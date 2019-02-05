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Лучше радикализация отношений с Киевом, чем прощение убийств наших граждан — политолог

05 февраля 2019, 00:09  •  37 • Политика
Политолог Максим Жаров уверен, что решение Совета Федерации о введении санкций в отношении граждан Украины, причастных к смерти Валерия Иванова от пыток в украинской тюрьме, является правильным. По его мнению, лучше взять курс на радикализацию отношений с Киевом, чем прощать ему убийства российских граждан.
Политолог Максим Жаров прокомментировал решение Совета Федерации ввести санкции против Украины после смерти российского заключенного Валерия Иванова в украинской тюрьме и отметил, что такое решение уже давно назревало. "Это было нужно сделать еще в самом начале гражданской войны на Украине, потому что именно тогда начались истязания, пытки и убийства в украинских тюрьмах граждан России, которые поехали защищать интересы Донбасса", - заявил Жаров в беседе с корреспондентом "Невский новостей", подчеркнув, что Москва в настоящий момент находится "на хорошей позиции", поэтому самое время дать Киеву ответ. Эксперт выразил уверенность в необходимости создания Россией "списка Иванова", по которому будут выноситься реальные санкции против политиков и чиновников Украины, которые причастны к убийствам российских граждан.
По мнению политолога, введение санкций позволит значительно улучшить взаимоотношения между двумя странами, поскольку сейчас Киев пользуется своей безнаказанностью. "Пока Киев не видит ответа на свои действия и занимается шантажом, вымогательствами, террором и убийствами из-за отсутствия симметричного ответа со стороны России", - отметил собеседник издания. Он уверен, что подобный подход не идет на пользу России. Эксперт пояснил, что причиной такого подхода является надежда на то, что на Украине само все рассосется, а бандеровский режим, установленный в 2014 году, прекратится сам, без противодействия ему со стороны. Однако, по словам Жарова, такое мнение является иллюзией, которое чем скорее развеется, тем лучше для России.
"Пусть лучше отношения перейдут в другую стадию и возьмут курс на радикализацию, но Москва не должна молча спускать убийства российских граждан в Украинских тюрьмах", - подытожил политолог.

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