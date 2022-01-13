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Лучше не приезжайте: Американцев предупредили о "необычной" активности на Украине

13 января 2022, 08:20  •  314 • Политика
Американцев попросили не приезжать на Украину из-за "необычной" активности русских. Очередную "страшилку" о скором начале войны опубликовало посольство США в Киеве.
Посольство США в Киеве опубликовало на своём сайте заявление, в котором предостерегло своих граждан хорошенько подумать, прежде чем ехать на Украину. Им рассказали о "продолжающейся необычной активности " русских военных возле границ страны.
"Госдепартамент продолжает советовать гражданам США пересмотреть свои планы в отношении поездок на Украину из-за усиления угроз со стороны России", - говорится в заявлении. Американцев предупредили о том, что "условия безопасности могут измениться практически без предупреждения".
Дипломаты пояснили, что "дальнейшие военные действия России" в какой угодно точке Украины могут лишить сотрудников дипведомства возможности спасти соотечественников и вывезти их из страны. Об этом должен помнить каждый американец, собирающийся в опасное путешествие.
Это далеко не первая "страшилка" об Украине, которой пугают американцев. Буквально в декабре прошлого года МИД США опубликовал рекомендации для граждан, в которых говорилось об угрозе со стороны России.

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