«Лучше бы он вообще не выдвигал свою кандидатуру»: как в США отреагировали на сообщения об «одном сроке» Байдена

В американских СМИ появились сообщения, что кандидат в президенты США Джо Байден в случае победы на выборах не станет переизбираться на второй срок. Сам политик отрицает эту информацию, отмечая, что такая тема вообще не затрагивалась. На данный момент Байден — самый популярный кандидат от Демократической партии, однако СМИ и аналитики неоднократно указывали на его возраст — 77 лет. В случае победы над Дональдом Трампом в 2020 году он станет самым пожилым избранным главой государства. Эксперты не исключают, что сообщения об одном сроке серьёзно навредят Байдену. Ведь в американской политической традиции считается, что президентам, которые не смогли или не стали переизбираться, не удалось достойно исполнить свои обязанности хозяина Белого дома.

Кандидат в президенты от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что не рассматривает вариант с избранием всего на один срок в случае своей победы на выборах 2020 года. Таким образом политик и его избирательный штаб отреагировали на сообщения американских СМИ о том, что бывший вице-президент якобы обсуждал этот вопрос с ближайшим окружением.

«Об этом много говорят, так что я бы хотела максимально прояснить ситуацию: это не то, что обсуждается у нас в штабе и о чём думает сам Джо Байден», — написала в Twitter замглавы предвыборного штаба Байдена по связям с общественностью Кейт Бедингфилд.

Lots of chatter out there on this so just want to be crystal clear: this is not a conversation our campaign is having and not something VP Biden is thinking about. https://t.co/mXNEnX6GrU — Kate Bedingfield (@KBeds) 11 декабря 2019 г.

Джо Байден также опроверг эти сообщения во время беседы с прессой в Лас-Вегасе.

«Нет, я не планирую ограничиваться одним сроком. Меня ещё даже не избрали» — так политик ответил на вопрос журналиста Fox News.

Возрастной рубеж

Как сообщило 11 декабря издание Politico со ссылкой на высокопоставленных советников Байдена, бывший вице-президент якобы рассматривает возможность объявить о том, что в случае своей победы на президентских выборах 2020 года на высшем государственном посту он пробудет всего один срок и не станет добиваться переизбрания. По словам собеседников издания, такое решение может быть связано с почтенным возрастом политика.

Джо Байден во время встречи с избирателями

Reuters

© Shannon Stapleton

Байден, которому в ноябре исполнилось 77 лет, едва ли не самый возрастной кандидат в президенты среди демократов. По этому показателю он уступает лишь 78-летнему сенатору Берни Сандерсу. Напомним, что Дональд Трамп стал самым пожилым избранным хозяином Белого дома, заняв Овальный кабинет в 70 лет. До этого рекорд принадлежал Рональду Рейгану: ему было 69 лет на момент избрания и 77 — когда он покинул пост главы государства.

«Если Байдена изберут, через четыре года ему будет уже 82, и на второй срок он баллотироваться не будет», — подчеркнул один из его советников, слова которого приводит Politico.

Американские СМИ неоднократно отмечали, что уже сейчас у Байдена наблюдаются проблемы с памятью, связанные с возрастом. Например, он забывает даты и места, путает последовательность и участников происходивших с ним событий.

Однако, несмотря на это, Байден остаётся одним из наиболее перспективных кандидатов от Демократической партии. По состоянию на 10 декабря, по данным агрегатора опросов общественного мнения RealClearPolitics, за него готовы отдать свои голоса 28,5% зарегистрированных избирателей-демократов. Берни Сандерс, который в ходе демократических праймериз 2016 года набрал 43% голосов, сейчас находится на уровне 17,8%. Сенатор Элизабет Уоррен растеряла политические очки: сейчас она на третьем месте с 15,3% поддержки.

Хромая утка

Стоит отметить, что в американской политической традиции президент, который не смог или не стал переизбираться на второй срок, считается потерпевшим поражение как на личном уровне, так и в роли представителя своей партии. Подразумевается, что невозможность остаться на второй срок сигнализирует о слабости такого кандидата и его провальной карьере на высшей государственной должности.

Демократические дебаты с участием мэра Пита Буттиджича, сенатора Элизабет Уоррен и бывшего вице-президента Джо Байдена

Reuters

© Brendan McDermid

Последним «президентом одного срока» в новейшей истории США был Джордж Буш —старший: несмотря на успешную войну в Персидском заливе, он потерял поддержку из-за новых налогов, которые ударили по среднему классу. Именно это стало одной из причин его поражения от демократа Билла Клинтона на выборах 1992 года.

До этого «президентами одного срока» были республиканец Джеральд Форд (единственный президент, не избранный на свой пост по итогам всенародного голосования, — Ричард Никсон — назначил его вице-президентом, а через некоторое время ушёл в отставку, опасаясь импичмента) и 39-й глава государства демократ Джимми Картер, который проиграл выборы Рональду Рейгану.

Возможное решение Байдена избраться всего лишь на один срок не вызвало одобрения среди демократического истеблишмента.

«Это проявление слабости. Очень важно, кто будет его вице-президентом, потому что люди будут думать об этом. Но я бы не стал на его месте заявлять лишь об одном сроке. Таким образом, ты уже лишил себя влияния как потенциальный президент, и в предвыборной гонке тебе это явно не идёт на пользу. Это заостряет внимание на твоих слабостях, а не помогает с ними справиться», — приводит Politico слова Джона Подесты, председателя предвыборного штаба Хиллари Клинтон в 2016 году.

По мнению партийных функционеров, возможное решение Байдена не переизбираться в случае своей победы сделает его хромой уткой — президентом, у которого не будет поддержки со стороны конгресса, а значит, и возможности эффективно проводить свою политику.

«Если все — и демократы, и республиканцы — будут знать, что через четыре года Байден уйдёт, то неважно, что будет происходить в этот период. У них не будет никакой политической мотивации работать с ним по ключевым направлениям. Зачем тратить бесценные ресурсы на работу с человеком, которого через четыре года точно не будет?» — отмечает в своём материале CNN.

СМИ, обычно благосклонно относящиеся к Байдену, выступили с критикой таких настроений.

© Slate

«Если Байден не хочет идти на два срока, он вообще не должен баллотироваться», — написало издание Slate.

© CNN

«Почему ограничиваться одним сроком будет для Байдена большой ошибкой», — пишет CNN.

«Поражение платформы»

Подобные обсуждения в СМИ, по мнению экспертов, играют на руку Дональду Трампу, который постарается сфокусировать внимание избирателей на почтенном возрасте Байдена и связанных с этим фактором рисках.

«Грязное бельё» Байдена, то есть коррупционный скандал на Украине с его участием, уже у всех на виду. Поэтому ему придётся побороться с другими кандидатами от Демпартии, прежде чем стать реальным противником Трампа», — отметил в интервью RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

Он также отметил, что в пользу Трампа говорит экономический рост, наблюдающийся в США.

«Если не случится серьёзного спада, который ударит по основным категориям населения Соединённых Штатов, и демократы не предъявят серьёзных обвинений Трампу, то у него достаточно сильные позиции, чтобы переизбираться», — считает политолог.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT предположил, что рано или поздно Байдена начнут критиковать и за его бездействие как управленца в то время, когда он занимал должность вице-президента при Бараке Обаме.

«Его активность никогда не была слишком высокой, он довольно часто не решал проблемы. Байден не зарекомендовал себя как серьёзный, взвешенный и смотрящий вперёд политик. Его действия на должности вице-президента характеризуют его с негативной стороны», — пояснил эксперт.

По его словам, даже поверхностное обсуждение президентства «одного срока» в СМИ может сильно подорвать доверие к Байдену.

«В США «президентство одного срока» — это, по сути, поражение всей политической платформы той или иной партии. Если, допустим, Трамп сейчас проиграет, то для республиканцев это будет большим ударом. Но тогда его победа была неожиданностью, поэтому его возможное поражение не станет чем-то из ряда вон. Но Байдену ещё нужно первый раз выиграть. И если он не уверен в том, что может быть президентом в течение восьми лет, то лучше бы он вообще не выдвигал свою кандидатуру, потому что такие обсуждения могут лишь осложнить ситуацию для него», — говорит Брутер.

Эксперт также предположил, что если конкуренты Байдена смогут образовать внутрипартийный альянс из двух кандидатов, которые придерживаются единой программы, он «никогда не сможет выиграть праймериз».

«Несмотря на текущие рейтинги, у него среди демократов самые ничтожные шансы одержать победу над Трампом», — резюмировал Брутер.