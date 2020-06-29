Лучше, чем у Порошенко, но: Рейтинг Зеленского упал до рекордных значений

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за 10 месяцев рухнул до рекордного минимума. Такую информацию сообщает украинское издание "Обозреватель", ссылаясь на данные опросов Центра Разумкова.

Согласно исследованию общественного мнения, в сентябре 2019 года Зеленского поддерживали 56,1% опрошенных. А сейчас эта цифра упала более чем вдвое, до 25,3%. Так низко рейтинг Зеленского ещё никогда не опускался.

При этом стоит отметить, что это всё ещё больше, чем у бывшего президента Украины Петра Порошенко. Его готовы поддержать лишь 11,1% респондентов. Хотя осенью этот показатель был ещё меньше - 6,1%.

Вероятно, падение рейтинга Зеленского связано с невыполнением предвыборных обещаний, главным из которых было прекращение конфликта в Донбассе. Также урон популярности украинского лидера нанесло принятие закона о продаже земли, а также попытка выполнить другие требования МВФ, которые иначе как людоедскими на Украине не называют.