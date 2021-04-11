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Лучше бы Блинкен промолчал: из-за Украины США продемонстрировали бессилие перед РФ

11 апреля 2021, 21:45  •  82 • Украина

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью одному из крупнейших американских телеканалов попытался пригрозить России в связи с обострением на Украине. Это была именно та ситуация, когда лучше бы глава Госдепа просто промолчал. Ущерба (по большей части репутационного) для Штатов всяко было бы меньше.

По сути, Блинкен даже не смог озвучить угрозу в адрес РФ от имени своего ведомства, хотя раньше Госдеп извергал их пачками. Вместо этого он осторожно напомнил ведущему, что Джо Байден, мол, ясно дал понять Москве, что в случае чего будут последствия. И это всё. Вот такие нынче угрозы у Соединённых Штатов. Трамп, небось, в своей резиденции во Флориде ржал в голос, слушая столь «воинственные речи».

А если серьёзно, США давно не выглядели так беспомощно, как на уровне Госдепа, так и на уровне Белого дома. Янки растерялись после того, как Россия показательно приготовилась наказать Украину за любое поползновение в направлении ЛДНР. Причём растерялись так, что демонстрируют своё бессилие перед РФ всему миру. В любой другой ситуации короткая фраза о неминуемых последствиях сошла бы за аккуратную дипломатичную угрозу. Но сейчас, когда Россия показывает мировой общественности, что ничуть не боится каких-то там американцев и стягивает войска к Донбассу, это можно назвать констатацией провала США на украинском направлении.

Вполне вероятно, что о тех же последствиях в случае принуждения Украины к миру услышал и Зеленский, который хотел гарантий своей безопасности в обмен на громкую провокацию на линии разграничений. И даже его небольшого опыта хватило, чтобы понять, что американцы никого защищать не будут. Они даже не знают, что со всем этим делать. Поэтому и позвонил бывший комик в панике Джонсону через день после беседы с Байденом и жалостно попросил оказать поддержку.

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