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«Лучше обойтись прогулками на балконе»: как столичные полицейские следят за соблюдением режима самоизоляции
11 апреля 2020, 21:30 • 45 • В России
Столичная полиция следит за тем, как москвичи соблюдают режим всеобщей самоизоляции, введённый для противодействия распространению COVID-19. Пока правоохранители ограничиваются преимущественно профилактическими беседами. Корреспондент RT поучаствовал в рейде по выявлению несознательных граждан и выяснил, что большинство из них нормально реагируют на просьбы полицейских соблюдать режим, однако некоторые вообще не верят в существование коронавирусной инфекции.
© RT
В Москве полиция начала проводить рейды по выявлению нарушителей режима всеобщей самоизоляции, введённого для противодействия распространению COVID-19. Пока правоохранители в основном ограничиваются профилактическими беседами с несознательными горожанами — рассказывают им об угрозе прогулок, просят сидеть дома и раздают анкеты.
Корреспондент RT поучаствовал в «противокоронавирусном» полицейском рейде возле Архиерейского пруда в Черкизове.
«Набережная пруда — любимое место отдыха жителей этого района, именно туда с наступлением тёплых дней потянулись горожане, которым надоело сидеть дома, там и будет работать один из наших патрулей», — объяснил мне командир отдельной роты ППС района Черкизово майор Артём Анохин.
В прошлом году, по словам Анохина, во время осушения пруда коммунальщики нашли в грязи предмет, очень похожий на пояс шахида. Местность оцепили, приехали сапёры. Оказалось, что это был муляж с пластилином. Только спустя длительное время полицейские увидели по телевизору сериал «Колл-центр», в котором одна из героинь по сюжету выкидывает бомбу как раз в этот пруд. Доставать реквизит из воды съёмочная группа, по-видимому, не стала, и в итоге переполошили весь район.
О других ЧП, которые, возможно, случались на пруду, офицер распространяться не стал. Может, он не хотел нервировать меня перед рейдом, а может, ничего серьёзного там больше и не происходило. Но на всякий случай он предупредил, что единственное оружие у полицейских во время выявления нарушителей режима самоизоляции — личное обаяние. С гражданами можно только беседовать и уговаривать пойти домой.
Свобода передвижения
В патруле, с которым я отправился к пруду, два сотрудника 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве: женщина в звании старшего лейтенанта и мужчина — сержант. Экипированы они в соответствии с последними требованиями: на лицах защитные маски, на руках перчатки, а в планшете — анкеты для нарушителей.
По словам старшего лейтенанта, нарушители режима самоизоляции на просьбы покинуть набережную реагируют нормально, хотя иногда и грубят.
«Вчера пара таких человек попалась. Но я стараюсь с пониманием относиться. Все мы разные»,— говорит офицер.
Уже через пару минут нам стали попадаться гуляющие: в основном это были мамы с детьми. На вопрос, почему находятся на улице, они, как правило, отвечали, что уже устали сидеть дома и вышли в аптеку или в магазин.
«Очень вас понимаю, правда, но пока, наверное, лучше обойтись прогулками на балконе», — говорила им старший лейтенант, протягивая для заполнения анкету с уведомлением о том, что в Москве введён режим самоизоляции.
К собачникам полицейские не подходили — выгуливать питомцев на расстоянии не более 100 метров от дома можно.
Некоторые гуляющие, увидев наш патруль, старались избежать встречи, переходили на противоположный берег пруда и попадали в руки другого наряда. Но были и те, кто с ходу сам переходил в атаку.
«А что это вы дистанцию в полтора метра не держите? Вот вас трое, считай, толпа ходит», — говорили они и напоминали о статье 27 Конституции России, где говорится о праве на свободу передвижения.
В ответ полицейские очень спокойно говорили, что не собираются никого задерживать или штрафовать.
«Речь идёт о простой просьбе. Пожалуйста, относитесь ко всему более ответственно, — просили правоохранители. — Хотя бы ради других граждан, которые могут заболеть».
Во всём виноваты рептилоиды
Нарушителей режима самоизоляции, выявленных в ходе рейда, можно поделить на несколько групп. Первая — мамы с детьми, которые устали сидеть дома. Вторая — агрессивные поборники прав и свобод, считающие сам режим самоизоляции незаконным. Третья — спортсмены, опасающиеся зачахнуть в четырёх стенах без бега на свежем воздухе. Но попадались ещё и те, кто не верил в существование коронавируса.
Например, 69-летний Александр заявил полицейским, что он доктор народной медицины и точно знает, что никакого коронавируса нет.
«Ну, какой вирус, полно вам, — улыбался он, заполняя анкету. — Я вот чай пью, ягоды, настои с отварами делаю — я точно не заболею».
Ровесница специалиста по народной медицине, остановленная полицейскими позднее, заявила, что коронавирус — это происки неизвестных тёмных сил.
«Мне внучка говорит: «Бабушка, не надо на улицу, нельзя», — рассказала RT женщина. — Но она-то глупенькая ещё, маленькая, верит всему. Ну а вот вы? Я вам как врач говорю, у меня образование есть — не верьте, что говорят про вирус! И маска ваша — тоже ерунда! Вот положите гвоздику под язык и рассосите — и тогда ничего не будет».
«Регулярно слышу, что во всём виноваты масоны, рептилоиды, инопланетяне и мировое правительство, — говорит старший лейтенант. — Не понимаю только, по какому принципу они источники информации выбирают».
Ближе к половине четвёртого корреспондент попрощался с полицейскими — им надо было сдавать пост другому наряду. Тем временем народа на улице стало больше: если в полдень в пределах видимости на набережной можно было заметить человек пять-десять, то к четырём часам дня — уже в пределах 30—40. И часть из них не верят в эпидемию коронавируса.
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