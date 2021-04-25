LRT: Литва призывает ЕС поддержать Чехию

«Нас видят, нас слышат, наши действия становятся всё более заметными!»

«В министерствах иностранных дел стран Балтии заявили, что высылают российских дипломатов из дипломатических представительств прибалтийских государств. Об этом на специальной пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис»,

– говорится в статье, опубликованной на сайте литовской радиокомпании LRT.

«Коллеги из Латвии и Эстонии высылают по одному сотруднику российских посольств в своих странах, тогда как мы высылаем двоих дипломатов Российской Федерации. У нас есть сведения, что все они вели разведывательную деятельность»,

– цитирует радиокомпания выступление главы МИД Литвы Ландсбергиса на специально созванной по этому поводу пресс-конференции.

Кроме того, министр иностранных дел заявил, что Литва уже ведёт переговоры с другими европейскими странами, чтобы те выразили поддержку Чешской Республике, как поддержали её страны Балтии, и также выслали российских дипломатов.

Ландсбергис пояснил, почему страны Балтии высылают так мало российских дипломатов, хотя им хотелось бы выслать больше. Всё просто: прибалты опасаются, что Россия ответит симметрично, о чём уже объявили в МИД Российской Федерации, поэтому приходится думать о том, сколько дипломатов стран Балтии останется в России и смогут ли они справиться с объёмом работы в своих посольствах. То есть хочется вредить Российской Федерации и в то же время работать в России.

Президент Литвы Гитанас Науседа уверен: высылка российских дипломатов свидетельствует о том, что Вильнюс умеет «говорить на языке действий», отмечает автор статьи Юрате Скерите (Jūratė Skėrytė).

«Мы должны говорить на языке действий, это единственный язык, которым ещё можно попытаться повлиять на режим, который отказывается двигаться в направлении более тесного сотрудничества. Наступили времена, когда недостаточно просто выразить глубокую обеспокоенность, необходимо действовать и действовать решительно, ведь на нашу глубокую обеспокоенность другая сторона не обращает никакого внимания»,

– цитирует LRT заявление президента на встрече с журналистами.

А глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис уверен, что в последнее время Литва, Латвия и Эстония заявили о себе в полный голос: на прошлой неделе главы МИД этих стран вместе ездили в Киев, сегодня они все вместе заявили о солидарности с Чехией.

«Нас видят, нас слышат, наши действия становятся всё более заметными!» – не сомневается Ландсбергис.