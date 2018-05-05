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Лучевая боязнь: глава МВД Украины обвинил Россию в применении «нового лазерного оружия»

05 мая 2018, 21:39  •  105 • Украина
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинский пограничник в Донбассе пострадал от «лазерного оружия», которое якобы использовала Россия. Он отметил, что бойцы ВСУ будут использовать фильтры для защиты от «лучей» и применять специальные очки. В Киеве также намерены «обсудить ситуацию на международном уровне». Военные эксперты назвали обвинения Авакова абсурдными и не исключили, что за этими заявлениями могут стоять бизнес-интересы главы МВД.
 
Глава МВД Украины Арсен Аваков Reuters © Valentyn Ogirenko
 

Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил Россию в «применении нового лазерного оружия» против украинских пограничников в Донбассе. Об этом он заявил во время награждения пограничников в честь 100-летия Госпогранслужбы Украины.

По словам министра, один из награждённых военнослужащих пострадал из-за «лазерного оружия».

«Это лазерное оружие, которое поражает сетчатку глаза бойцов, и особенно для пограничников это актуально, потому что они всё время смотрят в приборы. И это не первый, не второй и не третий случай поражения», — цитирует Авакова украинское издание «Сегодня». 

Глава МВД заявил, что Украина намерена обсудить эту ситуацию на международном уровне.

«Мы не до конца понимаем, что применяется конкретно, но представляем, что именно. У военных есть инструкция, мы будем ставить фильтры, приборы, одевать соответствующие очки. Такой лазерный луч поражает всегда неожиданно», — добавил глава украинского МВД. 

Выдумкой назвал обвинения Авакова военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Может быть, он имел в виду лазерные указки, которые бывают в руках у школьников или даже у пограничников? Они не могли никого ослепить. Мало ли что на Украине выдумывают. Вообще Украина — мифологическое государство, и система всех взглядов на Украине — это сплошная мифология, придуманная ими самими для собственного тщеславия. Поэтому то, что говорит Аваков, нужно даже не на десять делить, а на ноль», — отметил эксперт в беседе с RT.

  • Украинские пограничники
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

«Аваков задумал новый бизнес»

Директор Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин подчеркнул, что лазеры используют военные всех стран в прицельно-навигационных системах.

«Лазерное оружие испытано США, если не блеф, но вообще лазер, конечно, используется в военно-промышленном комплексе всех стран в прицельно-навигационных комплексах, когда надо измерить расстояние до цели, по которой наносишь удар», — сообщил он. 

Эксперт также предположил, какие цели мог преследовать Аваков, обвиняя Россию.

«Хочу напомнить, сразу после переворота, как только Аваков занял эту должность, он «впаривал» своим подчинённым контрафактные бронежилеты и другие средства защиты, которые были некондиционные. И на этом его фирмы получали многомиллионную прибыль. Сегодня Аваков, наверное, придумал «высокотехнологичный» бизнес: закупка защитных очков, каких-то антилазерных приборов по цене хорошего мерседеса даст уже миллиардную прибыль», — сказал эксперт. 

«Посмеяться над нелепостью и глупостью»

Более 50 автомобилей сгорели на штрафстоянке в Киеве

Абсурдность заявления Авакова отметили и пользователи соцсетей. 

«Четвёртый год, не покладая рук, не жалея электроэнергии, выжигаем лазерами мозг у новых украинцев. Результат: 10 процентов потеряли всякую способность мыслить общепринятыми понятиями, забыли свою историю... Особая концентрация наблюдается в рядах управления страной», — говорится в сообщении пользователя Владислава Синякова. 

«Как называется оружие, которым поразило кору головного мозга Авакова, или он такой с рождения?» — пишет Наталья Щелкунова. 

«Интересно, а когда они про спиннеры прознают — какая идея применения их в качестве оружия посетит Авакова?» — отметил пользователь gladiolus.

«Любой дальномер и целеуказатель выжжет глаза, если на него смотреть через оптику. Увидишь звёздочку в последний раз. Не смотрите на лазер, и всё будет нормально»,  — написал пользователь wakati.

«Боевой лазер против шумеров — это, конечно, было бы интересно. Но у меня другая версия: отравление некачественным крепким алкоголем, повлёкшее потерю зрения», — считает Влад Лубенец. 

«Жаль пограничника, пострадал ни за что, а может, Аваков ещё и назовёт имя, фамилию, укажет явку, телефон пострадавшего «защитника», а он наверняка был не один и «выжил» только благодаря сослуживцам. Тогда разоблачение такого заявления не заставит себя ждать. Жаль только, что правительство Украины краснеть не умеет. Так что в очередной раз приходится посмеяться над нелепостью и глупостью», — говорится в комментарии пользователя Виктора Вторушина.

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