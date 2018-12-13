«Лучшая антиреклама»: к чему приведёт предложение депутатов Рады заблокировать российские активы на Украине

Депутаты украинской националистической партии «Свобода» зарегистрировали в Верховной раде проект постановления «О введении специальных санкций». Парламентарии предлагают заблокировать активы российских бизнесменов и предприятий, работающих на территории страны. В чёрный список попали 18 физических лиц и 43 компании. Эксперты и собеседники RT в украинских политических кругах считают, что в парламенте могут проголосовать за новые санкции и национализировать российский бизнес в нарушение норм международного законодательства.

Три депутата от националистической партии «Свобода» — Михаил Головко, Александр Марченко, Олег Осуховский — зарегистрировали в Верховной раде проект постановления №9384, в котором предлагают ввести санкции против 18 физических лиц. Среди них — Константин Григоришин, Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска, Лилия Ротенберг, Игорь Кесаев, Леонид Новиков. Инициаторы проекта намерены запретить им въезд на территорию Украины и вывод капитала. Также парламентарии собираются заблокировать активы указанных лиц.

Кроме того, планируется ввести санкции против 43 юридических лиц. В чёрный список попали один из самых успешных торгово-развлекательных центров Киева Ocean Plaza, Николаевский глинозёмный завод, дистрибьюторская компания «Меркурий», компания «Газпром сбыт Украина», сеть заправок Glusco, «Прикарпатьезападтранс» и другие. Против них депутаты намерены ввести девять санкционных мер — от блокирования активов и запрета на вывод капитала за пределы Украины до приостановки всех лицензий.

Депутаты не включили в список «дочки» российских банков — ВТБ, Сбербанк, Проминвестбанк (принадлежит Внешэкономбанку).

«Я думаю, они просто побоялись включать их в санкционный список. Это слишком крупные активы. Гораздо проще бороться с торговым центром или сетью заправок, которые стоят не так дорого», — заявил в беседе с RT источник в партии «Народный фронт».

Авторы законодательной инициативы намерены расширить санкционный список. Депутаты из партии «Свобода» запросили данные о конечных бенефициарах юридических лиц с российским гражданством, написал на своей странице в Facebook один из инициаторов проекта постановления Михаил Головко.

«Свобода» не из телевизора знает, что такое война. Все эти годы тысячи националистов защищали и защищают Украину с оружием в руках, поэтому мы требуем незамедлительных конкретных шагов, о которых говорим с самого начала войны. В частности, следует прекратить торговлю с агрессором, прекратить деятельность на территории Украины российского бизнеса и начать процесс его конфискации!» — написал Головко.

Только на Украине могло поступить предложение национализировать российский бизнес, отметил собеседник RT в партии «Блок Петра Порошенко».

«В националистическом угаре Верховная рада может принять любое решение, но это негативно отразится на имидже страны. Это частный бизнес, и он должен быть неприкосновенен», — подчеркнул собеседник RT.

«Банальный передел собственности»

Националисты уже нападали на российский бизнес на территории Украины — в частности, на отделения Сбербанка. В конце ноября общественная организация «Сокол» (подразделение «Свободы») устроила пикет возле ТРЦ Ocean Plaza. Участники акции заблокировали все входы в торговый центр и призывали его закрыть. Полиция не вмешивалась в ситуацию. На следующий день радикалы устроили потасовку внутри торгового центра, подожгли дымовые шашки в здании, а также обошли все магазины и призвали их владельцев не оплачивать аренду.

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«Я как раз находился в одном из магазинов, когда увидел агрессивных людей в балаклавах. Они бегали по торговому центру и что-то кричали, полицейские наблюдали. Было очень страшно, поэтому я и другие покупатели быстро вышли. Это лучшая антиреклама для Украины. Любой человек может прийти на любой объект и начать его громить — и никакой защиты не будет», — рассказал RT киевлянин Игорь Коваль.

При этом Украина продолжает закупать российский газ, уголь, бытовую технику и автомобили, напомнил в разговоре с RT представитель партии «Самопомощь».

«Может, пора прекратить этот националистический угар? Понятно же, что речь идёт о банальном переделе собственности, а не о защите национальных интересов», — отмечает он.

По данным консалтинговой компании, ТРЦ Ocean Plaza выставлена на продажу и сделка может произойти в ближайшие полгода.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко не сомневается, что депутаты в итоге примут постановление.

«Государство может провести такую политику и конфисковать активы. Но одно дело — забрать актив, а другое — запустить его работу. Кто-то же должен поставлять топливо на сеть заправок. Кто это будет делать?» — сказал эксперт.

По его мнению, российские компании обратятся за компенсацией в международные суды. При этом Украина проиграет все иски, поскольку в данном случае речь идёт о защите частной собственности, заявил RT источник в партии «Самопомощь».

«Судьи не будут слушать доводы националистов, которые могут только бегать в балаклавах и заниматься беспределом. Факты же говорят о том, что активы хотят забрать незаконно. Компенсировать потери придётся из государственного бюджета, за средства налогоплательщиков», — подытожил представитель «Самопомощи».