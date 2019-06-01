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Лучше Россия, чем Борис Джонсон на танке НАТО: Пушков соблазняет Эстонию выгодами от соседства

01 июня 2019, 12:09  •  67 • Политика
Член Совфеда Алексей Пушков соблазняет Эстонию выгодами от соседства с Россией, указывая на то, что сотрудничество с Москвой намного лучше, чем экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон на танке НАТО.
Сотрудничество с Россией сулит Эстонии больше выгод, чем участие в проектах НАТО. Такое мнение выразил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Он напомнил, что впервые с 2014 года Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019) посетит министр экономики Эстонии. По мнению сенатора, это является продолжением визита эстонского президента Керсти Кальюлайд в Москву.
"Соседства двух стран не отменить. И выгоды оно может принести больше, чем вид Бориса Джонсона на танке НАТО рядом с границей с Россией", - написал политик в соцсетях.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд указала на то, что Запад совершил ошибку, решив избрать политику бойкота в отношении России. Комментируя критику в свой адрес из-за встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась в апреле в Москве, она отметила, что бойкот является лишь удобным оправданием нежелания западных стран искать компромиссы.
Фото: twitter.com/Alexey_Pushkov

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