|
«Лучше просто не соваться»: Американский портал признал неприступность российской ПВО
04 ноября 2018, 11:24 • 213 • Политика
Портал The National Interest назвал российскую систему ПВО самой технологичной и мощной в мире и дал совет НАТО по поводу того, как лучше с ней борться.
Американский портал The National Interest назвал российскую систему ПВО самой мощной и продвинутой в мире и констатировал, что С-400 и другие комплексы превратили воздушное пространство России в настоящее «минное поле» для любых самолетов США и НАТО в целом.
Пока Соединенные Штаты продолжают вкладывать средства в развитие стелс-технологий, Россия укрепляет свою противовоздушную оборону, констатирует издание. Комплексная система ПВО включает в себя многоуровневую систему малой, средней и большой дальности, которая значительно изменилась со времен СССР.
Недавние учения «Восток» включали в себя по моделированию отражения массированной аэрокосмической атаки. Во время маневров были задействованы все средства защиты, начиная с «Тора» и «Панциря-1», ЗРК средней дальности «Бук» и заканчивая сверхдальними С-400. Так стало понятно, что Россия располагает средствами борьбы с самолетами, беспилотниками и крылатыми ракетами на любых высотах.
Пентагон располагает передовыми ВВС, однако до сих пор они сталкивались с советскими системами ПВО, в то время как нынешняя ПВО России куда более продвинутая и мощная, ее диапазон, точность и мобильность дают огромное преимущество. Так, радиус действия дислоцированных в Калининграде С-400 охватывает не только страны Балтии, но и большую часть Польши.
«Наилучшим способом борьбы с российскими ПВО является ее полное избегание», - делает вывод издание.
Подпишитесь на нас
213
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
02 ноября 2018, 00:54
|
30 октября 2018, 04:39
|
28 октября 2018, 23:24
|
30 октября 2018, 14:24
|
03 ноября 2018, 02:54
|
30 октября 2018, 14:24
|
01 ноября 2018, 13:24