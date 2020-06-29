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Лучше, чем у Порошенко, но: Рейтинг Зеленского упал до рекордных значений
29 июня 2020, 01:00 • 53 • Политика
Рейтинг Зеленского рекордно обрушился. За 10 месяцев президент Украины растерял больше половины своих сторонников. При этом рейтинг всё ещё выше, чем у Порошенко.
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за 10 месяцев рухнул до рекордного минимума. Такую информацию сообщает украинское издание "Обозреватель", ссылаясь на данные опросов Центра Разумкова.
Согласно исследованию общественного мнения, в сентябре 2019 года Зеленского поддерживали 56,1% опрошенных. А сейчас эта цифра упала более чем вдвое, до 25,3%. Так низко рейтинг Зеленского ещё никогда не опускался.
При этом стоит отметить, что это всё ещё больше, чем у бывшего президента Украины Петра Порошенко. Его готовы поддержать лишь 11,1% респондентов. Хотя осенью этот показатель был ещё меньше - 6,1%.
Вероятно, падение рейтинга Зеленского связано с невыполнением предвыборных обещаний, главным из которых было прекращение конфликта в Донбассе. Также урон популярности украинского лидера нанесло принятие закона о продаже земли, а также попытка выполнить другие требования МВФ, которые иначе как людоедскими на Украине не называют.
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