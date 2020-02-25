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Лучше карантин на лайнере, чем сожжение живьём на Родине: Украинцы отказались покидать Diamond Princess

25 февраля 2020, 14:09  •  45 • Политика
24 из 25 украинцев отказались покидать круизный лайнер Diamond Princess. Об этом сообщили в МИД Украины. В Сети решению не удивились, посчитав, что для этих людей лучше карантин на лайнере, чем сожжение живьём на Родине.
Как уточнил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко в интервью радио "Громадьске", из 25 украинцев, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess, 24 отказались покидать судно и возвращаться домой.
Ещё с одним украинцем пока просто не установили связь и его решение неизвестно.
Отчасти, как уточняется, желание людей связано с и должностными обязанностями, поскольку часть украинцев - члены экипажа лайнера, остановленного в японском порту из-за вспышки коронавируса на судне.
Однако в Сети предполагают, что причиной отказа послужила "горячая" встреча в Незалежной украинцев из Уханя. Напомним, людей в автобусах, прибывших из Китая, забросали камнями. Местные жители потребовали выселения приехавших из Уханя.
Политический эксперт Родион Мирошник в авторском Telegram-канале отметил, что украинцы с круизного лайнера "предпочли проходить карантин подальше от радушных и сострадательных соотечественников".
"Радушный приём" на Родине эвакуированных из Уханя украинцев заставил задуматься остальных несчастных, попавших под угрозу заражения, - уверен эксперт. - Они предпочитают пройти карантин или получить лечение где угодно, только не на родине, где их ждут камни и дремучие сограждане".
Он также высказал уверенность в том, что "карантин на лайнере - лучше, чем камнем в голову на родине".
В том же духе высказался в Сети и политолог, публицист Армен Гаспарян.
"Почти все украинцы, находящиеся на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, отказались эвакуироваться, - отметил эксперт. - Им это безопаснее, чем перспектива сожжения живьём на Родине".

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