«Лучше раскрыть потенциал основного закона»: Володин предложил внести поправки в Конституцию России

В Конституцию РФ следует внести точечные корректировки, в частности об участии Госдумы в формировании правительства. С таким предложением выступил спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин. Он также обратил внимание на то, что некоторые определения в документе не имеют чёткого описания и меняются со временем. Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что о правке базовых положений Конституции речи быть не может. Ранее изменения в основном документе страны не исключали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

В Конституцию Российской Федерации следует внести «точечные корректировки», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он пишет в статье, опубликованной в «Парламентской газете».

Одно из центральных предложений Володина — введение нормы, которая позволит Госдуме участвовать в формировании правительства.

«Было бы правильно (подчеркну, на мой взгляд) дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной думы в формировании правительства Российской Федерации», — сказал Володин.

Как отмечает спикер нижней палаты парламента, сейчас Госдума участвует в формировании кабмина только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя правительства. Ссылаясь на свой опыт, Володин пишет, что на практике правительство формирует сам премьер-министр, при этом президент принимает решение о составе правительства «без возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам».

«В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию», — считает Володин.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин

© Владимир Федоренко / РИА Новости

По его мнению, такой подход способствовал бы «принципам должного баланса властей» и позволил бы обеспечить «более высокий уровень ответственности в работе членов правительства».

«И, что также важно, (это. — RT) способствовало бы повышению эффективности реализации конституционных полномочий президента Российской Федерации по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти», — отметил Володин в статье.

Вместе с тем депутат подчеркнул, что базовые положения Конституции менять не следует.

«Безусловно, речь не идёт об изменении и пересмотре базовых положений Конституции. Они незыблемы. Напротив, необходимо говорить о том, как добиться их максимально качественной реализации, адаптировать к новым вызовам и требованиям времени», — отметил парламентарий.

Определения меняются со временем

Володин также уделил внимание таким понятиям, как «достойная жизнь» и «свободное развитие человека». Спикер считает, что оба этих определения «не имеют чёткого теоретического и правового описания» и могут меняться со временем.

«Достойные условия жизни человека и возможности для его свободного развития сейчас и 25 лет назад — это совершенно разное наполнение этих понятий. Сегодня люди мыслят об этом шире, чем два десятилетия назад», — сказал Володин.

Он уточнил, что в сегодняшнем мире требования стали выше, а стандарты — современнее.

«Начиная от продолжительности жизни и качества инфраструктуры и заканчивая новыми технологиями, их возможностями, свободным доступом к ним, безопасностью», — пояснил свою точку зрения Володин.

Кроме того, он отметил важность оценки последующей реализации норм Конституции в условиях будущего законодательства. Спикер уточнил, что имеет в виду сферы технологического и социально-экономического развития, которые, по его словам, на сегодняшний день в правовом плане не урегулированы.

«Речь идёт, например, о цифровизации, больших данных, искусственном интеллекте, цифровой безопасности, генных и биотехнологиях, робототехнике. Во всех этих сферах возникают вопросы о соблюдении прав человека, конституционных принципов», — сказал парламентарий.

Он заключил, что следует обязательно изучать эти вопросы и работать над «формированием современного и передового законодательства в данных сферах».

Возможность изменений в Конституции РФ

Статью в «Парламентской газете» можно считать разъяснением прежних инициатив Володина. В декабре 2018 года спикер Госдумы предложил провести анализ эффективности работы норм Конституции при участии экспертов, учёных и судей Конституционного суда.

Он выразил уверенность в том, что формат такого анализа можно найти, «не замахиваясь на основополагающие положения документа».

«И посмотреть, как Конституция и нормы в развитии Конституции работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты», — сказал он во время встречи президента России Владимира Путина с представителями обеих палат Федерального собрания.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание

© Александр Астафьев / РИА Новости

Незадолго до этого премьер-министр РФ Дмитрий Медведев написал статью о 25-летнем юбилее Конституции РФ. В материале он упомянул, что в документ могут вноситься изменения, которые «направлены на актуализацию статуса органов власти, развитие тех или иных прав».

Вместе с тем премьер отметил, что доработки никогда не должны снижать уровень защиты личности, подрывать основы демократического устройства страны.

Также о возможностях изменений в Конституции РФ высказался председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин. Он допустил, что в основной документ страны могут быть внесены точечные изменения.

По мнению судьи, Конституция содержит ряд недостатков. Он отметил, в частности, отсутствие баланса в системе сдержек и противовесов, недостаток чёткости в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении полномочий прокуратуры.

«Подобные недостатки вполне исправимы путём точечных изменений, а заложенный в конституционном тексте глубокий правовой смысл позволяет адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям в рамках принятой в мировой конституционной практике доктрины «живой конституции», — объяснил Зорькин.

«Улучшение качества власти»

Как отметил в беседе с RT член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, нижняя палата парламента готова нести ответственность за развитие страны.

«До сих пор мы не принимаем участия в консультациях по кандидатам кабмина. Всё логичнее, когда ответственность разделяется полностью. Речь идёт, на мой взгляд, об очень осторожных, но конструктивных конституционных поправках. Вопрос не в увеличении власти Госдумы, а в улучшении качества власти», — полагает Шхагошев.

Он считает, что предложения Володина направлены на предоставление альтернатив при подборе кандидатов на посты в правительстве. По его словам, такая мера даст «новые возможности выбора для президента и новые возможности для парламентского контроля».