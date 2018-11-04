«Лучше просто не соваться»: Американский портал признал неприступность российской ПВО

Портал The National Interest назвал российскую систему ПВО самой технологичной и мощной в мире и дал совет НАТО по поводу того, как лучше с ней борться.

Американский портал The National Interest назвал российскую систему ПВО самой мощной и продвинутой в мире и констатировал, что С-400 и другие комплексы превратили воздушное пространство России в настоящее «минное поле» для любых самолетов США и НАТО в целом.

Пока Соединенные Штаты продолжают вкладывать средства в развитие стелс-технологий, Россия укрепляет свою противовоздушную оборону, констатирует издание. Комплексная система ПВО включает в себя многоуровневую систему малой, средней и большой дальности, которая значительно изменилась со времен СССР.

Недавние учения «Восток» включали в себя по моделированию отражения массированной аэрокосмической атаки. Во время маневров были задействованы все средства защиты, начиная с «Тора» и «Панциря-1», ЗРК средней дальности «Бук» и заканчивая сверхдальними С-400. Так стало понятно, что Россия располагает средствами борьбы с самолетами, беспилотниками и крылатыми ракетами на любых высотах.

Пентагон располагает передовыми ВВС, однако до сих пор они сталкивались с советскими системами ПВО, в то время как нынешняя ПВО России куда более продвинутая и мощная, ее диапазон, точность и мобильность дают огромное преимущество. Так, радиус действия дислоцированных в Калининграде С-400 охватывает не только страны Балтии, но и большую часть Польши.

«Наилучшим способом борьбы с российскими ПВО является ее полное избегание», - делает вывод издание.