющую своего преступного деяния, а именно размещение упомянутого твитта, он признал, и сейчас ключевым является вопрос трактовок.



Но важно другое, а именно то, что в России начали применяться опробованные ранее на украинском майдане технологии. Точнее, не совсем так: многие эти технологии применялись давно и уже неплохо отработаны российскими лидерами протестного движения.



Но технологии массового запугивания сотрудников правоохранительных органов – это что-то новенькое, пусть и давно ожидаемое. И это говорит о том, что протесты (хотя бы по мнению их организаторов) вышли на некий новый уровень…



Напомню, что ещё раньше в Твиттере и в некоторых Телеграмм-каналах зазвучали призывы опознавать сотрудников правоохранительных органов, создавать на них своеобразные базы данных, чтобы потом, «когда мы придем к власти»… Что именно будет, когда кто-то там придет к власти, они предпочитают не говорить, но очевидно, что сотрудников МВД или Росгвардии (по версии Синицы – «Роспетушни») не ждет в этом прекрасном будущем ничего хорошего.



Радует, что российские правоохранители не сидят, сложа руки, и на подобные угрозы все-таки реагируют. И задержание упомянутого выше Владислава Синицы, и дело Ивана Подкопаева, обвиненного в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов, и дело Данилы Беглеца, которому инкриминируется то же самое преступное деяние, свидетельствуют о том, что российские правоохранители не собираются отсиживаться в глухой обороне. Это, конечно же, правильно, особенно его «встречный удар» наносится строго в рамках закона.



"Не, а чё такого-то?!"

Москва действительно извлекла множество уроков из украинских событий. Никто, кажется, не собирается недооценивать «онижедетей», инфантильность которых некоторыми комментаторами считается чуть ли не главным препятствием на пути оппозиции к власти. Увы, это не так: инфантильные украинские «онижедети» свалили Януковича и сожгли десятки людей в одесском Доме профсоюзов, да и мировая история знает множество случаев использования детей и подростков в качестве довольно мощной силы, способной, в том числе, и к вооруженному противостоянию.





Если не верите автору, вспомните по «Гитлерюгенд», бойцы которого, вооруженные фаустпатронами, сожгли сотни советских танков на улицах немецких городов, или малолетних бойцов «армии детей» где-нибудь в Судане. Дети, подростки, равно как и взрослые, задержавшиеся в развитии на уровне 17-18 лет, могут быть довольно серьезной силой, при условии, что ими руководит кто-то умный и решительный.



А если оставить иллюзии и понять, что нашими «детьми-солдатами» руководят не Навальный и подобные ему граждане, а гораздо более искушенные господа из иностранных разведывательно-аналитических организаций, угроза будет восприниматься гораздо адекватнее.



Понятно, что вся борьба ещё впереди. Хорошие адвокаты если не «отмажут» Синицу полностью, то до минимума снизят его наказание. И это, наверное, будет воспринято по ту сторону баррикад, как очередная победа, как страх власти перед ними, борцами за самые светлые идеалы. Заодно наверняка кто-то сделает вывод, что видео с казнью чьих-нибудь детей – вполне нормальный способ политической борьбы…



Это, кстати, ещё одно из страшных проявлений инфантильности. Дети не видят ничего плохого в том, чтобы «мочить» других детей. Увы, для многих это, пусть и в более мягких формах, часть повседневной реальности: кого-то «мочат» старшеклассники и гопники на улицах, кто-то и сам не прочь избить того, кто слабее и младше. То есть, для них это почти норма, и им, в большинстве своем, вообще не понятен наш ужас. «А чё такого-то?!» - недоумевающе спросит какой-нибудь последователь Синицы. Ну подумаешь, дескать, его папа бил нас, мы отыгрались на сынке (дочке). Ведь борьба за светлое будущее оправдывает всё, цель оправдывает средства, и за пределами железобетонного «а нас-то за что?!» все позволено, всему есть оправдание и объяснение…



Собственно, именно поэтому мне все-таки не хотелось бы, чтобы гражданин Синица просто «обделался лёгким испугом» - дурной пример заразителен, а безответственность в таком деле может закончиться по-настоящему страшно для какой-то семьи, для какого-то конкретного ребенка. Я вспоминаю материалы по делу «Нового величия», где одна девочка, расклеивая листовки, старалась под них бритвенное лезвие подложить. Её не интересовало, что обдирать их будут люди (часто другие школьники), вообще никак не связанные с политической борьбой, а возможно, даже симпатизирующие её взглядам.



Она говорила своим подельникам (тогда ещё «соратникам»), что те, кто сдирает их листовки, скоро узнают, что там их ждут такие сюрпризы, и в следующий раз поостерегутся. «Всех будут обдирать, а нас поостерегутся!» - такой вот мотив.



И, что примечательно, ни тени сомнений… Говорят, что лучше синица в руке, чем журавль в небе. Это изречение основано на опыте множества поколений, и его можно, наверное, признать верным. Хотя кто-то все-таки предпочтет журавля… Но что, на мой взгляд, совершенно бесспорно, так это то, что Синица в руках российского правосудия – дело замечательное. И если вы пока не совсем понимаете, о чем идет речь, я сейчас вам расскажу…3 августа был задержан некий Владислав Синица – активный участник различных акций протеста, а в свободное от протестов время ещё и финансовый менеджер какой-то крупной московской консалтинговой компании. Задержали его за «чириканье» в Твиттере, где он, со своего фейкового аккаунта, написал некое сообщение. Речь шла о том, необходимо ли добиваться деанонимизации сотрудников правоохранительных органов. То есть, того, чтобы у них на видном месте была некая персональная информация, позволяющая четко идентифицировать сотрудника МВД или Росгвардии даже во время подавления массовых беспорядков.В твитте содержалось следующее:На всякий случай уточню: снафф-видео - это видео с реальными убийствами, сценами казней, истязаний. Уточняю потому, что сам был не очень в курсе, пришлось загуглить этот вопрос. Думаю, большинство здоровых людей тоже было бы в затруднении, что за гадость прячется за очередным импортным термином.То есть, Владислав Синица на вопрос о том, зачем нужна деанонимизация сотрудников правоохранительных органов, ответил так (перевод): для того, чтобы можно было вычислить членов их семей, в том числе малолетних, и убить. Правда, сам он на суде отрицает это: по его словам, он просто предположил, что такое может быть. И судя по построению фразы, суду будет сложно принять какое-то однозначное решение – действительно, прямого призыва типа «давайте пойдем и сделаем» в заявлении нету.Но пока давайте оставим сложности следствия, тем более, что Синица все-таки получил адекватную меру пресечения (содержание под стражей) до 3 октября. Возможно, лично для него будет вполне достаточно «понюхать камеру из-под нар» пару месяцев, чтобы навсегда избавиться от озвученных им фантазий. Тем более, что фактическую составляющую своего преступного деяния, а именно размещение упомянутого твитта, он признал, и сейчас ключевым является вопрос трактовок.Но важно другое, а именно то, что в России начали применяться опробованные ранее на украинском майдане технологии. Точнее, не совсем так: многие эти технологии применялись давно и уже неплохо отработаны российскими лидерами протестного движения.Но технологии массового запугивания сотрудников правоохранительных органов – это что-то новенькое, пусть и давно ожидаемое. И это говорит о том, что протесты (хотя бы по мнению их организаторов) вышли на некий новый уровень…Напомню, что ещё раньше в Твиттере и в некоторых Телеграмм-каналах зазвучали призывы опознавать сотрудников правоохранительных органов, создавать на них своеобразные базы данных, чтобы потом, «когда мы придем к власти»… Что именно будет, когда кто-то там придет к власти, они предпочитают не говорить, но очевидно, что сотрудников МВД или Росгвардии (по версии Синицы – «Роспетушни») не ждет в этом прекрасном будущем ничего хорошего.Радует, что российские правоохранители не сидят, сложа руки, и на подобные угрозы все-таки реагируют. И задержание упомянутого выше Владислава Синицы, и дело Ивана Подкопаева, обвиненного в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов, и дело Данилы Беглеца, которому инкриминируется то же самое преступное деяние, свидетельствуют о том, что российские правоохранители не собираются отсиживаться в глухой обороне. Это, конечно же, правильно, особенно его «встречный удар» наносится строго в рамках закона.Москва действительно извлекла множество уроков из украинских событий. Никто, кажется, не собирается недооценивать «онижедетей», инфантильность которых некоторыми комментаторами считается чуть ли не главным препятствием на пути оппозиции к власти. Увы, это не так: инфантильные украинские «онижедети» свалили Януковича и сожгли десятки людей в одесском Доме профсоюзов, да и мировая история знает множество случаев использования детей и подростков в качестве довольно мощной силы, способной, в том числе, и к вооруженному противостоянию.Если не верите автору, вспомните по «Гитлерюгенд», бойцы которого, вооруженные фаустпатронами, сожгли сотни советских танков на улицах немецких городов, или малолетних бойцов «армии детей» где-нибудь в Судане. Дети, подростки, равно как и взрослые, задержавшиеся в развитии на уровне 17-18 лет, могут быть довольно серьезной силой, при условии, что ими руководит кто-то умный и решительный.А если оставить иллюзии и понять, что нашими «детьми-солдатами» руководят не Навальный и подобные ему граждане, а гораздо более искушенные господа из иностранных разведывательно-аналитических организаций, угроза будет восприниматься гораздо адекватнее.Понятно, что вся борьба ещё впереди. Хорошие адвокаты если не «отмажут» Синицу полностью, то до минимума снизят его наказание. И это, наверное, будет воспринято по ту сторону баррикад, как очередная победа, как страх власти перед ними, борцами за самые светлые идеалы. Заодно наверняка кто-то сделает вывод, что видео с казнью чьих-нибудь детей – вполне нормальный способ политической борьбы…Это, кстати, ещё одно из страшных проявлений инфантильности. Дети не видят ничего плохого в том, чтобы «мочить» других детей. Увы, для многих это, пусть и в более мягких формах, часть повседневной реальности: кого-то «мочат» старшеклассники и гопники на улицах, кто-то и сам не прочь избить того, кто слабее и младше. То есть, для них это почти норма, и им, в большинстве своем, вообще не понятен наш ужас. «А чё такого-то?!» - недоумевающе спросит какой-нибудь последователь Синицы. Ну подумаешь, дескать, его папа бил нас, мы отыгрались на сынке (дочке). Ведь борьба за светлое будущее оправдывает всё, цель оправдывает средства, и за пределами железобетонного «а нас-то за что?!» все позволено, всему есть оправдание и объяснение…Собственно, именно поэтому мне все-таки не хотелось бы, чтобы гражданин Синица просто «обделался лёгким испугом» - дурной пример заразителен, а безответственность в таком деле может закончиться по-настоящему страшно для какой-то семьи, для какого-то конкретного ребенка. Я вспоминаю материалы по делу «Нового величия», где одна девочка, расклеивая листовки, старалась под них бритвенное лезвие подложить. Её не интересовало, что обдирать их будут люди (часто другие школьники), вообще никак не связанные с политической борьбой, а возможно, даже симпатизирующие её взглядам.Она говорила своим подельникам (тогда ещё «соратникам»), что те, кто сдирает их листовки, скоро узнают, что там их ждут такие сюрпризы, и в следующий раз поостерегутся. «Всех будут обдирать, а нас поостерегутся!» - такой вот мотив.И, что примечательно, ни тени сомнений… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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