«Лучше, чем Тереза Мэй»: есть ли у Бориса Джонсона шансы вернуться в правительство Британии в должности премьер-министра

Бывший глава британского МИД Борис Джонсон справился бы с переговорами по выходу Соединённого Королевства из Евросоюза лучше, чем нынешний премьер-министр Тереза Мэй. Согласно данным социологической службы YouGov, так считает большинство опрошенных граждан страны. Эксперты отмечают, что специальные условия, которых пытается добиться Мэй, вряд ли устроят Брюссель, а общество уже устало от неопределённости в переговорах. Поддержка Джонсона на этом фоне неудивительна, подчёркивают политологи: он сторонник жёсткого варианта размежевания, понятного многим из тех, кто два года назад пришёл на исторический референдум, чтобы сказать «да» разводу с ЕС.

Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть достигнуто к октябрю. Об этом заявил новый министр по вопросам брексита Доминик Рааб в эфире BBC. При этом он отметил, что правительство также готовит альтернативный план — на тот случай, если переговоры обернутся неудачей.

Премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Тереза Мэй выступает за «мягкий» брексит — его основные принципы содержатся в стратегии по основным направлениям выхода из ЕС, опубликованной британским правительством 12 июля. Он предусматривает достижение соглашения о дальнейшем сотрудничестве с Евросоюзом.

Однако с таким сценарием не согласились некоторые члены её кабмина. Так, в знак протеста в отставку ушли министр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон.

Последнего британцы хотят видеть на месте премьера — об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой YouGov для The Times. Граждан Соединённого Королевства также спросили, кто из мировых политиков, по их мнению, лучше всего способен справиться с брекситом. Джонсон лидирует с показателем в 34%, второе место занимает бывший глава UKIP Найджел Фарадж (27%). Примечательно, что Тереза Мэй не вошла в список самых популярных ответов. Вместо неё тройку фаворитов замыкает президент США Дональд Трамп. За него отдали свой голос 24% опрошенных.

«Поддержка Джонсона, скорее всего, только вырастет, если парламентарии будут рассматривать его как того, кто сможет помешать оттоку голосов популистским партиям», — пишет The Times.

Опрос также подтвердил, что на фоне неопределённости с брекситом консерваторы и лейбористы теряют популярность. Так, 38% респондентов выразили готовность проголосовать за новую правую партию, которая также выступала бы за брексит, а 24% поддержали бы ультраправую политическую силу. Ещё треть опрошенных проголосовали бы за новую центристскую партию, не поддерживающую выход Великобритании из ЕС.

The Times отмечает, что доноры Консервативной партии и сторонники бывшего лидера Партии независимости Соединённого Королевства (UKIP) намерены собрать £10 млн на партию, которая придерживалась бы «жёсткого» сценария брексита.

«Этот шаг может сделать невозможной победу тори на следующих выборах», — отмечает издание.

При этом респонденты считают, что из потенциальных сменщиков Мэй только Джонсон мог бы обеспечить партии равенство с лейбористами на выборах в парламент, в то время как остальные возможные кандидаты уступили бы Джереми Корбину со значительным отрывом.

Ранее Джонсона публично поддержал Дональд Трамп. В ходе визита в Великобританию он раскритиковал «мягкий» план брексита, предложенный Мэй. Трамп считает, что у Джонсона есть все необходимые качества, чтобы занять пост премьера.

«Если говорить про Джонсона, то, конечно, «жёсткий» брексит он реализовал бы лучше, чем Мэй. А те, кто голосовали за выход Великобритании, отдавали голоса именно за «жёсткий» брексит», — отметила в беседе с RT руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.

Она подчеркнула, что политику нынешнего премьера не поддерживают не только противники соглашения с ЕС, но и те, кто в принципе выступал против брексита. Эксперт считает, что специальные условия для Великобритании, которых пытается добиться Мэй, не устроят Брюссель.

«То, чего добивается Тереза Мэй, фактически добиться нельзя», — заметила Бабынина.

Между тем давление на Даунинг-стрит оказывают не только внутренние политические силы, но и непосредственно Евросоюз. О том, что подготовка соглашения об условиях брексита должна завершиться до октябрьского саммита стран ЕС, напомнил представитель союза на переговорах Мишель Барнье.

«Осталось 13 недель до октябрьского Евросаммита. За это время нам надо сделать две вещи — мы должны завершить соглашение о разводе, но мы ещё не пришли к этому», — сказал он 19 июля.

Ранее в Брюсселе предупредили, что в случае, если стороны не смогут прийти к соглашению, никаких специальных договорённостей по поводу проживающих в Великобритании жителей ЕС, а также проживающих в континентальной Европе британцев достигнуто не будет.

Депутат палаты общин от Консервативной партии Доминик Грив считает, что выход Великобритании без сделки с ЕС станет «абсолютно катастрофическим». Он отметил, что сценария реализации брексита без соглашения с Евросоюзом придерживаются в том числе его однопартийцы.

«Нам нужно быть реалистами. У нас наступит чрезвычайное положение», — заявил он в эфире Sky News.

Напомним, переговоры между Лондоном и Брюсселем начались 19 июня 2017 года, спустя год после референдума, на котором сторонники брексита одержали победу с результатом 51,9%. Эти переговоры должны завершиться в ноябре 2018-го, после чего сделку рассмотрят британский и европейский парламенты. Сам брексит запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начнётся переходный период, который продлится до 2021 года.

«Конечно, все немного устали. Бизнес пытается как-то адаптироваться и подготовиться. Но поскольку неизвестны условия сделки, то непонятно, к чему реально готовиться. А в случае с Джонсоном всё понятно — надо готовиться к фрустрации хозяйственных связей, потому что страна выходит без всяких условий из таможенного союза и единого внутреннего рынка», — отметила Бабынина.

Категоричность взглядов бывшего главы МИД в вопросах брексита — теперь его главный политический козырь, считает доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Многие в Консервативной партии недовольны планом, предложенным Мэй Брюсселю. По мнению того же Джонсона, она пытается усидеть на двух стульях, что будет обманом голосовавших за брексит в 2016 году. На этом фоне популярность действующего премьера падает, и осенью у такого яркого политика, как Джонсон, есть шансы консолидировать вокруг себя общество и парламент», — заключил Топорнин.