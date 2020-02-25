Лучше карантин на лайнере, чем сожжение живьём на Родине: Украинцы отказались покидать Diamond Princess

Как уточнил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко в интервью радио "Громадьске", из 25 украинцев, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess, 24 отказались покидать судно и возвращаться домой.

Ещё с одним украинцем пока просто не установили связь и его решение неизвестно.

Отчасти, как уточняется, желание людей связано с и должностными обязанностями, поскольку часть украинцев - члены экипажа лайнера, остановленного в японском порту из-за вспышки коронавируса на судне.

Однако в Сети предполагают, что причиной отказа послужила "горячая" встреча в Незалежной украинцев из Уханя. Напомним, людей в автобусах, прибывших из Китая, забросали камнями. Местные жители потребовали выселения приехавших из Уханя.

Политический эксперт Родион Мирошник в авторском Telegram-канале отметил, что украинцы с круизного лайнера "предпочли проходить карантин подальше от радушных и сострадательных соотечественников".

"Радушный приём" на Родине эвакуированных из Уханя украинцев заставил задуматься остальных несчастных, попавших под угрозу заражения, - уверен эксперт. - Они предпочитают пройти карантин или получить лечение где угодно, только не на родине, где их ждут камни и дремучие сограждане".

Он также высказал уверенность в том, что "карантин на лайнере - лучше, чем камнем в голову на родине".

В том же духе высказался в Сети и политолог, публицист Армен Гаспарян.

"Почти все украинцы, находящиеся на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, отказались эвакуироваться, - отметил эксперт. - Им это безопаснее, чем перспектива сожжения живьём на Родине".